Ρουσφέτι: Ανάμεσα στην δήθεν «χρησιμότητα» και την αδικία | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Το ρουσφέτι αποτελεί ένα βαθιά ριζωμένο φαινόμενο σε πολλές κοινωνίες, και ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα. Πρόκειται για την παροχή εξυπηρετήσεων ή προνομίων με βάση προσωπικές σχέσεις, πολιτικές γνωριμίες ή ανταλλάγματα, παρακάμπτοντας συχνά τις τυπικές διαδικασίες και την αξιοκρατία. Αν και συνήθως αντιμετωπίζεται αρνητικά, η ύπαρξή του συνδέεται με σύνθετες κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες.

Η «χρησιμότητα» του ρουσφετιού

Για ορισμένους, το ρουσφέτι εμφανίζεται ως ένας άτυπος μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων. Σε περιπτώσεις όπου το κράτος λειτουργεί αργά, γραφειοκρατικά ή αναποτελεσματικά, οι πολίτες καταφεύγουν σε προσωπικές γνωριμίες για να επιταχύνουν διαδικασίες ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το ρουσφέτι μοιάζει να καλύπτει κενά του συστήματος, προσφέροντας άμεσες λύσεις εκεί όπου οι θεσμοί αποτυγχάνουν.

Επιπλέον, λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής επιρροής. Πολιτικοί που εξυπηρετούν πολίτες δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης και εξασφαλίζουν υποστήριξη, ενισχύοντας την εκλογική τους βάση. Έτσι, το ρουσφέτι γίνεται μέρος ενός άτυπου «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ ψηφοφόρων και εξουσίας.

Η αδικία και οι συνέπειες

Ωστόσο, η «χρησιμότητα» αυτή έχει σοβαρό κόστος. Το ρουσφέτι υπονομεύει την έννοια της ισότητας και της δικαιοσύνης. Όταν οι ευκαιρίες δεν κατανέμονται με βάση την αξία, αλλά με βάση τις γνωριμίες, δημιουργείται ένα περιβάλλον άνισης μεταχείρισης. Άτομα με ικανότητες και προσόντα ενδέχεται να αποκλείονται, ενώ λιγότερο κατάλληλοι ευνοούνται.

Παράλληλα, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται για όλους με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που οδηγεί σε απογοήτευση και κυνισμό απέναντι στο κράτος. Σε βάθος χρόνου, αυτό ενισχύει τη διαφθορά και παγιώνει μια κουλτούρα εξάρτησης από προσωπικά δίκτυα αντί από θεσμικές διαδικασίες.

Προς μια πιο δίκαιη κοινωνία

Η αντιμετώπιση του ρουσφετιού δεν είναι εύκολη, καθώς συνδέεται με βαθύτερες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και της κοινωνικής νοοτροπίας. Η ενίσχυση της διαφάνειας, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αξιοκρατία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωσή του. Ταυτόχρονα, απαιτείται αλλαγή στάσης από τους ίδιους τους πολίτες, ώστε να μην το αποδέχονται ως «αναγκαίο κακό».

Συμπερασματικά, το ρουσφέτι μπορεί να φαίνεται χρήσιμο σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο προκαλεί βαθιά αδικία και υπονομεύει τη λειτουργία της δημοκρατίας. Η υπέρβασή του αποτελεί κρίσιμο βήμα για μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική κοινωνία.