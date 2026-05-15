Η Σπιναλόγκα ως εσωτερική αποικία | της Ευαγγελίας Φανουράκη

Υπάρχουν τόποι που ξεπερνούν τη γεωγραφία τους. Τόποι που, ενώ καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο στον χάρτη, ανοίγουν τεράστιο χώρο στη συλλογική συνείδηση. Η Σπιναλόγκα είναι ένας από αυτούς. Για άλλους αποτελεί ένα εμβληματικό μνημείο της Κρήτης· για άλλους, έναν τόπο ιστορικής μνήμης· για άλλους, μια σιωπηλή υπενθύμιση του πόνου. Για όποιον όμως σταθεί πραγματικά απέναντί της, η Σπιναλόγκα γίνεται κάτι βαθύτερο: ένα ερώτημα για το πώς μια κοινωνία αντιμετωπίζει εκείνους που φοβάται.

Συνηθίζουμε να μιλάμε για τη Σπιναλόγκα ως λεπροκομείο. Ο όρος είναι ιστορικά ακριβής, αλλά δεν αρκεί. Αν περιοριστούμε σε αυτόν, κινδυνεύουμε να δούμε μόνο τη διοικητική λειτουργία του τόπου και να χάσουμε το βαθύτερο νόημά του. Η Σπιναλόγκα δεν υπήρξε μόνο χώρος απομόνωσης ανθρώπων με τη νόσο του Hansen. Υπήρξε καθρέφτης των ορίων μιας κοινωνίας. Ένας τόπος όπου αποτυπώθηκαν οι φόβοι, οι προκαταλήψεις, οι ηθικές αντοχές αλλά και οι δυνατότητες υπέρβασης μιας ολόκληρης εποχής.

Για να κατανοήσει κανείς αυτή τη διάσταση, είναι γόνιμο να στραφεί στη σκέψη του Frantz Fanon. Ο Φανόν δεν ασχολήθηκε ούτε με τη Σπιναλόγκα ούτε με την Κρήτη. Ασχολήθηκε όμως με κάτι βαθύτερο και διαχρονικό: με τον τρόπο που η εξουσία κατασκευάζει «άλλους». Με τον τρόπο που μια κοινωνία παράγει ανθρώπους λιγότερο ορατούς, λιγότερο άξιους, λιγότερο πλήρεις. Με τον τρόπο που το βλέμμα μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό κυριαρχίας.

Στο έργο του, η αποικιοκρατία δεν είναι απλώς κατοχή εδάφους. Είναι η επιβολή μιας ιεραρχίας ανθρώπινης αξίας. Ο κυρίαρχος εμφανίζεται ως πολιτισμένος, ώριμος και λογικός· ο υποτελής ως ελλιπής, επικίνδυνος ή ανώριμος. Η δύναμη του συστήματος δεν βρίσκεται μόνο στους νόμους ή στα όπλα, αλλά στη στιγμή που αυτή η ιεραρχία αρχίζει να μοιάζει φυσική και αυτονόητη.

Ακριβώς εδώ συναντώνται ο Φανόν και η Σπιναλόγκα.

Η Σπιναλόγκα δεν ήταν αποικία με την κλασική έννοια. Δεν υπήρχε ξένη σημαία ούτε αποικιακή διοίκηση. Υπήρχε όμως μια μορφή «εσωτερικής αποικίας»: ένας τόπος στον οποίο μεταφέρονταν όσοι διατάρασσαν την εικόνα της κανονικότητας. Οι ασθενείς δεν αντιμετωπίζονταν μόνο ως άνθρωποι που χρειάζονταν φροντίδα. Συχνά αντιμετωπίζονταν ως φορείς φόβου. Ως σώματα που έπρεπε να απομακρυνθούν, ώστε να αποκατασταθεί η ψυχική ασφάλεια των «υγιών».

Το κρίσιμο στοιχείο του στίγματος βρίσκεται ακριβώς εδώ. Το στίγμα δεν είναι απλώς μια αρνητική γνώμη· είναι ένας μηχανισμός που μετατρέπει ένα πρόσωπο σε κατηγορία. Ο άνθρωπος παύει να είναι ο Γιώργος, η Μαρία, ο πατέρας, η κόρη, ο εργάτης, ο ερωτευμένος, ο ονειροπόλος. Γίνεται «ο λεπρός». Όλη η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης συμπιέζεται σε μία λέξη.

Και όταν αυτό συμβεί, ο αποκλεισμός αρχίζει να φαίνεται λογικός. Η απόσταση παρουσιάζεται ως προστασία. Η εγκατάλειψη ως αναγκαιότητα. Η σιωπή ως τάξη.

