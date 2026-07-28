Η πολυδιάστατη «φτώχεια» της σύγχρονης Ελλάδας | του Γιώργου Καφφετζάκη

Η Ελλάδα βιώνει μια κατάσταση γενικευμένης «φτώχειας». Η οικονομική της διάσταση κυριαρχεί εύλογα στον δημόσιο διάλογο, καθώς αφορά την καθημερινότητα και την επιβίωση. Το εισόδημα εξαντλείται γρήγορα, η στέγη γίνεται δυσπρόσιτη, η εργασία προσφέρει περιορισμένη ασφάλεια και η αποταμίευση αποτελεί πολυτέλεια για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Η οικονομική «φτώχεια» αποτελεί την πιο ορατή πλευρά ενός πολύ ευρύτερου φαινομένου. Μια χώρα μπορεί να φτωχαίνει ταυτόχρονα σε αξίες, θεσμούς, πρότυπα, παιδεία, πολιτισμό, παραγωγή, δημόσιο χώρο, ιδιοκτησία, οικογενειακή συνοχή και ανθρώπους. Αυτές οι μορφές «φτώχειας» αποτυπώνονται δυσκολότερα σε αριθμούς, επηρεάζουν όμως βαθύτερα την ποιότητα και την προοπτική μιας κοινωνίας.

Η ηθική και αξιακή «φτώχεια» εκφράζεται μέσα από την εξοικείωση με την ιδιοτέλεια, την ευκολία, τη διαφθορά και την προσωπική εξυπηρέτηση. Η κοινωνική αναγνώριση συνδέεται ολοένα περισσότερο με την εικόνα, την οικονομική επιφάνεια και την πρόσβαση σε μηχανισμούς επιρροής. Η συνέπεια, η εντιμότητα, η γνώση και η κοινωνική προσφορά υποχωρούν συχνά απέναντι στη λογική της γρήγορης επιτυχίας.

Στενά συνδεδεμένη με αυτή την εξέλιξη είναι η «φτώχεια» των προτύπων. Η δημόσια προβολή στρέφεται προς τον επιδεικτικό πλούτο, την εύκολη αναγνωρισιμότητα, την επιθετικότητα και την κοινωνική επίδειξη. Πρόσωπα με περιορισμένο έργο αποκτούν τεράστια επιρροή, ενώ άνθρωποι της γνώσης, της επιστήμης, της δημιουργίας και της προσφοράς παραμένουν συχνά στο περιθώριο. Μια κοινωνία αποκαλύπτει τις αξίες της μέσα από τα πρόσωπα που επιλέγει να θαυμάζει.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η «φτώχεια» των θεσμών. Η αργή απονομή της δικαιοσύνης, η πολυνομία, η διοικητική ασυνέχεια, η περιορισμένη λογοδοσία και η επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων διαμορφώνουν κλίμα ανασφάλειας. Ο πολίτης αναζητεί γνωριμίες και προσωπικές διαμεσολαβήσεις για ζητήματα που θα έπρεπε να επιλύονται μέσα από σταθερές, διαφανείς και ισότιμες διαδικασίες. Η εξαίρεση αποκτά μεγαλύτερη δύναμη από τον κανόνα και η προσωπική πρόσβαση μεγαλύτερη αξία από το θεσμικό δικαίωμα.

Η θεσμική «φτώχεια» ενισχύει την πολιτική «φτώχεια». Ο δημόσιος λόγος γεμίζει από συνθήματα, επικοινωνιακούς χειρισμούς και προσωποκεντρικές συγκρούσεις. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική, η σοβαρή προετοιμασία και η θεσμική συνέχεια καταλαμβάνουν περιορισμένο χώρο. Η χώρα συζητά αδιάκοπα για το επείγον και αφήνει πίσω το σημαντικό. Η πολιτική λειτουργεί συχνά με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν σχέδιο δεκαετιών.

