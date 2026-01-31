Όλη η αλήθεια για τον παραλιακό… | του Αντώνη Ζερβού

Μετά την δημοσίευση της απόφασης της Μόνιμης Επιτροπής Κυκλοφοριακών του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την κατά παραγγελία κυκλοφοριακή μελέτη για τον παραλιακό προφανώς ‘’χαλάει τη σούπα’’ της δημοτικής αρχής όσον αφορά την κυκλοφορία/ανανάπλαση του. Η δε απαράδεκτη απαντητική ανακοίνωσή/δελτίο τύπου του Δήμου ουσιαστικά κατηγορεί τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας. Αναίσχυντα ισχυρίζεται ότι : ‘’… Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ουδέποτε έδωσε προκαθορισμένη κατεύθυνση στους μελετητές…’’, ‘’… Πλήρης σεβασμός στα ΣΒΑΚ…’’ (28/01/2026).

Παραθέτω λοιπόν μερικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις και δελτία τύπου του Δημάρχου – χρονολογικά – για να μην ‘’παίζουμε άλλο τις κουμπάρες’’ . Δεν μπορεί να προσβάλει έτσι ασύστολα την νοημοσύνη του πολίτη.

Έχουν το πολιτικό ανάστημα – ή ‘’… τα gats…’’ κατά την προσφιλή έκφραση της προέδρου του ΔΣ – να παραδεχτούν ότι η προτεινόμενη κυκλοφοριακή επιλογή επιβάλλεται επειδή έτσι θέλουν και όχι γιατί προέκυψε από πραγματική – και όχι κατά παραγγελία – μελέτη;

Ακολουθούν οι τίτλοι από τα αποσπάσματα από συνεντεύξεις και δελτία τύπου του Δημάρχου στην ΑΝΑΤΟΛΗ και μικρό τμήμα από τα κείμενα αυτά :

Παραλιακός – “Αγιονικολιώτικη ριβιέρα”. Η μονοδρόμηση δεν εξυπηρετεί (Άρθρο του Εμμ. Μενεγάκη. 01/06/2022)

‘’…Η διπλή κυκλοφορία πρέπει να επανέλθει με διαπλάτυνση του στενού τμήματος και η ανάπλαση να αναπροσαρμοστεί…’’

παραθέτοντας και σχέδιο-πρόταση πριν γίνει δήμαρχος !!! Αυτή είναι και η τωρινή πρόταση των ‘’μελετητών’’!!! Τι σύμπτωση !!!

Πώς θα αντιμετωπίσετε το κυκλοφοριακό στον Άγιο Νικόλαο; ( Τι απαντά ο υποψήφιος δήμαρχος Μ. Μενεγάκης. 15/09/2023)

‘’… Δ. Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης συνολικά για την πόλη χωρίς εμμονές και «προαπαιτούμενα» του δήμου προς τους μελετητές με ανοιχτό ενδεχόμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης αλλαγής (π.χ. επαναφορά Παραλιακού δρόμου σε διπλής κυκλοφορίας).’’

Όλη η αλήθεια για τον Παραλιακό δρόμο (Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο: Δεν θα αφήσουμε να χαθούν τα χρήματα για τον Παραλιακό. 26/03/2025)

‘’… Προτείνεται τεκμηριωμένα ως η πιο ενδεδειγμένη επιλογή για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την καλυτέρευση των συνθηκών, η εφαρμογή διπλής κατεύθυνσης (αμφιδρόμηση) κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμομε βελτιώσεις και διαπλατύνσεις στα στενά σημεία, βελτίωση της οδοσήμανσης κ.α.

Επομένως, η τεκμηριωμένη επιλογή μας ως δημοτική αρχή είναι η εφαρμογή κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης στον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στ. Κουνδούρου, ενώ η οριστική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα πρέπει να ενσωματώνει αυτή την επιλογή…’’

“Όλη η αλήθεια για τον παραλιακό δρόμο και το μέλλον του που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή” (17/08/2025)

‘’… Μέχρι τότε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε τον παραλιακό δρόμο αδρανή. Γι’ αυτό, το νέο έργο που σχεδιάζουμε θα προχωρήσει σε φάσεις, ώστε να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα από τώρα: επιστροφή στη διπλή κυκλοφορία με αναγκαίες βελτιώσεις-μετατροπή του σε οδό χαμηλής κυκλοφορίας και απαγόρευση βαρέων οχημάτων στην κατεύθυνση από την γέφυρα προς το Αμμούδι…’’

‘’… Η διαβούλευση θα γίνει κανονικά και δημόσια, πάνω σε συγκεκριμένες μελέτες: την κυκλοφοριακή και τη νέα πρόταση ανάπλασης του παραλιακού. Όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν βελτιώσεις, να συμμετάσχουν ενεργά. Αυτό είναι το νόημα της διαβούλευσης. Αλλά στο τέλος, κάποιος θεσμικά παίρνει την απόφαση· κι αυτός είναι η δημοτική αρχή με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου . Δεν είναι σωστό να κατηγορείται επειδή ακριβώς επιτελεί τον θεσμικό της ρόλο…’’.

Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου της 5ης Αυγούστου – Μεταξύ αυτών και η γνωμοδότηση για τον παραλιακό (09/10/2025)

‘’… Δεν αλλάζει η βούληση για διπλή κυκλοφορία . ‘’

Και ξαφνικά ανακοινώνει δήθεν διαβούλευση στο πόδι με του κατοίκους των ‘’Αραπίκων’’ για να ξεφύγει από το επικοινωνιακό στρίμωγμα που προέκυψε από την δημοσιοποίηση της γνώμης του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Γιατί δεν ανακοίνωσε την ειδική αυτή διαβούλευση μαζί με την γενική διαβούλευση που έχει ανακοινωθεί έως 30 Ιανουαρίου; Στα ‘’Στεφανιανά’’ θα κάνει το ίδιο; Πότε; Θα ζητήσει την άποψη της Ένωσης Γονέων του Δήμου για την Φιλελλήνων και την Γιαμπουδάκη; Κλπ κλπ.

Δυστυχώς η δυάδα εξουσίας του Δήμου δεν έχει αντιληφθεί ότι η διοίκηση του δεν είναι δικηγορική παράσταση σε δικαστική αίθουσα όπου δεν λέγονται πάντα όλες οι αλήθειες για το καλό του πελάτη μας.

Οι πολιτικές αποφάσεις/βουλήσεις έχουν και πολιτικό κόστος .

Ας το επωμισθούν.

Και να μην κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους.

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μηχ/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος

Υ.Γ. Λυπάμαι για κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιώ αλλά η πρακτική της δημοτ. αρχής δεν περιγράφεται διαφορετικά.