Ο Άγιος Νικόλαος σε mute – Η πόλη βρίσκεται σε black out πριν τις γιορτές!

Μια πόλη που κάποτε έσφυζε από ζωή, που έδινε λόγο στη νεολαία να μείνει, να περπατήσει, να γελάσει, να διασκεδάσει… σήμερα σωπαίνει. Όχι επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν. Όχι επειδή δεν υπάρχουν επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά. Αλλά επειδή κάποιοι λίγοι – οι ίδιοι και οι ίδιοι – ενοχλούνται.

Και αντί η πολιτεία να προστατεύσει το δικαίωμα των πολλών στη ζωντάνια και στην ανάπτυξη, προτιμά να υποκύπτει στις απαιτήσεις των λίγων. Να καταπνίγει κάθε πρωτοβουλία. Να επιτρέπει μια πόλη ολόκληρη να λειτουργεί με τον φόβο της “καταγγελίας”.

Αυτή δεν είναι απλώς μια κοινωνική παθογένεια. Είναι πολιτική αδιαφορία και πολιτιστική εγκατάλειψη.

Οι λίγοι θέλουν σιωπή… οι πολλοί υποχρεώνονται σε σιωπή.

Οι δρόμοι άδειοι. Τα μαγαζιά μαζεμένα.

Τα events ακυρώνονται πριν καν ξεκινήσουν. Η μουσική χαμηλώνει όχι επειδή το ζητάει η λογική, αλλά επειδή το απαιτούν φωνές που δεν εκπροσωπούν κανέναν, πέρα από τον εαυτό τους.

Κι έτσι η πόλη μας, ο Άγιος Νικόλαος, βυθίζεται μέρα με τη μέρα σε ένα σκοτάδι που δεν είναι απλώς έλλειψη φωτός είναι έλλειψη προοπτικής.

Η νεολαία; Φεύγει. Κυριολεκτικά.

Όταν μια πόλη δεν προσφέρει χώρο για ζωή, όταν αντιμετωπίζει τη διασκέδαση σαν απειλή, όταν κάθε απόπειρα δημιουργίας πνίγεται από γραφειοκρατία, παράπονα και σιωπηρές απαγορεύσεις, τότε οι νέοι παίρνουν τον δρόμο.

Πηγαίνουν σε άλλες πόλεις, σε άλλους δήμους, σε άλλες περιοχές που καταλαβαίνουν το αυτονόητο:

ότι μια πόλη ζει από τους ανθρώπους της.

Όχι από τα παράπονα των “λίγων”.

Και το πιο ειρωνικό; Όλοι αναρωτιούνται “γιατί η νεολαία δεν μένει;”

Η πόλη δεν θέλει περισσότερη ησυχία. Θέλει περισσότερο θάρρος.

Θάρρος από τους τοπικούς άρχοντες.

Θάρρος να μιλήσουν, να αναλάβουν, να προστατεύσουν την κοινωνική ζωή αντί να την καταπνίγουν. Θάρρος να κοιτάξουν μπροστά, όχι να υποχωρούν κάθε φορά που μια μειοψηφία σηκώνει τηλέφωνο.

Χωρίς πολιτική βούληση,

χωρίς ξεκάθαρη θέση,

χωρίς κανόνα που να σέβεται και τους πολλούς και την ανάπτυξη,

η πόλη θα συνεχίσει να βυθίζεται.

Δεν αξίζει ο Άγιος Νικόλαος να είναι μια πόλη που ζει 3 μήνες και πεθαίνει 9.

Δεν αξίζει να είναι μια πόλη που φοβάται τη μουσική, το γέλιο, την παρέα.

Δεν αξίζει να σιωπά επειδή “έτσι πρέπει”.

Ο Άγιος Νικόλαος έχει ανθρώπους δημιουργικούς, επαγγελματίες με όραμα, νεολαία με ενέργεια, κατοίκους που θέλουν ζωή και όχι επιβεβλημένη ησυχία.