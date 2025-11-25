CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο επιθανάτιος ρόγχος της δημόσιας υγείας στο Λασίθι!!! | του Δημήτρη Βλασσάκη

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Τα τελευταία χρόνια, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συνεχή και ανησυχητική υποβάθμιση. Οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, η γήρανση των υποδομών, η εξάντληση των υγειονομικών και η αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας αποτελούν πλέον καθημερινότητα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας.

Στα νοσοκομεία του Λασιθίου η κατάσταση έχει παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Τμήματα λειτουργούν οριακά ή και καθόλου, εφημερίες πραγματοποιούνται υπό ασφυκτικές πιέσεις, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και ασθενείς, και ο εξοπλισμός συχνά δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλώς πρόβλημα· είναι διάλυση. Είναι εγκατάλειψη. Είναι ευθεία προσβολή προς την ίδια την έννοια της δημόσιας υγείας.

ΧΡΥΣΟΣ

Χωρίς ουσιαστικές ενισχύσεις σε προσωπικό, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς πραγματική πολιτική βούληση για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ στο Λασίθι κινδυνεύει να χάσει ολοκληρωτικά τον χαρακτήρα του ως δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα. Οι πολίτες ωθούνται σταθερά και μεθοδικά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι επιλογή.

Η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας δεν είναι υπόθεση λίγων αλλά υπόθεση όλων μας. Η κοινωνία χρειάζεται ένα σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, με σεβασμό, αξιοπρέπεια και επάρκεια.

NOVA

Ως εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. των διασυνδεομένων νοσοκομείων του Λασιθίου, απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα στους συναδέλφους και σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνονται στις πόλεις του Λασιθίου την Πέμπτη 27/11, διεκδικώντας ένα ΕΣΥ που να μπορεί πραγματικά να στηρίξει την κοινωνία.

Τα νοσοκομεία οδεύουν προς Κέντρα Υγείας. Ψυχορραγούν. Ζούμε τον επιθανάτιο ρόγχο τους. Κάθε μέρα χάνεται ένα ακόμη κομμάτι από το δικαίωμά μας στην υγεία. Η σιωπή όσων έχουν την ευθύνη είναι εκκωφαντική. Η εγκατάλειψη είναι οργανωμένη. Η αποδυνάμωση είναι συνειδητή επιλογή. Το αποτέλεσμα το πληρώνουν οι πολίτες, οι οικογένειές τους και οι υγειονομικοί που έχουν ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να τις αναδείξουμε. Δεν αρκούν οι φωνές της στιγμής ούτε η εκτόνωση. Χρειάζεται ενότητα, αποφασιστικότητα και καθαρό μήνυμα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία του Λασιθίου.

Φτάνει πια. Δεν θα συνηθίσουμε την παρακμή.

Δεν θα γίνουμε οι σιωπηλοί θεατές της διάλυσης της υγείας.

Το Λασίθι δεν πρέπει να σκύψει. Σηκώνουμε το Λασίθι όρθιο.

Απαιτούμε, διεκδικούμε και δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από το αυτονόητο.

Για τα νοσοκομεία μας, για τις οικογένειές μας, για το μέλλον του τόπου μας, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σήμερα και για τις γενιές που έρχονται μετά από εμάς.

ΥΓΕΙΑ για όλους, μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας.

Όχι αύριο, ΤΩΡΑ.

 ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ο Άγιος Νικόλαος σε mute – Η πόλη βρίσκεται σε black out πριν τις γιορτές!

22/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Οι λίγοι θέλουν ησυχία… οι πολλοί να κάνουν ησυχία! | του Γιώργου Βαρνακιώτη

21/11/2025
kafetzakis george

Η Κρήτη που μορφώθηκε και η Κρήτη που πληγώνει | του Γιώργου Καφφετζάκη

10/11/2025
vagelis

Δημόσιος διάλογος ή διασυρμός; – Η λεπτή γραμμή που καθορίζει την ποιότητα της δημόσιας ζωής | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

06/11/2025

DW: Γιατί έχουν όπλα στην Κρήτη; | της Μαρίας Ρηγούτσου

05/11/2025

Εγκληματικότητα στην Κρήτη: Μύθος ή σκληρή πραγματικότητα;

03/11/2025

Το Halloween αμερικανοποιεί την Ελλάδα; – Ξενόφερτο έθιμο ή νέα αστική παράδοση; | του Β.Βαρνακιώτη

01/11/2025

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

31/10/2025

Παρελάσεις χωρίς μαθητές: Όταν η σιωπή αντικαθιστά τη γιορτή | του Β.Βαρνακιώτη

29/10/2025

Η αλήθεια που δεν λέγεται για τις σχολές στο Λασίθι | του Μιχάλη Βασιλάκη

28/10/2025
Back to top button