Ωστόσο, η ιστορία της Σπιναλόγκας δεν μπορεί να διαβαστεί μόνο ως ιστορία αδικίας. Αν το κάνουμε, θα αδικήσουμε και εκείνους που έζησαν εκεί. Διότι μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες αναδύθηκαν μορφές αντίστασης που δεν είχαν πάντοτε θορυβώδη χαρακτήρα, αλλά διέθεταν βαθιά ανθρώπινη δύναμη.

Στο νησί δημιουργήθηκαν κοινότητες. Αναπτύχθηκαν σχέσεις αλληλεγγύης. Άνθρωποι εργάστηκαν, ερωτεύτηκαν, μοιράστηκαν την καθημερινότητά τους, κράτησαν τελετουργίες, διεκδίκησαν καλύτερους όρους ζωής. Με άλλα λόγια, έκαναν αυτό που κάνει ο άνθρωπος όταν του αφαιρούνται σχεδόν τα πάντα: ξαναχτίζει νόημα από την αρχή.

Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μάθημα της Σπιναλόγκας. Η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο που παραχωρεί η εξουσία. Είναι δύναμη που επιμένει ακόμη και όταν η εξουσία αποτυγχάνει να την αναγνωρίσει.

Η Σπιναλόγκα, επομένως, δεν είναι μόνο τόπος μνήμης των αποκλεισμένων. Είναι και τόπος μνήμης της ανθρώπινης αντοχής.

Αν αρκεστούμε στο να συγκινούμαστε από το παρελθόν, θα χάσουμε το σημαντικότερο μήνυμα αυτού του τόπου. Διότι κάθε εποχή παράγει τις δικές της Σπιναλόγκες. Σήμερα μπορεί να μη στέλνουμε ανθρώπους σε νησιά, όμως εξακολουθούμε να δημιουργούμε ζώνες αορατότητας.

Τι άλλο είναι οι γειτονιές όπου συσσωρεύεται η εγκατάλειψη;

Τι άλλο είναι η σιωπηλή περιφρόνηση προς τον ψυχικά πάσχοντα;

Τι άλλο είναι η κοινωνική δυσφορία απέναντι στον εξαρτημένο, τον άστεγο, τον πρόσφυγα, τον φυλακισμένο ή τον ηλικιωμένο που δεν «χωρά» στην εικόνα της παραγωγικότητας;

Τι άλλο είναι η ταύτιση ενός ανθρώπου αποκλειστικά με τη διάγνωσή του;

Η λογική της Σπιναλόγκας επιστρέφει κάθε φορά που μια κοινωνία δεν ξέρει πώς να σχετιστεί με την ευαλωτότητα και επιλέγει να την αποκρύψει.

Γι’ αυτό και η συζήτηση για το στίγμα στην ιατρική είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Η ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη θεραπείας. Είναι και πεδίο σχέσεων, λέξεων, στάσεων και θεσμών. Ο τρόπος που μιλάμε για τον ασθενή, ο τρόπος που οργανώνουμε τις υπηρεσίες, ο τρόπος που υποδεχόμαστε τον ευάλωτο άνθρωπο μέσα σε ένα σύστημα υγείας, όλα αυτά μπορούν είτε να αναπαράγουν το στίγμα είτε να το αποδομούν.

Ένα νοσοκομείο δεν κρίνεται μόνο από τον εξοπλισμό του ή τους δείκτες παραγωγικότητας. Κρίνεται και από το αν κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ορατός. Από το αν προστατεύει την αξιοπρέπεια όταν το σώμα δοκιμάζεται. Από το αν αντιλαμβάνεται ότι η θεραπεία αρχίζει ήδη από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζεις κάποιον.

Υπό αυτή την έννοια, η Σπιναλόγκα δεν αφορά μόνο την ιστορία της δημόσιας υγείας. Αφορά και το μέλλον της.

Η μνήμη ενός τέτοιου τόπου δεν μπορεί να είναι μουσειακή. Δεν αρκεί να φωτογραφίζουμε τα τείχη, να θαυμάζουμε το τοπίο ή να επαναλαμβάνουμε γενικές αναφορές στον ανθρώπινο πόνο. Η αληθινή μνήμη είναι ενεργή. Μας αλλάζει. Μας υποχρεώνει να αναρωτηθούμε ποιους αφήνουμε ακόμη έξω από το βλέμμα μας. Ποιους ακούμε μόνο ως πρόβλημα. Ποιους ορίζουμε αποκλειστικά από αυτό που τους συνέβη.

Αν η Σπιναλόγκα μάς ζητά κάτι σήμερα, είναι να περάσουμε από τον οίκτο στην ευθύνη. Από τη συγκίνηση στη θεσμική πράξη. Από την ιστορική γνώση στη σύγχρονη φροντίδα.