Παράλληλα αναπτύσσεται μια βαθιά διανοητική «φτώχεια». Η εποχή προσφέρει πρωτοφανή πρόσβαση σε πληροφορίες και εργαλεία παραγωγής λόγου. Η αφθονία λέξεων, ωστόσο, συχνά καλύπτει την απουσία επεξεργασμένης σκέψης. Άνθρωποι που μέχρι χθες δυσκολεύονταν να συντάξουν ακόμη και μια απλή λίστα για τα ψώνια του σπιτιού εμφανίζονται σήμερα ως συγγραφείς, σχολιαστές και αναλυτές.

Η τεχνητή νοημοσύνη τούς πρόσφερε έναν εφήμερο και δανεικό πλούτο λέξεων. Η ευχέρεια παραγωγής κειμένου παρουσιάζεται ως πνευματική επάρκεια και η έκταση του λόγου ως απόδειξη βάθους. Η ουσιαστική σκέψη εξακολουθεί να απαιτεί γνώση, κρίση, εμπειρία, προσωπική επεξεργασία και πνευματικό κόπο. Ένα ισχυρό εργαλείο ενισχύει τις δυνατότητες του χρήστη του, ενώ η ποιότητα του αποτελέσματος παραμένει συνδεδεμένη με την ποιότητα του ανθρώπου που το χειρίζεται.

Η διανοητική «φτώχεια» συναντά τη μορφωτική. Οι τίτλοι σπουδών και οι πιστοποιήσεις αυξάνονται, ενώ η γενική παιδεία, η ιστορική συνείδηση, η γλωσσική ακρίβεια και η κριτική σκέψη παρουσιάζουν υποχώρηση. Η πληροφορία βρίσκεται παντού. Η γνώση όμως απαιτεί επιλογή, αξιολόγηση, σύνθεση και κατανόηση. Μια κοινωνία γεμάτη πληροφορίες μπορεί ταυτόχρονα να παραμένει πνευματικά ευάλωτη, εύπιστη και επιρρεπής στη χειραγώγηση.

Δίπλα στη μορφωτική εμφανίζεται η καλλιτεχνική και πολιτιστική «φτώχεια». Η ευκολία, η επανάληψη και η μαζική κατανάλωση κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος της ψυχαγωγίας. Η χώρα διαθέτει τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο, όμως συχνά το διαχειρίζεται ως τουριστικό φόντο και εμπορικό προϊόν. Η σύγχρονη δημιουργία αναζητεί χώρο, στήριξη και κοινό, ενώ η αισθητική υποβάθμιση εξαπλώνεται στη μουσική, στην τηλεόραση, στην αρχιτεκτονική και στον δημόσιο χώρο.

Η πολιτισμική «φτώχεια» αγγίζει ακόμη βαθύτερα τη σχέση μας με τον τόπο, τη γλώσσα, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες υποχωρούν απέναντι σε ένα ομοιόμορφο καταναλωτικό μοντέλο. Η παράδοση άλλοτε μετατρέπεται σε σκηνικό και άλλοτε εγκαταλείπεται. Η σύγχρονη ταυτότητα αναπτύσσεται συχνά μέσα από μιμητικά πρότυπα, χωρίς δημιουργική συνέχεια και ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο.

Υπάρχει ακόμη η συναισθηματική «φτώχεια». Οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται ταχύτερες, περισσότερο επιφανειακές και έντονα ψηφιακές. Η μοναξιά, η περιορισμένη ενσυναίσθηση και η δυσκολία ουσιαστικής επικοινωνίας επηρεάζουν όλες τις ηλικίες. Ο σύγχρονος άνθρωπος διαθέτει περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και λιγότερες σχέσεις πραγματικής εγγύτητας. Η συνεχής σύνδεση με τις οθόνες συνυπάρχει με αυξανόμενη προσωπική απομόνωση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η «φτώχεια» της οικογενειακής συνύπαρξης. Οι έντονοι ρυθμοί ζωής, η εργασιακή πίεση και η κυριαρχία των οθονών περιορίζουν τον κοινό χρόνο. Το οικογενειακό τραπέζι, η συζήτηση, η καθημερινή παρουσία και η ουσιαστική επαφή χάνουν σταδιακά τη θέση τους. Πολλές οικογένειες κατοικούν στο ίδιο σπίτι, όμως κάθε μέλος ζει σε έναν ξεχωριστό ψηφιακό κόσμο.

