Σύνεση σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται – Με υπευθυνότητα να στηρίξουμε την κοινωνία μας

Ζούμε σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν βαθιά ανησυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολεμικές συγκρούσεις, αβεβαιότητα και ένταση δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν αφήνει κανέναν πραγματικά ανεπηρέαστο. Συχνά έχουμε την τάση να βλέπουμε αυτά τα γεγονότα επιφανειακά, σαν κάτι μακρινό. Όμως η αλήθεια είναι ότι η προσωπική μας ζωή, η πορεία της πατρίδας μας και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών συνδέονται άμεσα με όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να αναζητήσουμε μέσα μας το φιλότιμο, την ευθύνη και την ουσία των πραγμάτων. Να αφήσουμε στην άκρη όσα είναι μικρά και ανούσια και να στραφούμε σε εκείνα που έχουν πραγματικό νόημα. Σε όσα μπορούν να αποτελέσουν μια παρακαταθήκη για τον τόπο μας και για τις επόμενες γενιές.

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη, ιδιαίτερα απέναντι στα παιδιά μας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώσουν με αξίες, με ελευθερία σκέψης και με δύναμη ψυχής. Να διαμορφώσουμε μια κοινωνία που θα τους δίνει ελπίδα και προοπτική, μακριά από καταστροφικές τάσεις και από τις αρνητικές όψεις μιας εποχής που συχνά μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από τον βαθύτερο προσανατολισμό της.

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η ανθρωπότητα περνά μια δύσκολη δοκιμασία, σαν μια ιδιότυπη «παγκόσμια Σαρακοστή». Η έναρξη ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή με ευρύτερες προεκτάσεις έχει γεμίσει τον κόσμο με ανησυχία και ανασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, οι συνέπειες τέτοιων γεγονότων δεν μπορούν παρά να αγγίξουν όλους μας.

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να δούμε τα πράγματα με σοβαρότητα. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη ως κοινωνία και να αναζητήσουμε ξανά το νόημα μέσα από τις πνευματικές και παραδοσιακές αξίες που στήριξαν διαχρονικά τον τόπο μας: την αλληλεγγύη, τον σεβασμό, την ευθύνη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Η ίδια λογική πρέπει να καθοδηγεί και τις επιλογές μας ως τοπική αυτοδιοίκηση. Σε μια εποχή που απαιτεί υπευθυνότητα και διορατικότητα, οφείλουμε να δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που υπηρετούν τις πραγματικές και ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, που ενισχύουν την ασφάλεια και την προοπτική του τόπου μας. Μακριά από επιφανειακές προσεγγίσεις ή έργα εντυπωσιασμού, η ευθύνη μας είναι να επενδύουμε στην ουσία και σε όσα έχουν διαχρονική αξία για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Ο λαός μας, σε δύσκολες στιγμές, συνήθιζε να ψιθυρίζει με πίστη μια απλή φράση: «Βόηθα Παναγία μου». Σήμερα η ίδια ευχή μοιάζει να εκφράζει την αγωνία αλλά και την ελπίδα για την πατρίδα μας και για ολόκληρο τον κόσμο.

Από την πλευρά μας χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνει η κοινωνία μας δεμένη. Μια κοινωνία που αγαπά, που στηρίζει τον αδύναμο και που επιδιώκει το δίκιο χωρίς διχασμούς. Μια κοινωνία που πιστεύει στην ενότητα και στην κοινή προσπάθεια.

Εύχομαι να επικρατήσει σύνεση και να έρθει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης