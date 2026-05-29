Ο Κοκκίνης θα τα πάει όπως πάντα μια χαρά, κόντρα στις μειοψηφίες της περιοχής | του Νίκου Αγγελάκη

Η υγεία στο Λασίθι δεν ήταν ποτέ χειρότερα. Αυτό το λένε όλοι και το αποδεχόμαστε. Αίσθηση μάλιστα προκαλεί ότι η υφυπουργός Υγείας,κατά τ’ άλλα η λαλίστατη και φυτευτή κυρία Αγαπηδάκη έχει και λογικά στοχοποιηθεί για την αδιαφορία της που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη πατρίδα της όπου η δημόσια υγεία καταγράφει αρνητικά ρεκόρ και ο κόσμος βλαστημά και αναθεματίζει και με το δίκιο του.

Τα προβλήματα στα τρία συν ένα (της Νεάπολης) νοσοκομεία του νομού είναι υπαρκτά εδώ και χρόνια. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετεί τον πολύπειρο όπως αναφέραμε ξανά Νίκο Κοκκίνη σε “ηλεκτρική” καρέκλα, μπας και σώσει την παρτίδα.

Σε μια θέση δηλαδή που δεν θα ήθελε να πάει κανείς.

Στον λάκκο των λεόντων.

Με βαρύ βιογραφικό και χωρίς καθόλου “βλέψεις” πολιτικές αδυνατώ να καταλάβω πως κάποιοι αντέδρασαν από το πληκτρολόγιο με άσχημο και απρεπέστατο τρόπο απέναντι σε ένα συντοπίτη τους που επί της ουσίας χωρίς κανένα όφελος αποφασίζει να ξεβολευτεί και να βάλει τα πόδια του ξανά στην φωτιά της υγείας χωρίς να αποσκοπεί πουθενά παρά μόνο στην προσφορά στον τόπο.

Αν ήξεραν κάποιον καλύτερο γιατί δηλαδή δεν πήγαν στην κύρια Αγαπηδάκη να αυτοπροταθούν ή να προτείνουν τον ταχυδακτυλουργό που θα έβγαζε τις λύσεις στα άλυτα τόσα χρόνια προβλήματα από το καπέλο του;

Γι’ αυτό η στήλη πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη βιασύνη για τις επιπόλαιες αντιδράσεις ακόμα και των 50 περίπου πολιτών που αποτελούν θλιβερή μειοψηφία μεν,κάνουν θόρυβο δε όταν οι ίδιοι απαιτούν “καλύτερες μέρες”

Πώς αλήθεια θα έρθουν και ποιος θα τις φέρει στο χώρο της Δημόσιας υγείας στο Νομό Λασιθίου.

Πάντως… κανένας από αυτούς.

Όποιος κι αν τοποθετείται διοικητής στα νοσοκομεία του νομού, συνήθως στοχοποιείται από την πρώτη στιγμή αναφέρει η ιστορία.

Γιατί άραγε;

“Όμως, ως κοινωνία, συχνά καταλήγουμε να “πυροβολούμε τα πόδια μας”, αντί να αφήνουμε χώρο για δουλειά και αποτέλεσμα” είδα να σχολιάζει ένας ψύχραιμος δημότης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στον Νίκο Κοκκίνη να κριθεί από το έργο του και όχι από τις προκαταλήψεις που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς στο ιατρικό management μιας πολύ μεγαλύτερης και πιο απαιτητικής νοσοκομειακής δομής,της μεγαλύτερης στην Κρήτη και μιας από τις μεγαλύτερες στην χώρα,αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων προβλημάτων, προσωπικού και καθημερινών προκλήσεων.

Να θυμήσουμε βέβαια ότι αναφορικά με το ΠΑΓΝΗ χωρίς να υπολογίζω το Βενιζέλειο Νοσοκομείο,όπου πραγματικά έγινε έργο, μιλάμε για περιβάλλον με ενεργό προσωπικό και αριθμό εξυπηρετούμενων ασθενών που πιθανόν ξεπερνά τον πληθυσμό ολόκληρης της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Και τα αποτελέσματα της δουλειάς του ήταν ορατά και απτά σε όλους — φίλους και μη.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα πρόσωπα ή οι προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες, αλλά να μπορέσει επιτέλους να ανασάνει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και συνολικά η δημόσια υγεία στο Λασίθι.

Για αυτά που διάβασα για κομματικές επιταγές ΝΔ ΠΑΣΟΚ, μόνο για γέλια…

Οι οποίες εμπάθειες καλό είναι να μένουν στο περιθώριο από αυτές τις μειοψηφίες μιας και όπως καταλάβαμε η πλειοψηφία είδε την τοποθέτηση Κόκκινη θετικά ως και πολύ αισιόδοξα, ενώ χαρακτήρισε έξυπνη την επιλογή του Άδωνι Γεωργιάδη.

Το ότι η τοπική κοινωνία κάηκε στον χυλό από άλλες επιλογές αυτοδιοικητικές ή γενικότερα πολιτικές δεν σημαίνει ότι αυτή η επιλογή είναι λάθος, σε μια “δίκη προθέσεων” και όχι αποτελεσματικότητας όπου ο πολύπειρος νέος Διοικητής έχει πολλά “credits” στον λογαριασμό του αποδεδειγμένα πλέον, και απόλυτα θετική άποψη και στήριξη και από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δεν νομίζω δε σε καμία περίπτωση ότι αποδέχτηκε τούτη την ώρα, στο σημείο μηδέν την πρόταση απλά για να καθίσει σε μια καρέκλα.

Ας σοβαρευτούν όλοι όσοι έχουν προκαταλήψεις και εμπάθειες.

Η “πολιτική” πλέον και στον κλάδο της υγείας έχει αλλά “γράδα και ζύγια” και ο Κόκκινης τα ξέρει καλά…

Από την στήλη,πολλές ευχές για καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

Κάτι δηλαδή που οι ίδιοι πολίτες της περιοχής του Λασιθίου μιας και το Νοσοκομείο επιφορτίζεται με περιστατικά απ’όλο τον Νόμο,πρώτοι θα έπρεπε να του ευχηθούν μαζικά, παρά το κλίμα τοξικότητας που επέτρεψαν άθελά τους σε κάποιους περίεργους της περιοχής πρόσκαιρα να καλλιεργήσουν.

Είμαστε βέβαιοι ότι το πράγμα θα πάει πολύ καλύτερα απ’ ότι μέχρι σήμερα και οι Κασσάνδρες θα διαψευστούν σύντομα.