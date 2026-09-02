Νίκος Καμινογιαννάκης: «Μια διαδρομή προσφοράς και ευθύνης – Η προσπάθεια συνεχίζεται»

Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω έναν σύντομο απολογισμό μιας σημαντικής διαδρομής.

Από το 2013, από τα πρώτα βήματα της προσπάθειας για τη δημιουργία του Συλλόγου, συμμετείχα ενεργά στην πορεία του και, από την επίσημη ίδρυσή του το 2014, αδιάλειπτα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχα την τιμή να υπηρετήσω τον Σύλλογο από τη θέση του Προέδρου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια από τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Η απόφασή μου να μην είμαι υποψήφιος για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν συνειδητή. Οι αυξημένες υποχρεώσεις και οι ευθύνες που έχω αναλάβει δεν μου επιτρέπουν πλέον να αφιερώσω στον Σύλλογο τον χρόνο και την παρουσία που απαιτεί η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει απομάκρυνση από τον Σύλλογο, τους ανθρώπους του ή την παραδοσιακή απόσταξη. Η σχέση μου με τον Σύλλογο και η διάθεσή μου να στηρίζω τις προσπάθειές του παραμένουν σταθερές.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύλλογός μας προσπάθησε να έχει ενεργό παρουσία και ουσιαστικό λόγο στα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. Οι διεκδικήσεις μας δεν περιορίστηκαν σε τοπικό επίπεδο. Κινηθήκαμε σε συνεργασία με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της χώρας, αλλά και με την Ομοσπονδία Αμβυκούχων και Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος, επιδιώκοντας κοινές θέσεις και παρεμβάσεις απέναντι στην Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας υπήρξε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καθώς και επαφές και συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία, μεταξύ άλλων το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και την προώθηση των αιτημάτων των παραδοσιακών αποσταγματοποιών.

Σημαντική ήταν και η συνεργασία μας με τις Τελωνειακές Αρχές του Νομού Λασιθίου, τόσο με το Τελωνείο Αγίου Νικολάου όσο και με το Τελωνείο Σητείας, καθώς και η διαχρονική επικοινωνία και συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους αρμόδιους εκπροσώπους της και τους Βουλευτές του Νομού Λασιθίου, μέσα από συναντήσεις και παρεμβάσεις για ζητήματα που απασχολούν τους παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς και τον ευρύτερο κλάδο.

Παράλληλα, ο Σύλλογος δημιούργησε και διατήρησε δύο σημεία εξυπηρέτησης των μελών του στον Νομό Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία. Μέσα από τα δύο αυτά γραφεία παρέχεται ενημέρωση και υποστήριξη στα μέλη μας και διευκολύνονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών απόσταξης, ώστε ο Σύλλογος να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στον κάθε παραδοσιακό αποσταγματοποιό.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν εξελίξεις που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και στις θέσεις που είχαμε εκφράσει.

Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά και η αλλαγή της ονομασίας του προϊόντος σε «Παραδοσιακό Απόσταγμα Διημέρων», αποτέλεσαν ζητήματα που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα. Η θέση μας ήταν και παραμένει ότι η ιδιαίτερη ταυτότητα της παραδοσιακής τσικουδιάς και ο δεσμός της με την Κρήτη και τον μικρό παραγωγό πρέπει να προστατεύονται ουσιαστικά.

Στην πορεία αυτή συναντήσαμε διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες προσεγγίσεις και συμφέροντα στον χώρο των αλκοολούχων ποτών, με αποτέλεσμα ορισμένες από τις θέσεις και τις προτάσεις μας να μην υιοθετηθούν στον βαθμό που θα θέλαμε.

Η προσπάθεια, όμως, δεν σταματά. Καλούμε την Πολιτεία να δει με μεγαλύτερη προσοχή όσα δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά στο παρελθόν και να προχωρήσει σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να συνεχίσουν να ασχολούνται με την παραδοσιακή απόσταξη.

Γιατί πίσω από κάθε καζάνι υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος παραγωγής.

Υπάρχει ο αμπελουργός, το αμπέλι και ο καθημερινός κόπος του. Υπάρχει η καλλιέργεια, η συγκομιδή των σταφυλιών, η επεξεργασία τους και, τελικά, η παραδοσιακή απόσταξη που οδηγεί στην παραγωγή της τσικουδιάς.

Όπως λέει χαρακτηριστικά η κρητική παροιμία, «το κοπέλι θέλει κύρη και τ’ αμπέλι νοικοκύρη».

Για να φτάσει ένα σταφύλι από το αμπέλι μέχρι το καζάνι απαιτούνται κόπος, χρόνος, γνώση και μεράκι. Γι’ αυτό η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των ανθρώπων που ασχολούνται με την αμπελουργία και των παραδοσιακών αποσταγματοποιών δεν είναι απλώς ένα αίτημα ενός κλάδου. Είναι ζήτημα διατήρησης μιας παραγωγικής και πολιτιστικής παράδοσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Κρήτης.

Σε αυτό το σημείο θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια του Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Στα μέλη του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων με τα οποία συνεργάστηκα, καθώς και στους εργαζομένους και συνεργάτες που διαχρονικά στελέχωσαν και υποστήριξαν τη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία.

Ευχαριστώ επίσης τις υπηρεσίες και τους φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τις Τελωνειακές Αρχές και ιδιαίτερα τα Τελωνεία Αγίου Νικολάου και Σητείας, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και διαχρονικά τους Βουλευτές του Νομού Λασιθίου, για τη συνεργασία, τις συναντήσεις και τη συμβολή τους στην ανάδειξη των ζητημάτων του κλάδου.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου για τη διαχρονική παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, καθώς και τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Σητείας για την παραχώρηση χώρου που εξυπηρετεί τη λειτουργία του γραφείου μας στη Σητεία.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη που συμμετείχαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες και με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους για την εκπροσώπησή μας στην Ομοσπονδία. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη και ενισχύει τη διάθεσή μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο, μέσα και από τη θέση μου ως Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Αμβυκούχων και Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εύχομαι καλή δύναμη, ενότητα και κάθε επιτυχία στο έργο του. Εύχομαι να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική τις προσπάθειες για τον παραδοσιακό αποσταγματοποιό, τον αμπελουργό και την κρητική τσικουδιά.

Με την ολοκλήρωση της παρούσας θητείας μου στο Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει μια σημαντική περίοδος της διαδρομής μου στον Σύλλογο. Η διάθεσή μου, όμως, να συμβάλλω στις προσπάθειες και τις διεκδικήσεις του παραμένει σταθερή.

Γιατί η τσικουδιά δεν είναι απλώς ένα απόσταγμα. Είναι ο κόπος του αμπελουργού, η γνώση του αποσταγματοποιού, η παράδοση και η ψυχή της Κρήτης.

Νίκος Καμινογιαννάκης

Απερχόμενος Πρόεδρος

Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου