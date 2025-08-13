Το ρουσφέτι βλάπτει σοβαρά την υγεία | του Μιχάλη Βασιλάκη

Υπηρέτησα για δύο θητείες ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Λασιθίου. Δεν ήταν μια τυπική θητεία. Ηταν μάχη. Οι προκλήσεις πολλές, τα προβλήματα τεράστια. Αφιέρωσα αμέτρητες ώρες εθελοντικής εργασίας, πέρα από κάθε υποχρέωση, της εντελώς άμισθης ιδιότητας μου.

Αντιμετώπισα όμως και ένα σύστημα ευνοιοκρατίας και διαπλοκής. Δεν υπέκυψα σε πιέσεις για ρουσφέτια που θα υπονόμευαν τη λειτουργία των νοσοκομείων. Δεν συγκάλυψα σκάνδαλα, δεν προστάτεψα ημέτερους. Αντιθέτως, ήρθα σε σύγκρουση με τη σήψη, γνωρίζοντας το κόστος. Δέχθηκα απειλές, συκοφαντίες, ύβρεις.

Στήριξα, όταν έπρεπε, ανθρώπους έξω από τον πολιτικό μου χώρο, γιατί το σωστό και το δίκιο είναι πάνω από παρατάξεις. Και το τίμημα το ανέλαβα εν γνώσει μου.

Βγήκα ακόμα και δημόσια να στηλιτεύσω τα όσα στραβά συμβαίνουν, να στηρίξω εργαζόμενους και δομές υγείας.

Δυσαρέστησα τον βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη. Όμως στη ζωή πρέπει να επιλέξεις αν θα κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου ή αν θα είσαι αρεστός στα κέντρα εξουσίας. Εγώ τέτοια διλήμματα ποτέ δεν είχα.

Δεν είναι όλα ρουσφέτι και ψηφαλάκια. Η υγεία δεν μπορεί να είναι λάφυρο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι διοικήσεις από το 2019, ήταν επιλογές του κ. Πλακιωτάκη. Ηταν βαρύ φορτίο να συμμαζεύω τα αποτελέσματα τους.

Σήμερα, η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Οι ελλείψεις βγάζουν μάτι. Το κεντρικό νοσοκομείο αφήνεται να σαπίσει. Η επέκταση θάφτηκε στα συρτάρια. Το Κέντρο Αποθεραπείας στη Νεάπολη είναι γιοφύρι της Άρτας. Το νοσοκομείο Ιεράπετρας σβήνει σιωπηλά. Και το νοσοκομείο Σητείας, παρά την καταγωγή του κυβερνητικού βουλευτή, φυτοζωεί.

Αντί να δούμε λύσεις, βλέπουμε βολέματα. Το πως πχ θα γίνει η κολλητή διευθύντρια, αν και τελευταία στη λίστα και χωρίς ουσιαστικά προσόντα. Η ίδια για την οποία αναγκάστηκα να ζητήσω εισαγγελική παραγγελία για τον σύζυγο της λόγω απειλών κατά της ζωής μου.

Την ίδια ώρα, υπόθεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ζημίας του νοσοκομείου είναι θαμμένη. Συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι για να κλείνουν ΕΔΕ, ώστε να προστατευτεί εργατοπατέρας και να μην ασχολείται με τον βουλευτή.

Είναι τόσα πολλά, που χρειάζονται ώρες για την αναφορά τους. Η ουσία είναι πως οι ευθύνες για την κατάσταση της υγείας στο Λασίθι, έχουν ονοματεπώνυμο.

Πρέπει να καταλάβουμε, πως όσο κολλητοί και αν είστε με τον βουλευτή, τον όποιο βουλευτή, της όποιας κυβέρνησης, αν δεν λειτουργούν σωστά τα νοσοκομεία, δεν θα σωθείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η υγεία λοιπόν, δεν θα έπρεπε να είναι εργαλείο στα χέρια κανενός. Επρεπε να υπηρετεί τον πολίτη και μόνο.

Μέσα σε αυτό το τοπίο σήψης, υπάρχουν τίμιοι, καθαροί, αφοσιωμένοι εργαζόμενοι. Αυτοί που υπηρετούν την υγεία και τον ασθενή με σεβασμό, επαγγελματισμό και συνείδηση. Είναι η μόνη μας ελπίδα, κι αυτοί πρέπει να στηριχθούν.

Η υγεία στο Λασίθι είναι ζήτημα ζωής και αξιοπρέπειας. Οσο η πολιτική εξυπηρέτηση και η προσωπική φιλοδοξία μπαίνουν πάνω από τον ασθενή, τόσο θα βαθαίνει το χάσμα και θα πληθαίνουν οι απώλειες. Οι πολίτες αυτού του τόπου αξίζουν δημόσιες δομές υγείας που λειτουργούν, όχι ρημαγμένα κτίρια και βολεμένους ημέτερους.

Η διαφθορά και η αδιαφορία έχουν πρόσωπα, έχουν ονόματα. Όμως το ίδιο ισχύει και για την εντιμότητα και την ευσυνειδησία. Και αυτά τα πρόσωπα, οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι που καθημερινά κρατούν όρθιο ό,τι έχει απομείνει, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα.

Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά η επιλογή είναι ατομική. Ή θα συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια, ή θα απαιτήσουμε την υγεία που μας αξίζει. Γιατί στο τέλος της μέρας, όταν έρθει η στιγμή της ανάγκης, ούτε τα ρουσφέτια, ούτε οι γνωριμίες θα μας σώσουν. Μόνο ένα σύστημα υγείας που υπηρετεί τον πολίτη. Τίποτε άλλο.​

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης φέρει την απόλυτη ευθύνη για την πορεία της υγείας στον νομό, καθώς όλες οι διοικήσεις που τοποθετήθηκαν ήταν δικές του επιλογές. Αυτές οι επιλογές τον βαραίνουν ακέραια, όπως και τα αποτελέσματα τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

Κλείνοντας, εύχομαι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του, με την ελπίδα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αφήσει πραγματικό αποτύπωμα στην υγεία του Λασιθίου. Όσο για μένα, νιώθω πραγματική λύτρωση που δεν είμαι μέρος της νέας σύνθεσης του, που ούτε άλλωστε επεδίωξα. Η μάχη αυτή έχει άλλους πλέον να τη δώσουν.