PinUp онлайн казино: вход и регистрация

Pin Up Casino — популярный виртуальный клуб, основанный оператором казино Carletta Limited. Заведение работает в сфере легально на основании лицензии под номером 8048/JAZ2017-003, выданной комиссией по азартным играм Кюрасао. Платформа функционирует с 2016 года и привлекает пользователей большим выбором слотов. В казино Пин Ап представлены сертифицированные игровые автоматы от ведущих провайдеров. Каждый новый игрок может получить бонус к первому. Кроме этого в клубе доступна система лояльности, мобильное приложение и круглосуточная поддержка клиентов.

Pin Up Casino – Интерфейс сайта

Оформление сайта Пин Ап казино выполнено так, чтобы новые пользователи легко разобрались с навигацией. Вверху находится главное меню с играми, ставками на спорт, акциями и турнирами. Там же представлены кнопки для регистрации и входа в аккаунт (пройти регистрацию можно путем заполнения формы и через социальные сети). По центру находится слайдер с баннерами о бонусах и подбора популярных игровых автоматов.

Внизу сайта казино Pin Up приведен список доступных платежных систем. Там можно найти информацию о компании и сертификатах, перечень провайдеров слотов и пин ап играть казино контакты для связи со службой поддержки. Есть раздел FAQ с ответами касательно бонусов, игры в слоты, вывода выигрышей и т.д.

Преимущества Пинап казино

Казино Pin Up входит в Топ игровых клубов. Это обусловлено рядом преимуществ:

игра в лицензионном казино без обмана и поддельного софта;

отличные условия для заработка на азартных играх;

большой выбор азартных развлечений с высокой отдачей;

вывод выигрышей в течение 1-2 дней;

множество выгодных акций для игры с бонусами и фриспинами;

наличие мобильного приложения Pin Up Casino.

Зеркало официального сайта Пин Ап

Зеркало официального сайта казино Пин Ап — его копия, расположенная по альтернативному адресу. С ее помощью можно играть в слоты онлайн с компьютера и мобильных телефонов. По функциональности зеркало не отличается от официального портала. Поддерживается регистрация, игра на деньги, возможность скачать приложение и т.д. Новички получают стартовый бонус, а постоянные игроки — множество подарков за активную игру.

Игровые автоматы онлайн-казино Пин Ап

В Пин Ап казино доступно более 4000 игровых автоматов от Netent, Microgaming и других провайдеров. Найти слоты с высокой отдачей можно с помощью игры на виртуальные монеты. Доступ к демо-версиям игровых автоматов предоставляется без регистрации и депозита. Для бесплатного тестирования доступны все игры, кроме реальных дилеров.

В казино Пинап размещен широкий выбор популярных слотов, в том числе Hot Fruits 100 и Book of Ra. Кроме классических аппаратов есть слоты с розыгрышем прогрессивных джекпотов. Представлено много карточных аппаратов, в том числе рулетка. В разделе с живыми дилерами доступно более 200 тайтлов.

Вывод выигрышей в Пин Ап казино

Вывод выигрышей в Пин Ап казино доступен при накоплении на счету от 300 рублей. Можно использовать платежную систему, с помощью которой был пополнен депозит. Для подачи заявку нужно перейти в кассу в профиле. После выбора способа откроется форма для указания реквизитов и суммы. После подтверждения транзакции кодом из смс запрос будет отправлен на обработку в финансовый отдел.

Для вывода выигрышей в Pin Up доступны:

банковские карты Visa, Mastercard;

криптовалюта Bitcoin;

электронные платежные системы Яндекс Деньги, Perfect Money, Киви, ecoPayz, Вебмани, Нетеллер, Скрилл, AdvCash, AdvCash, Payeer, Piastrix, MuchBetter, Google Pay, Samsung Pay.

Вывод в казино Пин Ап производятся в течение двух дней. Если сумма выплаты составляет от 1000 USD, необходимо пройти верификацию в профиле. Для этого нужно загрузить фото паспорта и банковской карты (должны отображаться 4 первых и 4 последних цифры).

Бонусы и система лояльности в клубе Pin Up

Всем новым пользователям доступа стартовая награда от казино Пин Ап — приветственный пакет с бонусом 100% к первому депозиту и 250 фриспинами. Зачисление денежной части происходит после пополнения счета на сумму от 100 рублей, спинов — от 2000 рублей. Также доступны 30 бездепозитных вращений. Важными условиями для их получения является заполнение данных в профиле, подтверждение контактных данных и история депозитов более 500 рублей.

В программу для постоянных игроков казино Пин Ап включено много выгодных акций:

кэшбэк до 10% с зачислением денег на бонусный счет;

викторина с зачислением 50-70 FS за правильные ответы;

программа лояльности от казино Pin Up с начислением баллов за игру на деньги и получением различных привилегий активными игроками;

беспроигрышная лотерея с розыгрышем реальных денег, бонусов, фриспинов, баллов лояльности и материальных призов;

бонус 500 рублей без депозита в честь дня рождения для игроков с верифицированными аккаунтами;

розыгрыш призов в турнирах, которые проводятся в виртуальном клубе ежемесячно;

эксклюзивные бонусы при подписке на рассылку от клуба казино Пинап, а также на страницы казино в Телеграм и Инстаграм.

Играть в казино Pin Up со смартфона

Играть в Пинап казино со смартфона можно с помощью мобильных версий. Сайт работает на устройствах с любыми операционными системами. Казино предлагает подборку игровых автоматов, созданных по технологии HTML5. Они ориентированы под параметры мобильных устройств, что позволяет загружать их как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

В мобильной версии онлайн-казино Пин Ап доступна регистрация, игра на деньги с выводом реальных выигрышей и набор других опций, имеющихся на полноразмерном сайте. Также можно скачать приложение. Есть версии на Андроид-устройства и айфоны. Преимущества мобильных приложений казино Пин Ап по сравнению с сайтом следующие: