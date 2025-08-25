Το Μεραμπέλλο χωρίς άμυνα απέναντι στην ξηρασία και τη λειψυδρία | του Μιχάλη Βασιλάκη

Στο Μεραμπέλλο, η ξηρασία και η λειψυδρία αποτελούν πλέον καθημερινή πραγματικότητα που πλήττει τους κατοίκους και τους αγρότες. Παράλληλα, σε άλλες περιοχές του Λασιθίου υπάρχουν ήδη ή προχωρούν έργα και μελέτες, για διασφάλιση της επάρκειας νερού.

Στο Μεραμπέλλο όμως, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, καθώς η διαχρονική έλλειψη σχεδιασμού και ουσιαστικών παρεμβάσεων γίνεται ορατή σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός που να δείχνει πότε και με ποιον τρόπο θα δοθούν λύσεις.

Οι παρεμβάσεις περιορίζονται σε λόγια και αποσπασματικές υποσχέσεις, χωρίς να υλοποιείται τίποτα στην πράξη. Αυτό το γενικότερο έλλειμμα υποδομών και έργων βαραίνει κάθε πτυχή της καθημερινότητας​. Από την αγροτική παραγωγή και την ύδρευση​, μέχρι τη γενικότερη οικονομική προοπτική της περιοχής. Χωρίς έργα και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, το Μεραμπέλλο​ στηρίζεται κύρια στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του.

Η πραγματικότητα είναι πως, ακόμη και αν σήμερα ξεκινούσε ένας σχεδιασμός, τα έργα χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων, μελετών και κατασκευής. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο πλάνο.

Τα δεδομένα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα λόγω της ξηρασίας. Η υγρασία του εδάφους, είναι από τις χαμηλότερες σε ολόκληρη την Κρήτη.

Κάτοικοι βιώνουν την έλλειψη νερού, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν τις καλλιέργειες τους να κινδυνεύουν. Ταυτόχρονα, οι υποσχέσεις παραμένουν αόριστες, χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένα έργα. Δεν αρκούν γενικές δεσμεύσεις. Χρειάζεται ξεκάθαρος προγραμματισμός, με συγκεκριμένα βήματα, προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η αοριστία των υποσχέσεων υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και καθυστερεί την αντιμετώπιση ενός πραγματικού κινδύνου.

Το Μεραμπέλλο δεν μπορεί να περιμένει τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμα για λύσεις σε ένα τόσο επείγον ζήτημα. Η καθυστέρηση αυτή δεν αφορά μόνο την καθημερινή ζωή των κατοίκων, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες ζημιές στις καλλιέργειες και την τοπική οικονομία, με συνέπειες που θα διαρκέσουν δεκαετίες.

Ακόμα και στο κρίσιμο ζήτημα της ύδρευσης, τα στοιχεία από τον Φράγμα Αποσελέμη είναι δυσοίωνα. Ανησυχητικό είναι πως δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο, κανένα ρεαλιστικό plan B που να διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης. Δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να αφήνεται στην τύχη του. Μπορεί να τινάξει όλη την τοπική οικονομία στον αέρα.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της πολιτικής ανεπάρκειας, γνώστης της κατάστασης και της αγωνίας των κατοίκων, ​ο πλέον των 20 ετών βουλευτής Λασιθίου​, ο οποίος θα έπρεπε να είχε ασχοληθεί σοβαρά με το πρόβλημα και είχε δρομολογήσει λύσεις για ταμίευση νερού. Η υπόσχεση χωρίς έργο, δεν είναι απλά απογοητευτική, αλλά αποτελεί ουσιαστική εξαπάτηση των πολιτών.

Η πολιτική εκπροσώπηση απαιτεί ενεργή παρέμβαση, πίεση για χρηματοδοτήσεις και παρακολούθηση των έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Το Μεραμπέλλο δεν μπορεί να παραμένει στο περιθώριο ενώ άλλες περιοχές προχωρούν, πληρώνοντας την αδιαφορία και την προεκλογική ρητορική.​ ​

Ενα σημαντικό έργο, αυτό της επέκτασης δικτύων και υποδομών υδροδότησης από τον Αποσελέμη, δεν έχει υλοποιηθεί. Ο ίδιος ο βουλευτής αναφέρεται “σε μια χρονική συγκυρία που τα σημάδια των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο εμφανή”.

Από την άλλη, αναγνωρίζεται ότι ο Αποσελέμης αδυνατεί να υδροδοτήσει όλο το βόρειο μέτωπο, ενώ αυξάνεται ο προβληματισμός και η ανησυχία για το μέλλον. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξει σχεδιασμός που να εξασφαλίζει το αγαθό του νερού.

Η παρουσία του βουλευτή σε εκδηλώσεις και πανηγύρια δεν μπορεί να λογίζεται ως πολιτική δράση, ούτε ως απάντηση στα προβλήματα. Οι πολίτες δεν χρειάζονται τυπικές εμφανίσεις, χαμόγελα και χειραψίες, αλλά συγκεκριμένα έργα και λύσεις. Οταν η πραγματικότητα διαψεύδει την επίπλαστη αισιοδοξία, η επικοινωνιακή διαχείριση συνιστά εμπαιγμό. Κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθεί και με την ουσία των προβλημάτων. Το Μεραμπέλλο απαιτεί πράξεις, όχι ανέξοδες υποσχέσεις. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, που απαιτούν αποτελέσματα.

Η Κρήτη μπαίνει επίσημα σε καθεστώς λειψυδρίας. Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τις γενικόλογες υποσχέσεις και τις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας λύσεις, αφήνει το Μεραμπέλλο χωρίς καμία άμυνα απέναντι στη λειψυδρία.

Πως εντάσσεται στον σχεδιασμό το Μεραμπέλλο; Κανένα έργο ταμίευσης δεν βρίσκεται σε στάδιο μελέτης αυτή τη στιγμή. Εχουν προταθεί τρία μικρά φράγματα σε Φουρνή, Καθαρό, Κρούστα. Ομως, οι εντάξεις, οι χρηματοδοτήσεις, δεν βγαίνουν με διαπιστώσεις, αλλά με πλήρη φάκελο.

Ποια η προοπτική, όταν ο βουλευτής δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν την χρηματοδότηση των μελετών; Δηλαδή, το πλέον καθοριστικό βήμα για την δρομολόγηση των έργων. Δεν γίνεται για σοβαρά έργα, να πρέπει να περάσουν κάμποσες γενιές για να τα δούμε, αν τα δούμε, να προχωρούν.

Είναι επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί άμεσα ένα​ς ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις, και να συντονίζει όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος. Η δράση πρέπει να ξεκινήσει τώρα, γιατί κάθε καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο από την μείωση των φυσικών πόρων και της βιωσιμότητας της τοπικής κοινωνίας, εντείνοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον.