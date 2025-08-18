Όλη η αλήθεια για τον παραλιακό δρόμο και το μέλλον του που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή | του Μανώλη Μενεγάκη

Για το έργο της ανάπλασης του παραλιακού δρόμου στην Ακτή Στ. Κουνδούρου του Αγίου Νικολάου – αξίζει να εξηγήσουμε προς τους δημότες ορισμένα θέματα για τα οποία πιθανόν να υπάρχουν ερωτήματα. Μαζί με αυτό διαλύουμε λανθασμένες εντυπώσεις που προσπαθούν να αφήσουν κάποιες ανώνυμες δημοσιεύσεις, πιθανόν υποκινούμενες, που κυκλοφορούν τελευταία και μάλιστα με παραπλανητικούς ή και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Η ανώνυμη κριτική συνήθως κάτι κρύβει. Μπορεί ιδιοτέλεια, μπορεί εμπάθεια. Δεν είναι πολιτική θέση· είναι περισσότερο μια «βολική» επίθεση χωρίς υπογραφή. Κι όταν υιοθετείται εμμέσως από ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά, μειώνει την ποιότητα του δημόσιου λόγου.

Θεωρούμε αναγκαίο να δίνουμε εξηγήσεις στους δημότες μας, γι’ αυτό θέλουμε να έχουν καθαρή εικόνα και να μην πλανώνται από παραπληροφόρηση. Υπάρχουν φωνές που, αν και μειοψηφικές, κάνουν δυσανάλογα μεγάλη φασαρία μέσω επικοινωνιακής μεγέθυνσης. Γι’ αυτό επιλέγουμε να μιλάμε ανοιχτά και να εξηγούμε τις αποφάσεις μας, ώστε να γνωρίζει ο καθένας τι ισχύει στην πραγματικότητα.

Ας δούμε λοιπόν τα δεδομένα. Μετά από αλλαγή της νομοθεσίας, για να γίνει έργο στη χερσαία ζώνη λιμένα που περιλαμβάνει τον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στ. Κουνδούρου του Αγίου Νικολάου απαιτείται master plan λιμένα εγκεκριμένο με Προεδρικό Διάταγμα. Αυτό δεν υπήρχε. Η εκπόνηση και η έγκρισή του απαιτούν περισσότερα από 4-5 χρόνια. Οπότε, όσοι λένε ότι «χάθηκε χρόνος» ή ότι «θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα», απλώς δεν λένε την αλήθεια. Το έργο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν το 2027 και σίγουρα όχι να ολοκληρωθεί πριν το 2029 το νωρίτερο, με κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Εμείς δεν θα ρισκάρουμε την απώλεια μιας τέτοιας χρηματοδότησης. Όσοι υπονοούν ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο έργο, όπως είχε αρχικά προταθεί, χωρίς master plan και τις υπόλοιπες τεχνικές μελέτες, περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις είτε δεν γνωρίζουν τις νόμιμες απαιτήσεις του ΣΒΑΑ και του ΕΣΠΑ που απαγορεύουν χρήση της χρηματοδότησης αυτής για εργασίες σε χερσαία ζώνη λιμένος χωρίς master plan (π.χ. για συντηρήσεις και επισκευές) είτε υπονοούν την ακολουθία μιας μη νόμιμης οδού που θα παραπλανούσε την διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ ή τις εγκριτικές αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας που βεβαίως δεν θα μπορούσαμε σε καμμία περίπτωση να υιοθετήσουμε ως δημοτική αρχή.

Μέχρι τότε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε τον παραλιακό δρόμο αδρανή. Γι’ αυτό, το νέο έργο που σχεδιάζουμε θα προχωρήσει σε φάσεις, ώστε να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα από τώρα:

• επιστροφή στη διπλή κυκλοφορία με αναγκαίες βελτιώσεις-μετατροπή του σε οδό χαμηλής κυκλοφορίας και απαγόρευση βαρέων οχημάτων στην κατεύθυνση από την γέφυρα προς το Αμμούδι,

• εκτεταμένη συντήρηση και επισκευή,

• και τέλος η οριστική ανάπλαση με διαπλατύνσεις, όταν πλέον θα υπάρχει και εγκεκριμένο master plan.

