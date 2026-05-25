Μία αλήθεια και ένα ψέμα! | του Γιώργου Μπελούκα

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε πρώην αντιδήμαρχο και σημερινό δημοτικό σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου, εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας να δηλώνει ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα για το κτήριο του Αρρεναγωγείου Βραχασίου.

Εδώ βρίσκεται η ΑΛΗΘΕΙΑ!!!!

Ο ίδιος ουσιαστικά ομολογεί ότι δεν έκανε τίποτα ως σύμβουλος που εκλέγεται από τη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου, όπως άλλωστε και η τότε δημοτική αρχή, η οποία είχε υπογράψει την παραχώρηση και τη συμφωνία για να υλοποιηθεί ένα σημαντικό έργο για το Βραχάσι. Επίσης αλήθεια είναι ότι μετά την υπογραφή, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για αυτό το κτίριο-μνημείο, το οποίο βρίσκεται υπό την προστασία της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης.

Τα 17 άρθρα που περιλαμβάνει η συμφωνία παραχώρησης τα έλεγξε ποτέ κανείς;

Μπήκε ποτέ κάποιος στη διαδικασία να διαπιστώσει τα 17 άρθρα αν τηρούνταν από το δήμο και τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή;

Και πάμε τώρα στο ΨΕΜΑ!!!!

Ο πρώην αντιδήμαρχος και σημερινός δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου, ρίχνει ευθύνες στη σημερινή δημοτική αρχή ότι δεν έκανε τίποτα για το συγκεκριμένο κτίριο, ενώ αυτό δεν βρισκόταν καν στην κατοχή του δήμου, να θυμίσουμε ότι ο ίδιος, με δική του απόφαση, το είχε παραχωρήσει χωρίς ποτέ να ελέγξει την τήρηση των όρων! Θα μπορούσε, όμως, να είχε φροντίσει ώστε το κτίριο να επιστρέψει από τη Βελγική Σχολή στον Δήμο, όπως έγινε τελικά στις 20/5/2026 ώστε να μπορέσει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και εμβληματικό κτίριο για τα παιδιά και τους δημότες του Βραχασίου.

Κύριε δημοτικέ σύμβουλε Βραχασίου, σταματήστε πλέον να ρίχνετε λάσπη. Το Βραχάσι δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους συμβούλους. Έχει ανάγκη από ανάπτυξη, συνεργασίες και πρωτοβουλίες που θα το αναδείξουν στον χώρο του πολιτισμού και θα το βγάλουν από τη δεκαετία ανυπαρξίας στην οποία το είχατε οδηγήσει.

Το Βραχάσι σήμερα έχει δραστήριο πρόεδρο και συμβούλιο που συνεργάζονται με τη σημερινή δημοτική αρχή για το καλό του τόπου.

Γιώργος Μπελούκας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Δήμου Αγίου Νικολάου