Διαθέσιμα τα νέα Destination Highlights του Αγίου Νικολάου | του Γιάννη Μπρα

Η ψηφιακή πρωτοβουλία αναδεικνύει τον χαρακτήρα, τις εμπειρίες και τις ιστορίες του προορισμού

Τα νέα Destination Highlights του Αγίου Νικολάου Κρήτης είναι πλέον διαθέσιμα στην επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του προορισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πρώτη, άμεση και οπτικά δυνατή γνωριμία με όσα μπορούν να δουν, να γευτούν και να βιώσουν στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου με τη Five Senses Consulting & Development και αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο ψηφιακής προβολής του προορισμού.

Τα Destination Highlights παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της ταυτότητας του Αγίου Νικολάου και της ευρύτερης περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκονται:

Η προσβασιμότητα και οι υποδομές για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Η λίμνη Βουλισμένη, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης

Η Σπιναλόγκα και η ιδιαίτερη ιστορική της διαδρομή

Οι τοπικοί μύθοι και οι ιστορίες του τόπου

Το κρητικό ελαιόλαδο και η γαστρονομική παράδοση

Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς

Το έθιμο του Κλήδονα

Κάθε θεματική ενότητα λειτουργεί ως μια σύντομη εισαγωγή στον προορισμό. Μέσα από εικόνες, πληροφορίες και τοπικές ιστορίες, ο επισκέπτης αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη αίσθηση για τον χαρακτήρα της περιοχής πριν ακόμη φτάσει σε αυτή.

Το εργαλείο έχει ιδιαίτερη αξία και για την κρουαζιέρα. Οι επιβάτες διαθέτουν περιορισμένο χρόνο στον προορισμό και χρειάζονται εύκολα προσβάσιμη πληροφορία, ξεκάθαρες επιλογές και έμπνευση για να οργανώσουν την επίσκεψή τους. Τα Destination Highlights μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία πριν από την άφιξη, κατά την παραμονή και μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.

Παράλληλα, αποτελούν ένα ευέλικτο περιεχόμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις επαφές με εταιρείες κρουαζιέρας και στον συνολικό σχεδιασμό προβολής του προορισμού.

Ο ιδρυτής και CEO της Five Senses Consulting & Development, Ιωάννης Μπρας, δήλωσε:

«Κάθε προορισμός διαθέτει αξιοθέατα. Αυτό που τον κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι ο χαρακτήρας, οι άνθρωποι, οι ιστορίες και οι εμπειρίες του. Τα Destination Highlights δημιουργήθηκαν για να αποκαλύπτουν αυτά τα στοιχεία με έναν απλό, σύγχρονο και άμεσα αξιοποιήσιμο τρόπο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το εργαλείο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται πλέον από όλο και περισσότερους προορισμούς».

Η δημοσίευση της ολοκληρωμένης σειράς στην επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του Αγίου Νικολάου ενισχύει την ψηφιακή παρουσία της περιοχής και προσθέτει ένα ακόμη μέσο επικοινωνίας με επισκέπτες, επαγγελματίες του τουρισμού και φορείς της διεθνούς αγοράς κρουαζιέρας.