Ώρα για δίκαιη Πανεπιστημιακή ανάπτυξη στο Λασίθι – Διεκδικούμε ΤΕΦΑΑ και Ανώτατη Τουριστική Σχολή | του Μ.Μενεγάκη

Ολόκληρος ο Δήμος μας διεκδικεί τεκμηριωμένα και αποφασιστικά την ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και Ανώτατης Τουριστικής Σχολής στην πόλη μας.

Η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση του ΤΕΦΑΑ, η οποία έχει ήδη εκπονηθεί από το τοπικό Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, αποδεικνύει με σαφήνεια ότι ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την επιτυχή λειτουργία του τμήματος: σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, προσβάσιμες υποδομές, φυσικό περιβάλλον που ευνοεί την εκπαίδευση και την άθληση, καθώς και μια τοπική κοινωνία που στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια.

Παράλληλα, η ίδρυση Ανώτατης Τουριστικής Σχολής αποτελεί φυσική εξέλιξη και αναπτυξιακή αναγκαιότητα για τον Άγιο Νικόλαο και το Λασίθι συνολικά. Ο τουρισμός και η ξενοδοχεία στην Κρήτη ξεκίνησαν, αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στον Δήμο Αγίου Νικολάου, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα τοπόσημο της ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης. Ήδη λειτουργεί εδώ με εξαιρετική επιτυχία η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), η οποία έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες στελέχη του τουρισμού και έχει αποδείξει την αξία και τη δυναμική της.

Η αναβάθμισή της σε Ανώτατη Τουριστική Σχολή θα ενισχύσει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης και θα εδραιώσει τον Άγιο Νικόλαο ως κέντρο αριστείας στην τουριστική εκπαίδευση, με διεθνή προοπτική.

Μια ιστορική αδικία που πρέπει να διορθωθεί

Εδώ και δεκαετίες, ο νομός Λασιθίου παραμένει ο μόνος νομός της Κρήτης χωρίς την πρέπουσα πανεπιστημιακή παρουσία. Η ιστορική αυτή αδικία δεν μπορεί να συνεχίζεται.

Η προ πολλών δεκαετιών απόφαση για να εγκατασταθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο προσέφερε αναμφίβολα ανάπτυξη σε εκείνη την περιοχή και τη μετέτρεψε σε υποδοχέα δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως δικαιολογία για τη μη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών δομών αλλού.

Η συγκυριακή παρουσία πολιτικών παραγόντων καταγομένων από μια περιοχή δεν μπορεί να καθορίζει τις αποφάσεις για την πανεπιστημιακή ανάπτυξη της Κρήτης. Η ανάγκη για ισονομία, περιφερειακή ισορροπία και πραγματική εκπαιδευτική αποκέντρωση είναι πλέον αδιαπραγμάτευτη.

Ο Άγιος Νικόλαος είναι έτοιμος

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη φιλοξενία και ανάπτυξη πανεπιστημιακών σχολών:

αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου,

σύγχρονα δίκτυα φιλοξενίας και μετακίνησης,

εμπειρία στην εκπαιδευτική και τουριστική κατάρτιση,

και μια κοινωνία ανοιχτή στη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία.

Ο Άγιος Νικόλαος με το Δημοτικό Ακίνητο των Λακωνίων μπορεί να αποτελέσει πρότυπο σύγχρονης πανεπιστημιακής πόλης, όπου ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και η έρευνα συνυπάρχουν δημιουργικά και αποδίδουν πολλαπλά οφέλη για όλη την Κρήτη.

Επικαιροποίηση και επόμενα βήματα

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς, προχωρά άμεσα στην επικαιροποίηση της έρευνας σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και προοπτικής ανάπτυξης των δύο σχολών και των απαραίτητων υποδομών τους.

Η επικαιροποιημένη μελέτη θα λάβει υπόψη τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, τα αναπτυξιακά δεδομένα και τις προοπτικές απασχόλησης, ώστε να αποτελέσει ολοκληρωμένο εργαλείο διεκδίκησης και τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστήμια.

Κάλεσμα ενότητας και δράσης

Απευθύνω κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης προς όλους τους φορείς του Λασιθίου:

την Περιφέρεια Κρήτης, τους βουλευτές του νομού, τα επιμελητήρια, τους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους, καθώς και κάθε ενεργό πολίτη.

Ας ενωθούμε για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί δίκαια:

την πανεπιστημιακή ανάπτυξη του τόπου μας, με την ίδρυση ΤΕΦΑΑ και Ανώτατης Τουριστικής Σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Η διεκδίκηση αυτή θα εκφραστεί με συλλογικό και τεκμηριωμένο τρόπο σε σχετική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η γνώση, η εκπαίδευση και η πρόοδος δεν μπορεί να έχουν γεωγραφικά σύνορα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει με τεκμηρίωση, σχέδιο και επιμονή να εργάζεται μέχρι να γίνει πράξη το δίκαιο αυτό αίτημα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης