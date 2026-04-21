Η υποκρισία περισσεύει πάνω από τα ερείπια του Αρρεναγωγείου | του Μανόλη Λεμπίδη

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για το Αρρεναγωγείο Βραχασίου αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας και επικοινωνιακής διαχείρισης μιας εγκληματικής αδράνειας.

Χρειάστηκε να ξηλωθούν οι σμιλεμένες πέτρες της ιστορίας μας, χρειάστηκε να βράσει από οργή το Βραχάσι και να ανακινήσουμε εμείς το θέμα με κάθε μέσο αλλά και με την ερώτηση που κατέθεσα από 16.4.2026 για την αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: «Η λεηλασία του Αρρεναγωγείου Βραχασίου και η κωλυσιεργία στην αξιοποίησή του», για να θυμηθεί ο κ. Δήμαρχος πως το κτίριο «δεν θα αφεθεί στη μοίρα του».

Ποια μοίρα, κύριε Δήμαρχε;

Αυτήν που εσείς του επιφυλάξατε;

Είναι προκλητικό να μιλάτε για «υπευθυνότητα» και «ενδιαφέρον», όταν εσείς ο ίδιος είχατε κρατήσει την αρμοδιότητα του Βραχασίου πάνω σας, χωρίς να την αναθέσετε σε κανέναν Αντιδήμαρχο εδώ και δυο χρόνια και δεν κάνατε τίποτα.

Επιλέξατε να έχετε την πλήρη ευθύνη της περιοχής και το αποτέλεσμα της «υψηλής» σας εποπτείας είναι και ένα λεηλατημένο μνημείο.

Αγνοούσατε τα πάντα γιατί πολύ απλά δεν ασχοληθήκατε ποτέ σοβαρά.

Το Βραχάσι για εσάς ήταν μια εκκρεμότητα στα χαρτιά και όχι ένας τόπος με ανάγκες. Η αλήθεια που αποκρύπτετε επιμελώς είναι ότι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού βρισκόταν στα συρτάρια του Δήμου εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, αραχνιασμένη και ανενεργή.

Αν δεν είχε μεσολαβήσει η λεηλασία, η λαϊκή κατακραυγή και η δική μας σκληρή παρέμβαση, η μελέτη θα παρέμενε «θαμμένη» και το κτίριο θα συνεχιζόταν να κατεδαφίζεται πέτρα-πέτρα κάτω από το δικό σας αδιάφορο βλέμμα.

Είναι τουλάχιστον φαιδρό να επικαλείστε την παραχώρηση στη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή για να μετατοπίσετε την όποια ευθύνη.

Ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης και ο κύριος υπεύθυνος.

Το να δηλώνετε σήμερα ότι «ο χώρος θα αποκλειστεί» είναι η ομολογία της απόλυτης αποτυχίας σας.

Γιατί δεν είχε αποκλειστεί εδώ και δύο χρόνια;

Γιατί αφήσατε ένα μνημείο-τοποσήμο να γίνει οικόπεδο για πλιάτσικο «γνωστών-αγνώστων»;

Δεν πιστεύουμε πλέον στα ευχολόγια και στις αναρτήσεις που αναζητούν «εικόνες αντάξιες της ιστορίας».

Η ιστορία δεν γράφεται με δελτία τύπου κατόπιν εορτής, αλλά με έργα που προστατεύουν την ταυτότητα του τόπου μας την ώρα που πρέπει.

Το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή είναι ένα και ξεκάθαρο: Το Βραχάσι δεν θα ανεχθεί άλλη κοροϊδία.

Οι κάτοικοι δεν ζητούν «βοήθεια όπου χρειαστεί», ζητούν ευθύνη, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση έναρξη εργασιών.

Κάθε μέρα που περνά χωρίς έργα, η υπογραφή σας κάτω από την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς γίνεται όλο και πιο ανεξίτηλη.

Εμείς δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θα συνεχίσουμε να ξεσκεπάζουμε την αδράνειά σας μέχρι το Αρρεναγωγείο να σωθεί οριστικά.

Τα υπόλοιπα είναι απλώς φτηνές δικαιολογίες για να καλύψετε την παταγώδη απουσία σας από το Βραχάσι.