Υπερασπίζομαι την αλήθεια, και την θεσμική σοβαρότητα… | του Γιώργου Μπελούκα

28 Μαΐου 2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η προσπάθεια ορισμένων να παρουσιάσουν τη στάση μου ως «πολιτική ασπίδα» του Δημάρχου δείχνει περισσότερο αμηχανία παρά ουσιαστική διάθεση διαλόγου.

Δεν υπερασπίζομαι τίποτε περισσότερο από την αλήθεια, τη θεσμική σοβαρότητα και την ανάγκη τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και όχι με κραυγές ή χαρακτηρισμούς.

Για το Αρρεναγωγείο Βραχασίου, ουδείς αμφισβητεί τη σημασία του έργου ούτε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει μέσα από πολιτικές κορώνες. Οι διαδικασίες, οι εγκρίσεις, οι χρηματοδοτήσεις και η ωρίμανση ενός έργου δεν ολοκληρώνονται με ανακοινώσεις στα κοινωνικά δίκτυα ούτε με απόπειρες δημιουργίας εντυπώσεων.

Είναι εύκολο να μιλά σήμερα για «αδράνεια» εκείνος που διοίκησε επί χρόνια και άφησε πίσω του εκκρεμότητες και προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είχαν την ευθύνη επί σειρά ετών, και το αποτέλεσμα των εκλογών το αποδεικνύει καθώς και ποια ήταν η πραγματική κατάσταση που παραδόθηκε.

Η δημοτική αρχή δεν αποφεύγει τις ευθύνες της και δεν κρύβεται.

Αντιθέτως, εργαζόμαστε με σοβαρότητα ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για το Βραχάσι και συνολικά για τον δήμο μας, χωρίς λαϊκισμό και χωρίς μικροπολιτική εκμετάλλευση.

Ο τόπος χρειάζεται συνεργασία, σχέδιο και αποτέλεσμα.

Όχι διχασμό, προσωπικές επιθέσεις και διαρκή προσπάθεια δημιουργίας πολιτικής έντασης.

Οι πολίτες απαιτούν έργα και λύσεις. Και σε αυτό θα κριθούμε όλοι.

 Γιώργος Μπελούκας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Δήμου Αγίου Νικολάου

