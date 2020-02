Στο «κόκκινο» η Ανατολική Μεσόγειος – Συνωστισμός πολεμικών πλοίων στην περιοχή

Με την Τουρκία να μην λογαριάζει το παραμικρό και τη Λιβύη να φλέγεται, όλες οι μεγάλες δυνάμεις σπεύδουν να εμπλακούν στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, προσπαθώντας να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή, σε ένα παιχνίδι εξουσίας άνευ προηγουμένου.

Αυτός είναι και ο λόγος που τις τελευταίες ώρες παρατηρείται «συνωστισμός» από πολεμικά -και όχι μόνο- πλοία στην ευρύτερη περιοχή.

Το θερμόμετρο έχει χτυπήσει «κόκκινο» και αυτό αποτυπώνεται και στον χάρτη που δίνει στη δημοσιότητα ο λογαριασμός της Petroleum Economist, στο Twitter.

#EastMed military and political tensions have been ramped up in recent months. PE Maps has collated the latest situation. Will this deter interest in the regions energy potential? #Turkey #Cyprus #Libya #Greece #EEZ Read more.. https://t.co/lhIEXm3qTf pic.twitter.com/N9iqWCyhzd

— PE Maps (@PEMaps1) February 3, 2020