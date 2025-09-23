Η εγκατάλειψη ζώων στον Δήμο μας – Ευθύνη και συνέπειες | της Καλλιόπης Σηφαντωνάκη

Η εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς δεν είναι μόνο μια άδικη πράξη απέναντί τους, αλλά και μια πρακτική που απαγορεύεται από τον νόμο. Οι συνέπειες γίνονται αισθητές στην καθημερινότητα όλων μας.

Πρόσφατα, στην περιοχή Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο εμφανίστηκαν δύο αδέσποτα σκυλιά που έδειξαν επιθετική συμπεριφορά προς κατοίκους και οικογένειες. Το περιστατικό ανησύχησε τη γειτονιά και φυσικά έφερε το θέμα ξανά στο προσκήνιο.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με ειδικό, προσπαθεί καθημερινά να προσεγγίσει τα ζώα με τρόπο ασφαλή, τόσο για εκείνα όσο και για τους πολίτες. Η διαδικασία είναι δύσκολη, καθώς τα ζώα είναι φοβισμένα και καχύποπτα, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται με συνέπεια, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την προστασία όλων.

Γιατί φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις;

Πίσω από κάθε αδέσποτο κρύβεται μια ιστορία εγκατάλειψης ή αμέλειας. Ζώα που κάποτε είχαν σπίτι, βρέθηκαν ξαφνικά μόνα τους στον δρόμο. Η έλλειψη στείρωσης και η εγκατάλειψη οδηγούν στην αύξηση των αδέσποτων, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες τόσο για την κοινωνία, όσο και για τα ίδια τα ζώα.

Η ευθύνη των ιδιοκτητών ζώων

Ένα συχνό φαινόμενο είναι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία κατοικίδιων χωρίς λουρί. Αυτό εκθέτει σε κίνδυνο τα ζώα και τους συμπολίτες μας. Η υπευθυνότητα απέναντι σε ένα ζώο δεν σταματά στην υιοθεσία· συνεχίζεται καθημερινά με τη φροντίδα, τις βόλτες με λουρί, τη στείρωση, τους εμβολιασμούς και τον σεβασμό προς τη γειτονιά μας.

Ένα ζήτημα πολιτισμού

Η εγκατάλειψη ζώων δεν αφορά μόνο τη φιλοζωία· αντανακλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη και τον πολιτισμό μας. Η υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα – είτε ανήκουν σε κάποιο σπίτι είτε ζουν στον δρόμο – είναι ένδειξη σεβασμού προς κάθε μορφή ζωής και συμβάλλει στην αρμονία της κοινότητας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαχείριση των αδέσποτων, στην ενημέρωση των πολιτών και στη διάδοση φιλοζωικής κουλτούρας. Αν και υπάρχουν θετικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα, υπάρχει περιθώριο για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο με συνεχή προσπάθεια. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας βασίζεται στη συνεργασία όλων μας.

Η λύση βρίσκεται στη συλλογική προσπάθεια: στη στείρωση, στην υπεύθυνη υιοθεσία, στην τήρηση του νόμου και στη μηδενική ανοχή στην εγκατάλειψη. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πόλη ασφαλή για τους πολίτες και δίκαιη για τα ζώα.

Με εκτίμηση,

Καλλιόπη Σηφαντωνάκη

Εντεταλμένη Σύμβουλος Δήμου Αγίου Νικολάου

για τα Αδέσποτα Ζώα και τα Ζώα Συντροφιάς