Και για εμάς στο Μεραμπέλλο, αυτό το κάλεσμα έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Γιατί δεν μιλάμε για έναν αφηρημένο τόπο μνήμης. Μιλάμε για κομμάτι της γης μας, της ιστορίας μας και της συλλογικής μας συνείδησης.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στον οποίο ανήκει διοικητικά και χωρικά η Σπιναλόγκα, η μνήμη αυτού του τόπου παραμένει ζωντανή όχι μόνο ως ιστορική παρακαταθήκη, αλλά και ως διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στον άνθρωπο.

Η φετινή θεματική του Θερινού Σχολείου Spinalonga 2026 — «Τα Ψυχικά Νοσήματα: Κατανόηση, Εμπειρία, Αντιμετώπιση» — αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση αυτή ακριβώς τη συνέχεια του στίγματος μέσα στον χρόνο. Διότι τα ψυχικά νοσήματα εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να συνοδεύονται από σιωπή, φόβο, προκατάληψη και κοινωνική απομόνωση. Πολλοί άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την ασθένεια, αλλά και το βλέμμα των άλλων.

Γι’ αυτό η κατανόηση, η εμπειρία και η αντιμετώπιση δεν αποτελούν απλώς ακαδημαϊκές έννοιες. Είναι πράξεις βαθιάς ανθρωπιάς.

Προσωπικά, αισθάνομαι βαθιά περηφάνια ως Μεραμπελιώτισσα που ένας τόπος του τόπου μας μπορεί να συνομιλεί με τόσο μεγάλα και παγκόσμια ερωτήματα: το στίγμα, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αναγνώριση.

Αισθάνομαι επίσης ιδιαίτερη τιμή που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχω στη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου για το Στίγμα στην Ιατρική, του Τμήματος Ιστορίας της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικά υπεύθυνη την αγαπημένη μας καθηγήτρια Μαριάννα Καραμάνου.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να μοιραστώ μαζί σας και μια πολύ σύγχρονη αγωνία του τόπου μας, όπως ακριβώς την μοιράστηκα στην ομιλία μου κατά την χθεσινή τελετή έναρξης των εργασιών του Θερινού Σχολείου.

Το Λασίθι αντιμετωπίζει σήμερα μια μεγάλη έλλειψη ιατρών και επαγγελματιών υγείας. Και συχνά αισθανόμαστε πως, παρά την ομορφιά, την ποιότητα ζωής και την ανθρώπινη ζεστασιά αυτού του τόπου, οι δομές μας αποφεύγονται σχεδόν σαν να φέρουν ένα αόρατο «στίγμα» δυσκολίας και απομόνωσης.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ανησυχητικό πρόσωπο του σύγχρονου στίγματος: όχι μόνο ο αποκλεισμός των ασθενών, αλλά και η εγκατάλειψη ολόκληρων κοινοτήτων που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανό το δικαίωμα στη δημόσια φροντίδα.

Κι όμως, το Λασίθι δεν είναι μόνο οι δυσκολίες του.

Είναι ένας ευλογημένος τόπος.

Ένας τόπος με φως, πολιτισμό, ιστορία, αλληλεγγύη και ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν βαθιά στη δημόσια υγεία και στην ανθρώπινη παρουσία δίπλα στον ασθενή. Ένας τόπος που μπορεί να προσφέρει όχι μόνο επαγγελματική εμπειρία, αλλά και ποιότητα ζωής, ουσιαστικές σχέσεις και αίσθημα κοινότητας.

Γι’ αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι πολύ ανθρώπινο: να γίνετε πρεσβευτές αυτού του τόπου. Να μεταφέρετε όπου βρεθείτε ότι τα νοσοκομεία του Λασιθίου χρειάζονται ανθρώπους. Νέους ιατρούς, επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας που να θέλουν όχι απλώς να εργαστούν, αλλά να συνδεθούν με μια κοινωνία που τους έχει πραγματικά ανάγκη.

Γιατί καμία προκήρυξη δεν πρέπει να βγαίνει άγονη όταν πίσω της υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν φροντίδα.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η βαθύτερη ηθική παρακαταθήκη της Σπιναλόγκας: όχι να θυμόμαστε μόνο εκείνους που αποκλείστηκαν, αλλά να διασφαλίζουμε ότι κανένας άνθρωπος — και κανένας τόπος — δεν θα βιώσει ξανά τον αποκλεισμό ως φυσική συνθήκη της ύπαρξής του.

Διότι όταν η ακαδημαϊκή γνώση συναντά τη μνήμη ενός τόπου και τη ζωντανή πράξη της δημόσιας υγείας, τότε γεννιέται κάτι πολύτιμο: όχι απλώς μια επιστημονική διοργάνωση, αλλά μια υπόσχεση ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε κοινωνίες χωρίς αόρατους ανθρώπους.

Με εκτίμηση,Ευαγγελία Φανουράκη

Υγιεινολόγος MPh

Πρώην Κοινή Διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων “Γ.Ν. Λασιθίου” – “Γ. Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»”

Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Νικολάου