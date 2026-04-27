Σκάβοντας χωρίς απαντήσεις! Έργα ή αυθαιρεσία; | της Εβελίνας Χαιρέτη

Η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής είναι απολύτως αναγκαία για την Κρήτη και την αναπτυξιακή της πορεία. Οφείλει όμως, να βασίζεται στη νομιμότητα, στη διαφάνεια και στον σεβασμό προς τους πολίτες. Η πραγματικότητα, που διαμορφώνεται γύρω από το έργο του ΒΟΑΚ, είναι, άραγε, σύμφωνη με τα παραπάνω ή δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα ως προς την τήρηση των αρχών αυτών;

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ιδιωτικού επαγγελματικού χώρου, με μεγάλο κύκλο εργασιών και πλήθος διακινούμενων ατόμων και κάθε είδους οχημάτων ημερησίως (πρατήριο υγρών καυσίμων “ΕΚΟ”, αντιπροσωπεία αυτοκινήτων “TOYOTA ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ” και συνεργείο αυτοκινήτων) έχει γνωστοποιηθεί προφορικά πρόθεση εισόδου συνεργείων της ΔΕΔΔΗΕ για εκτέλεση εκσκαφών και εργασιών, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι ελάχιστες νόμιμες προϋποθέσεις:

• Δεν έχει κοινοποιηθεί καμία τεχνική μελέτη ή σχέδιο εργασιών.

• Δεν έχουν παρουσιαστεί εγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας, παρά τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας του χώρου.

• Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη έγγραφη απάντηση σε επανειλημμένα αιτήματα ενημέρωσης για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.

• Δεν έχει ζητηθεί η παραμικρή ενημέρωση για τις υφιστάμενες εντός του ακινήτου ειδικές και μεγάλου όγκου κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, ώστε τα έργα της ΔΕΔΔΗΕ, που ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να αναπτύξει για να τις εξυπηρετήσει, να συνδυαστούν αρμονικά με αυτές και χωρίς περιττές δαπάνες.

Από τις 26 Φεβρουαρίου 2026 έχουν υποβληθεί σχετικά έγγραφα ερωτήματα προς τον ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν αναπάντητα, παρά και τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Αντί ουσιαστικής ενημέρωσης και συνεργασίας, η μόνη «εξέλιξη», που αφήνεται να εννοηθεί με τη διαρροή αόριστων απειλών, είναι η επικείμενη παρουσία συνεργείων. Επιχειρείται η παράκαμψη κάθε θεσμικής διαδικασίας, με προκλητικές προφορικές επικοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν καμία νομική ισχύ και υποδηλώνουν πρόθεση αποφυγής ευθύνης. Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα:

• Πώς είναι δυνατόν να επιχειρείται είσοδος σε ιδιωτική ιδιοκτησία και, μάλιστα, με ειδικές και εκτεταμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς προηγούμενη πλήρη και έγγραφη ενημέρωση;

• Με ποια τεκμηρίωση διασφαλίζεται η ασφάλεια εργαζομένων, εγκαταστάσεων και πολιτών σε χώρο με μεγάλες ποσότητες καυσίμων;

• Πώς δικαιολογείται η παράκαμψη της διοικητικής διαδικασίας και του δικαιώματος ενημέρωσης και τυχόν προηγούμενης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη;

Στον δημόσιο διάλογο, οι ιδιοκτήτες που αντιδρούν στην αυθαιρεσία παρουσιάζονται συχνά ως «εμπόδιο» στην πρόοδο των έργων. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι αποκαλυπτική:

Η άρνηση δεν αφορά το έργο.

Αφορά την έλλειψη νομιμότητας και διαφάνειας.

Η συμμόρφωση με τον νόμο δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η ασφάλεια δεν είναι τυπική διαδικασία.

Η ιδιωτική περιουσία δεν είναι διαθέσιμη προς χρήση χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ανάπτυξη δεν είναι άλλοθι για αυθαιρεσία.

Και οι πολίτες δεν είναι εμπόδιο, είναι οι άνθρωποι που δικαιούνται σεβασμό, ενημέρωση και προστασία.

Η ευθύνη για την παρούσα κατάσταση βαραίνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:

• τον ΔΕΔΔΗΕ

• την κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ

• την εποπτεύουσα πολιτεία, μέσω του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η προώθηση έργου υποδομής δεν μπορεί να γίνεται με πρακτικές, που δημιουργούν την εντύπωση αφόρητης πίεσης ή επιβολής, ούτε με την υποκατάσταση της θεσμικής διαδικασίας από διοικητική αυθαιρεσία και επιχειρησιακή βιασύνη, που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ατυχήματα.

Η απαίτηση των πολιτών είναι ξεκάθαρη:

• πλήρης ενημέρωση

• τεχνική τεκμηρίωση

• διασφάλιση ασφάλειας

• τήρηση των νόμιμων διαδικασιών

Μέχρι να διασφαλιστούν τα παραπάνω, οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου και εκτέλεσης εργασιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε θεσμικά επαρκής ούτε κοινωνικά αποδεκτή.

Τα δημόσια έργα κρίνονται όχι μόνο από την ταχύτητα υλοποίησής τους, αλλά και από τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσής τους και τον σεβασμό των τυχόν θιγόμενων πολιτών. Και αυτή η ασφάλεια και ο απαραίτητος σεβασμός, στην προκειμένη περίπτωση, τίθενται σοβαρά υπό αμφισβήτηση.