Η «φτώχεια» της γονικής επιμέλειας αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική βαρύτητα. Παιδιά και έφηβοι μεγαλώνουν συχνά με περιορισμένη εποπτεία, ασαφή όρια και ελλιπή καθοδήγηση. Το διαδίκτυο, οι συνομήλικοι και τα πρότυπα της μαζικής κουλτούρας αναλαμβάνουν σημαντικό μέρος της διαπαιδαγώγησης. Η απουσία σταθερού πλαισίου αυξάνει την έκθεση σε βίαιες συμπεριφορές, εξαρτήσεις, σχολικό εκφοβισμό και παραβατικές ομάδες.

Η νεανική παραβατικότητα αποτελεί συχνά την ορατή έκφραση μιας προηγούμενης οικογενειακής, κοινωνικής και συναισθηματικής εγκατάλειψης. Ένα παιδί που στερείται παρουσία, φροντίδα, όρια και αποδοχή αναζητεί αλλού την ταυτότητα και την αίσθηση ότι ανήκει κάπου. Η ευθύνη αγγίζει την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, τους θεσμούς και τον δημόσιο πολιτισμό που προσφέρουμε στα παιδιά.

Η αστική «φτώχεια» αποτυπώνεται καθημερινά γύρω μας. Κατεστραμμένα ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια, περιορισμένο πράσινο, εγκαταλελειμμένα κτίρια, κυκλοφοριακό χάος, ηχορύπανση και κυριαρχία του αυτοκινήτου συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκούς υποβάθμισης. Οι πόλεις μας συχνά δυσκολεύουν τη ζωή αντί να την οργανώνουν. Η ποιότητα του δημόσιου χώρου αποκαλύπτει και την ποιότητα της συλλογικής μας συνείδησης.

Αντίστοιχη είναι η «φτώχεια» των χωριών και της υπαίθρου. Τα χωριά αδειάζουν, τα σχολεία κλείνουν, οι νέοι φεύγουν και οι τοπικές οικονομίες συρρικνώνονται. Πολλές περιοχές ζωντανεύουν για λίγους θερινούς μήνες και βυθίζονται ξανά στην εγκατάλειψη τον χειμώνα. Μαζί με τον πληθυσμό χάνονται γνώσεις, επαγγέλματα, καλλιέργειες, τεχνικές και τρόποι ζωής που διαμορφώθηκαν μέσα σε αιώνες.

Η παραγωγική «φτώχεια» αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της οικονομικής αδυναμίας. Η χώρα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση, στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στις εισαγωγές. Η βιομηχανική, αγροτική και τεχνολογική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένει περιορισμένη. Μια οικονομία που παράγει λίγο δημιουργεί χαμηλές αμοιβές, εποχική εργασία και ισχυρή εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις και εξωτερική χρηματοδότηση.

Σοβαρή διάσταση αποκτά και η ιδιοκτησιακή «φτώχεια». Η μικρή ιδιοκτησία αποτέλεσε επί δεκαετίες βασικό στήριγμα της ελληνικής οικογένειας. Προσέφερε ασφάλεια, κοινωνική σταθερότητα και τη δυνατότητα μεταβίβασης ενός μικρού κεφαλαίου στις επόμενες γενιές. Σήμερα, η ακρίβεια, τα χρέη, η φορολογία και το υψηλό κόστος συντήρησης οδηγούν σε σταδιακή εκποίηση της ελληνικής περιουσίας.

Κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και αγροτική γη αλλάζουν χέρια και περνούν σε οικονομικά ισχυρότερους αγοραστές, εταιρείες και επενδυτικά σχήματα. Η ελληνική περιουσία σιγά σιγά εκποιείται και μεταβιβάζεται σε ξένα «χέρια». Έτσι μια κοινωνία μικροϊδιοκτητών μετατρέπεται σταδιακά σε κοινωνία ενοικιαστών. Η αλλαγή αυτή περιορίζει την οικονομική ανεξαρτησία των οικογενειών και αποδυναμώνει τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους.

