Παρεμβαίνουμε και διεκδικούμε για τον ΒΟΑΚ και τα μεγάλα έργα υποδομών | του Μανώλη Μενεγάκη

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για τον ΒΟΑΚ και τα μεγάλα έργα υποδομών, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ με καθαρότητα και ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Για εμάς, τα ζητήματα αυτά δεν είναι απλώς θέμα αρμοδιοτήτων. Είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στον τόπο μας και στους ανθρώπους του.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν κρύφτηκε ποτέ πίσω από το «δεν είναι δική μας αρμοδιότητα». Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, έχουμε παρέμβει θεσμικά και συνεχίζουμε, με επιμονή και συνέπεια, να διεκδικούμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά την συμβατική προαίρεση των 17 εκατομμυρίων ευρώ, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος:

Έχουμε ήδη ζητήσει, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, τόσο δημόσια όσο και μέσα από συνεχείς επαφές με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη σύνταξη του κτηματολογίου που απαιτείται για την απαλλοτρίωση, ώστε στη συνέχεια να αξιοποιηθεί η προαίρεση για τη βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού στο τμήμα Αγίου Νικολάου – Νεάπολης.

Δεν παρακολουθούμε παθητικά τις εξελίξεις. Παρεμβαίνουμε και διεκδικούμε, γιατί πιστεύουμε ότι ο τόπος μας αξίζει περισσότερα και δεν πρέπει να μένει πίσω.

Παράλληλα, έχουμε δηλώσει ευθαρσώς ότι το συγκεκριμένο έργο της προαίρεσης για την βελτίωση και διεύρυνση του παλιού εθνικού δρόμου Αγίου Νικολάου-Νεάπολης δεν αποτελεί απλώς ένα συνοδευτικό έργο του ΒΟΑΚ, αλλά ένα ξεκάθαρα αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή, που αφορά το μέλλον των παιδιών μας και την προοπτική αυτού του τόπου.

Την ίδια στιγμή, ως Δήμος έχουμε σταθεί δίπλα στους συμπολίτες μας που επηρεάζονται άμεσα, υποστηρίζοντας το δίκαιο αίτημα των ιδιοκτητών να αποζημιωθούν σωστά και εγκαίρως, με σεβασμό στην περιουσία τους και την αξιοπρέπειά τους.

Μακριά από εντυπώσεις και προσεγγίσεις που έχουν έναν καθαρά πολιτικάντικο χαρακτήρα, επιλέγουμε τον δρόμο της ευθύνης, της σοβαρότητας και της ουσιαστικής δουλειάς.

Καλωσορίζουμε κάθε κριτική όταν γίνεται με στόχο το καλό της κοινωνίας. Όμως η πραγματικότητα δεν διαμορφώνεται με λόγια, αλλά με πράξεις.

Με δουλειά, συνέπεια και συνεχή παρουσία εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Και σε αυτό το πεδίο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι — και θα παραμείνει — παρών, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου μας.