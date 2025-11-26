Πρόταση για την αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού Στ. Κούνδουρου | του Βασίλη Ορφανάκη

Ως πολίτης του Αγίου Νικολάου, εκφράζω την έντονη αντίθεσή μου στην προτεινόμενη αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού Στ. Κούνδουρου. Παρά την επίφαση διαβούλευσης, η συγκεκριμένη διαδικασία φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως τυπική και όχι ουσιαστική, αφού η δημοτική αρχή εμφανίζεται να έχει ήδη προαποφασίσει τις αλλαγές, παρουσιάζοντάς τις ως αναγκαίες και προαποφασισμένες «βελτιωτικές» ρυθμίσεις.

Η συγκεκριμένη λοιπόν διαδικασία διαβούλευσης, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ουσιαστική. Αντιθέτως, φαίνεται να επιχειρείται μια επικοινωνιακή προσπάθεια «νομιμοποίησης». Το κείμενο της μελέτης δεν παρουσιάζει καμία εναλλακτική, καμία αξιολόγηση επιπτώσεων προς τους πεζούς, καμία αναφορά σε ανάλυση κόστους–οφέλους για τον δημότη ή επισκέπτη. Αντίθετα, προωθείται μία μόνο «λύση», σαν δεδομένη και αναπόφευκτη.

Αυτή η πρακτική ακυρώνει τον ρόλο της διαβούλευσης, προσβάλλει την εμπιστοσύνη των πολιτών, υποβαθμίζει τη δημοκρατική διαδικασία και ακυρώνει τον πραγματικό ρόλο της συμμετοχικής διαβούλευσης.

Εξάλλου, είναι φανερό ότι ορισμένοι όχι μόνο υιοθετούν, αλλά και εφαρμόζουν ως «γραμμή» τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, σε μια επίδειξη πρωτοφανoύς πολιτικού κυνισμού, ανέφερε: «Η πλειοψηφία στη Βουλή είναι η ΝΔ. Και η ΝΔ αποφάσισε ότι δεν θέλει να ελεγχθούν. Τέλος.»

Κεντρικό Επιχείρημα

Η προτεινόμενη αμφιδρόμηση καταλήγει να αφαιρεί ζωτικό δημόσιο χώρο από τους πολίτες — χώρο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για περπάτημα, αναψυχή, ήπιες μετακινήσεις και δραστηριότητες στην παραλιακή ζώνη — και να τον επιστρέφει στα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το κείμενο της μελέτης, απαιτείται:

αποξήλωση πεζοδρομίου,

επέκταση οδοστρώματος,

ενίσχυση της υποδομής για διέλευση οχημάτων,

πρόσθετη σήμανση,

διαχείριση της προτεραιότητας κυκλοφορίας

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο χώρος που θα μπορούσε να δοθεί στους ανθρώπους, δίνεται ξανά στα αυτοκίνητα.

Στις σύγχρονες πόλεις, διεθνώς, η προτεραιότητα μετακινείται από τη λογική του Ι.Χ. προς την ποιότητα ζωής, τις ήπιες μετακινήσεις, το περπάτημα, το ποδήλατο και τον κοινόχρηστο χώρο. Η προτεινόμενη ρύθμιση κινείται σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Κίνδυνος Υποβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου

Η παραλιακή ζώνη αποτελεί χώρο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας και καθημερινής χρήσης από πολίτες, οικογένειες και επισκέπτες. Αντί να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της ως χώρου περιπάτου και ήπιας κυκλοφορίας, η αμφιδρόμηση:

εντείνει την παρουσία των μηχανοκίνητων οχημάτων,

επιβαρύνει την ποιότητα της εμπειρίας των πεζών,

υποβαθμίζει τη δυνατότητα μελλοντικών έργων ανάπλασης υπέρ των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η ίδια η μελέτη αναγνωρίζει στενότητες (πλάτος 6–6,5 μ.) και ανάγκη προβλέψεων για καθρέπτες, αισθητήρες, επιπλέον φανάρια και ρυθμίσεις προτεραιότητας, αποδεικνύοντας ότι η οδός δεν είναι φυσικά κατάλληλη για ασφαλή και άνετη αμφιδρόμηση .

Έτσι, δημιουργείται μια τεχνητή «λύση» που απαιτεί διαρκή μηχανισμούς διόρθωσης, αντί να αντιμετωπίζεται ο χώρος ως δημόσιο αγαθό με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Αναπάντητο Θεμελιώδες Ερώτημα

Η μελέτη μιλά για διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων, αλλά δεν τεκμηριώνει πώς η πρόταση ωφελεί τους πεζούς, τους επισκέπτες, τους κατοίκους, την καθημερινή ζωή ή τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Αναρωτιέμαι λοιπόν, και θέτω το ερώτημα προς τη δημοτική αρχή:

Στις σύγχρονες πόλεις, ποιος έχει προτεραιότητα; Ο άνθρωπος ή τα αυτοκίνητα;

Η συγκεκριμένη πρόταση δείχνει να επιλέγει ξεκάθαρα το δεύτερο.

Γιατί η πρόταση δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

Δεν βελτιώνει την ασφάλεια των πεζών, παρά τις αναφορές στη σήμανση.

Μειώνει τον διαθέσιμο χώρο για ανθρώπινες δραστηριότητες στο παραλιακό μέτωπο.

Αντιστρέφει τον προσανατολισμό διεθνών πολιτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Καθιστά το παραλιακό μέτωπο «οδοστρωμένη ζώνη διέλευσης» και όχι χώρο ζωής.

Φαίνεται να υπηρετεί μια προειλημμένη επιλογή, όχι μια πραγματικά ανοιχτή διαβούλευση.

Η μελέτη δεν στηρίζεται σε αρχές βιώσιμης κινητικότητας μιας και η διεθνής κατεύθυνση στη σύγχρονη αστική πολιτική είναι ξεκάθαρη: περισσότερος χώρος για πεζούς, λιγότερα αυτοκίνητα στους παραλιακούς άξονες, αύξηση των δημόσιων χώρων, ενίσχυση του πρασίνου και των ήπιων μετακινήσεων.

Συμπερασματικά

Ζητώ η πρόταση αμφιδρόμησης να μην προχωρήσει.

Καλώ τη δημοτική αρχή να παρουσιάσει ανοιχτά όλες τις εναλλακτικές λύσεις και να επαναφέρει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον περίπατο, την πρόσβαση στην παραλία και την ποιότητα ζωής των δημοτών, όχι τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Ι.Χ.

Το παραλιακό μέτωπο δεν είναι δρόμος, είναι δημόσιος χώρος.

Με εκτίμηση,

Ορφανάκης Βασίλης