Η πληθυσμιακή «φτώχεια» ίσως αποτελεί τη βαθύτερη μορφή όλων. Η χώρα γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται και οι νεότερες ηλικίες περιορίζονται. Η οικονομική ανασφάλεια, το στεγαστικό κόστος και η επαγγελματική αβεβαιότητα δυσκολεύουν τη δημιουργία οικογένειας. Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν την περιφέρεια ή αναζητούν προοπτική στο εξωτερικό.

Χωρίς ανθρώπους, η παραγωγή, η παιδεία, η άμυνα, το ασφαλιστικό σύστημα και η περιφερειακή ανάπτυξη χάνουν τη βάση τους. Τα άδεια χωριά, τα κλειστά σχολεία και οι γερασμένες τοπικές κοινωνίες αποτελούν ήδη την πιο καθαρή εικόνα αυτής της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Όλες αυτές οι μορφές «φτώχειας» συνδέονται μεταξύ τους. Η οικονομική πίεση περιορίζει την παιδεία, την οικογενειακή ασφάλεια και τον πολιτισμό. Η μορφωτική και διανοητική ένδεια επηρεάζει την πολιτική κρίση. Η πολιτική αδυναμία φθείρει τους θεσμούς. Η θεσμική αστάθεια περιορίζει την παραγωγή και την εμπιστοσύνη. Η παραγωγική αδυναμία ενισχύει τη μετανάστευση, τη δημογραφική συρρίκνωση και την απώλεια της ιδιοκτησίας.

Η ανάπτυξη μιας χώρας μετριέται πέρα από το εισόδημα και τους μακροοικονομικούς δείκτες. Μετριέται από την ποιότητα των θεσμών, της παιδείας, των προτύπων, των πόλεων, της παραγωγής, του πολιτισμού και των ανθρώπινων σχέσεων. Μετριέται από τη δυνατότητα των πολιτών να ζουν με αξιοπρέπεια, να δημιουργούν, να αποκτούν περιουσία, να μεγαλώνουν παιδιά και να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Η πιο επικίνδυνη στιγμή έρχεται όταν η «φτώχεια» μετατρέπεται σε συνήθεια και η υποβάθμιση σε αποδεκτή κανονικότητα. Τότε η παρακμή αποκτά διάρκεια και περνά από τη μία γενιά στην επόμενη.

Η Ελλάδα χρειάζεται να ανακτήσει τον οικονομικό, θεσμικό, πνευματικό, πολιτιστικό, παραγωγικό και ανθρώπινο πλούτο της. Γιατί μια χώρα παραμένει πραγματικά πλούσια όταν διαθέτει ανθρώπους με γνώση, αξίες και προοπτική, οικογένειες με συνοχή, θεσμούς με αξιοπιστία και μια κοινωνία με τη δύναμη να οραματίζεται το μέλλον της.

Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη «φτώχεια» εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, δημιουργοί, επιχειρήσεις, θεσμοί και τοπικές κοινωνίες που κρατούν ψηλά τον πήχυ της ευθύνης, της ποιότητας, της γνώσης και της προσφοράς. Λειτουργούν σαν φάροι μέσα σε ένα περιβάλλον υποχώρησης και αποδεικνύουν ότι η αξιοπρέπεια, η συνέπεια και η δημιουργία παραμένουν ζωντανές. Παραμένουν, ωστόσο, λίγοι, διάσπαρτοι και συχνά απομονωμένοι, χωρίς την απαιτούμενη στήριξη και χωρίς τη δύναμη να μετατρέψουν το παράδειγμά τους σε συλλογικό ρεύμα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση της χώρας. Οι φωτεινές εξαιρέσεις να πάψουν να αποτελούν μοναχικούς φάρους και να γίνουν το νέο μέτρο της κοινωνίας.

* Ο Γιώργος Καφφετζάκης είναι MSc Δ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.