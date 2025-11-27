CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι να κάνεις στον Άγιο Νικόλαο τα Χριστούγεννα – 5+1 λόγοι για να μείνεις

του Γιώργου Βαρνακιώτη

ΜΗΛΟ
Photo of Stream+ Stream+ Send an email 27/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που δεν μετριέται σε φωτάκια, δώρα και εκδηλώσεις,
αλλά σε αίσθηση, σε ζεστασιά, σε ανθρώπους.

Και φέτος, περισσότερο από ποτέ, ο Άγιος Νικόλαος μάς χρειάζεται.
Μας χρειάζεται εδώ: στους δρόμους του, στα μαγαζιά του, στις γιορτινές του στιγμές.
Γιατί μια πόλη ζει μόνο όταν τη ζούμε κι εμείς.

ΧΡΥΣΟΣ

Κι αν κάποιος αναρωτηθεί «τι μπορώ να κάνω φέτος τα Χριστούγεννα στον Άγιο Νικόλαο;»,
η απάντηση είναι απλή:

Πολλά. Περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Και σίγουρα αρκετά για να κρατήσουμε τη γιορτή ζωντανή.

NOVA

1. Μια βόλτα στη λίμνη, εκεί όπου τα Χριστούγεννα καθρεφτίζονται στο νερό

Η Λίμνη Βουλισμένη έχει μια μαγεία τον Δεκέμβρη. Τα φώτα των καταστημάτων, οι ανακλάσεις στο νερό, η μικρή κίνηση των ανθρώπων… όλα δημιουργούν χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Κάνε μια βόλτα, πάρε ένα ζεστό ρόφημα, στάσου να χαζέψεις τα στολισμένα μαγαζιά.
Αυτό και μόνο είναι μια γιορτή.

2. Στηρίζουμε την τοπική αγορά… γιατί κάθε αγορά εδώ είναι μια πράξη αγάπης

Μπορεί να μην έχουμε μεγάλα malls, αλλά έχουμε ανθρώπους που παλεύουν κάθε μέρα να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές.

Τα Χριστούγεννα είναι η ευκαιρία μας να τους πούμε «είμαι μαζί σου».

Αγοράζοντας τα δώρα μας από τον τόπο μας, βοηθάμε την πόλη να αναπνεύσει.

Κάθε μικρή αγορά, κάθε επίσκεψη σε ένα κατάστημα, γίνεται ένα κομμάτι του δικού μας χριστουγεννιάτικου θαύματος.

3. Ένα γεύμα ή ένα ποτό στα μαγαζιά της πόλης

Ακόμα κι αν φέτος υπάρχουν περιορισμοί και οι επαγγελματίες φοβούνται λόγω των ανώνυμων καταγγελιών,
τα καταστήματα συνεχίζουν να μας περιμένουν με χαμόγελο.

Πήγαινε για φαγητό, για κρασί, για καφέ.

Στηρίξτε φίλους, γνωστούς, ανθρώπους που τόσα χρόνια μας εξυπηρετούν.
Αυτές οι μικρές πράξεις κρατούν την πόλη ζωντανή πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

4. Μικρές βόλτες σε γειτονιές, εκεί που η απλότητα γίνεται Χριστούγεννα

Τα φωτεινά μπαλκόνια, οι στολισμένοι δρόμοι, οι μυρωδιές από τα σπίτια…
ο Άγιος Νικόλαος έχει μια σπάνια, ζεστή οικειότητα τις γιορτές.

Περπάτησε στα καλντερίμια, ανέβα σε σημεία με θέα,
δες την πόλη από ψηλά στολισμένη.
Αυτή η εικόνα δεν αντικαθίσταται.

5. Οικογενειακές στιγμές, ο πραγματικός λόγος των Χριστουγέννων

Σπίτια που ανοίγουν, οικογένειες που μαζεύονται,
παιδιά που γελούν, άνθρωποι που μοιράζονται.

Αυτό είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Και αυτό μπορεί να γίνει όμορφο παντού, αλλά έχει άλλη αξία όταν γίνεται στον τόπο σου.

6. Η μεγαλύτερη γιορτή είναι η παρουσία μας

Ακόμα κι αν δεν γίνουν πολλά events,
ακόμα κι αν η πόλη δεν έχει τον έντονο ρυθμό άλλων χρόνων,
ένα πράγμα δεν μπορεί να λείψει:

Εμείς.

Εμείς που θα περπατήσουμε στους δρόμους,
εμείς που θα βγούμε έξω,
εμείς που θα γεμίσουμε τα μαγαζιά,
εμείς που θα δώσουμε ζωή εκεί που σήμερα επικρατεί αναμονή και ανησυχία.

Ο Άγιος Νικόλαος δεν χρειάζεται λάμψη «από πάνω».
Χρειάζεται τη δίκη μας λάμψη από μέσα.

Ας μείνουμε. Ας στηρίξουμε.
Ας κάνουμε τα φετινά Χριστούγεννα δικά μας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Stream+ Stream+ Send an email 27/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Stream+

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

4 ρόλοι, μία πόλη: Πώς σώζουμε τις γιορτές στον Άγιο Νικόλαο!

26/11/2025

Πρόταση για την αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού Στ. Κούνδουρου | του Βασίλη Ορφανάκη

26/11/2025

Ο επιθανάτιος ρόγχος της δημόσιας υγείας στο Λασίθι!!! | του Δημήτρη Βλασσάκη

25/11/2025

Ο Άγιος Νικόλαος σε mute – Η πόλη βρίσκεται σε black out πριν τις γιορτές!

22/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Οι λίγοι θέλουν ησυχία… οι πολλοί να κάνουν ησυχία! | του Γιώργου Βαρνακιώτη

21/11/2025
kafetzakis george

Η Κρήτη που μορφώθηκε και η Κρήτη που πληγώνει | του Γιώργου Καφφετζάκη

10/11/2025
vagelis

Δημόσιος διάλογος ή διασυρμός; – Η λεπτή γραμμή που καθορίζει την ποιότητα της δημόσιας ζωής | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

06/11/2025

DW: Γιατί έχουν όπλα στην Κρήτη; | της Μαρίας Ρηγούτσου

05/11/2025

Εγκληματικότητα στην Κρήτη: Μύθος ή σκληρή πραγματικότητα;

03/11/2025

Το Halloween αμερικανοποιεί την Ελλάδα; – Ξενόφερτο έθιμο ή νέα αστική παράδοση; | του Β.Βαρνακιώτη

01/11/2025
Back to top button