«Δράσεις Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης» από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου («Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», «Νίκος Καζαντζάκης», «Φαιστός») και την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, σειρά Δράσεων Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης, που θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 12 Δεκεμβρίου 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας «Χαλκιαδάκης Α.Ε.», η οποία στηρίζει έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα και τις ανάγκες των σχολείων της περιοχής.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις, αθλητικές γιορτές και στοχευμένη ενίσχυση των σχολικών μονάδων, δίνεται χώρος στη φωνή των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ενός σχολείου ανοικτού σε όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται η στήριξη της Ειδικής Αγωγής, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας αποδοχής, σεβασμού και ενσυναίσθησης σε κάθε σχολική κοινότητα.

Στην συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, Μαρίνος Κριτσωτάκης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, Χαρά Κυριακάκη και ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, Γιάννης Κατσαμποξάκης. Από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας έδωσαν το παρών ο Ζαχαρίας Ρηγάκης (Πρόεδρος ΕΛΜΕ Ηρακλείου), η Ζαμπία Λαζανάκη (Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. Δ. Θεοτοκόπουλος), η Κατερίνα Κοπιδάκη (Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. Ν. Καζαντζάκης) και ο Γιώργος Καπελάκης (Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. Φαιστός). Επίσης, εκπροσωπώντας την «Χαλκιαδάκης Α.Ε.», παραβρέθηκε ο Μιχάλης Τζαγκαράκης από η Διεύθυνση Marketing της εταιρίας. Όλοι οι φορείς ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη κάθε παιδιού, σε κάθε σχολείο της Κρήτης.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, κα Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη δήλωσε:

«Οι Δράσεις Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης, είναι ο τρόπος να πούμε σε κάθε παιδί: Σε βλέπουμε, σε ακούμε, είσαι σημαντικό. Από τις 2 έως τις 12 Δεκεμβρίου, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής μέσα από μια μεγάλη συμμετοχική γιορτή παιδιών, εκπαιδευτικών, γονιών και φορέων.

Στεκόμαστε δίπλα στα Ειδικά Σχολεία, ανοίγουμε χώρους διαλόγου και δίνουμε βήμα στην τέχνη, στον αθλητισμό και στη δημιουργική έκφραση όλων των παιδιών Σας καλούμε να είστε παρόντες, να συμμετέχετε ενεργά και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης αγκαλιάς αλληλεγγύης και συμπερίληψης. Μόνο μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα σχολείο για όλους, χωρίς σύνορα, διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να αναλαμβάνει και να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές παρεμβάσεις για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης».