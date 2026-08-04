Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ

Σε μία σημαντική επένδυση για τις υποδομές της πρώτης ομάδας προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσιάζοντας το βράδυ της Δευτέρας (3/8) το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της, συνολικού κόστους 550.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα Volvo B13R Irizar i8 τελευταίας γενιάς, το οποίο συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αισθητική και σύγχρονες ανέσεις για τις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου.

Το ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8 συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα πούλμαν που κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά και αποτελεί επιλογή μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων της Ευρώπης.

Με ύψος που παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο, ξεχωρίζει για τις μεγάλες διαστάσεις και την επιβλητική του παρουσία, ενώ στο εσωτερικό του έχουν τοποθετηθεί τραπεζάκια ανά δύο καθίσματα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Τα δερμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα, διαθέτουν υποπόδια και φέρουν κεντημένο τον εμβληματικό στίχο του ύμνου του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος». Παράλληλα, το πούλμαν διαθέτει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε θέση, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της ομάδας στις μετακινήσεις. Την εξωτερική του εικόνα συμπληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς, που αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος.

Η σχεδίαση με τον Παρθενώνα και τη θεά Αθηνά

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εξωτερική εμφάνιση του νέου πούλμαν. Στο αμάξωμα δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορική ταυτότητα του συλλόγου.

Τη σχεδίαση ολοκληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου, «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή, ενώ στο εσωτερικό ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο ίδιος κεντημένος στίχος στα καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον απόλυτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει ότι το νέο Volvo B13R Irizar i8 συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, υψηλή αισθητική και απόλυτη άνεση, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες μετακίνησης στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου.

Η ΠΑΕ υπογραμμίζει επίσης ότι με την απόκτηση του νέου πούλμαν πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών.