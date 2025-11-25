Ο επιθανάτιος ρόγχος της δημόσιας υγείας στο Λασίθι!!! | του Δημήτρη Βλασσάκη

Τα τελευταία χρόνια, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συνεχή και ανησυχητική υποβάθμιση. Οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, η γήρανση των υποδομών, η εξάντληση των υγειονομικών και η αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας αποτελούν πλέον καθημερινότητα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας.

Στα νοσοκομεία του Λασιθίου η κατάσταση έχει παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Τμήματα λειτουργούν οριακά ή και καθόλου, εφημερίες πραγματοποιούνται υπό ασφυκτικές πιέσεις, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και ασθενείς, και ο εξοπλισμός συχνά δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλώς πρόβλημα· είναι διάλυση. Είναι εγκατάλειψη. Είναι ευθεία προσβολή προς την ίδια την έννοια της δημόσιας υγείας.

Χωρίς ουσιαστικές ενισχύσεις σε προσωπικό, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς πραγματική πολιτική βούληση για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ στο Λασίθι κινδυνεύει να χάσει ολοκληρωτικά τον χαρακτήρα του ως δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα. Οι πολίτες ωθούνται σταθερά και μεθοδικά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι επιλογή.

Η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας δεν είναι υπόθεση λίγων αλλά υπόθεση όλων μας. Η κοινωνία χρειάζεται ένα σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, με σεβασμό, αξιοπρέπεια και επάρκεια.

Ως εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. των διασυνδεομένων νοσοκομείων του Λασιθίου, απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα στους συναδέλφους και σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνονται στις πόλεις του Λασιθίου την Πέμπτη 27/11, διεκδικώντας ένα ΕΣΥ που να μπορεί πραγματικά να στηρίξει την κοινωνία.

Τα νοσοκομεία οδεύουν προς Κέντρα Υγείας. Ψυχορραγούν. Ζούμε τον επιθανάτιο ρόγχο τους. Κάθε μέρα χάνεται ένα ακόμη κομμάτι από το δικαίωμά μας στην υγεία. Η σιωπή όσων έχουν την ευθύνη είναι εκκωφαντική. Η εγκατάλειψη είναι οργανωμένη. Η αποδυνάμωση είναι συνειδητή επιλογή. Το αποτέλεσμα το πληρώνουν οι πολίτες, οι οικογένειές τους και οι υγειονομικοί που έχουν ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να τις αναδείξουμε. Δεν αρκούν οι φωνές της στιγμής ούτε η εκτόνωση. Χρειάζεται ενότητα, αποφασιστικότητα και καθαρό μήνυμα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία του Λασιθίου.

Φτάνει πια. Δεν θα συνηθίσουμε την παρακμή.

Δεν θα γίνουμε οι σιωπηλοί θεατές της διάλυσης της υγείας.

Το Λασίθι δεν πρέπει να σκύψει. Σηκώνουμε το Λασίθι όρθιο.

Απαιτούμε, διεκδικούμε και δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από το αυτονόητο.

Για τα νοσοκομεία μας, για τις οικογένειές μας, για το μέλλον του τόπου μας, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σήμερα και για τις γενιές που έρχονται μετά από εμάς.

ΥΓΕΙΑ για όλους, μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας.

Όχι αύριο, ΤΩΡΑ.

ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