Κι εδώ είναι σημαντικό να θυμόμαστε κάτι: εκτός από τη μορφολογία της πόλης, τη στενότητα των δημόσιων χώρων και την έλλειψη εναλλακτικών οδών εισόδων-εξόδων, υπάρχει και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας – το λιμάνι. Το λιμάνι πρέπει να εξυπηρετείται καθημερινά και η βασική δίοδος εξυπηρέτησής του είναι ο παραλιακός δρόμος ασχέτως οποιασδήποτε πεζοδρόμησης μέσα στην πόλη. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτήν την πραγματικότητα όταν σχεδιάζουμε.

Όσο για το πολυσυζητημένο ΕΣΠΑ: τα 5 εκατ. ευρώ δεν ήταν ποτέ «δεμένα» για τον παραλιακό. Ακόμα κι αν προχωρούσαμε, η ασφάλεια ότι το έργο θα γινόταν ήταν μηδενική χωρίς master plan. Αν δεν καταστεί δυνατή η χρήση της χρηματοδότησης στο χρονοδιάγραμμα που θέτει το ΕΣΠΑ και η διαχειριστική του αρχή, τα κονδύλια θα χαθούν και θα διοχετευθούν σε έναν άλλο δήμο. Αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το διακινδυνεύσουμε. Γι’ αυτό και οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε άλλα έργα στον Δήμο μας, πιο άμεσα υλοποιήσιμα – την ανάπλαση του κέντρου, τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την ανακαίνιση του πρώην Φρουραρχείου.

Αυτό δε σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τον παραλιακό. Στρατηγικά, θα επιδιώξουμε νέα χρηματοδότηση. Μόνο που τώρα το κάνουμε με βάση τις πραγματικές συνθήκες.

Η διαβούλευση θα γίνει κανονικά και δημόσια, πάνω σε συγκεκριμένες μελέτες: την κυκλοφοριακή και τη νέα πρόταση ανάπλασης του παραλιακού. Όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν βελτιώσεις, να συμμετάσχουν ενεργά. Αυτό είναι το νόημα της διαβούλευσης. Αλλά στο τέλος, κάποιος θεσμικά παίρνει την απόφαση· κι αυτός είναι η δημοτική αρχή με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι σωστό να κατηγορείται επειδή ακριβώς επιτελεί τον θεσμικό της ρόλο.

Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας θα ωφελήσει την πόλη, το λιμάνι, τους πολίτες, τους επισκέπτες και συνολικά την εικόνα του τόπου. Δεν είναι ρεαλιστικό ότι όλοι θα συμφωνούν με μία άποψη – έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Η πλειοψηφία όμως ήδη στηρίζει το όραμά μας.

Και κάτι τελευταίο: δεν έχουμε καμία διάθεση να μπούμε σε αντιπαράθεση με τις προθέσεις των προηγούμενων. Είχαν κι εκείνοι τον στόχο να δώσουν λύσεις στην περιοχή. Μπορεί στην πράξη να αποδείχθηκε ότι δεν πέτυχε η επιλογή τους, ότι ήταν αναποτελεσματική· αυτό όμως δεν αναιρεί ότι οι προθέσεις τους ήταν θετικές. Η αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης δημοτικής αρχής από εμάς είναι θεμιτή και επιβεβλημένη, και αυτό – όχι μόνο γιατί το είχαμε εξαγγείλει προεκλογικά – αλλά γιατί τεκμηριώνεται από πολλές πλευρές ότι δεν λειτούργησε καλά η απόφαση της μονοδρόμησης παρά τις όποιες προθέσεις.

Στο τέλος, εκείνο που μετράει είναι να προχωρήσουμε μπροστά με σχέδιο, σεβασμό στη νομιμότητα και όραμα για το καλό όλων.