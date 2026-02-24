Η αλήθεια πονάει, αλλά η σιωπή σκοτώνει | του Μιχάλη Βασιλάκη

Ως πολίτης, με επίμονο και συστηματικό τρόπο, εστίασα στα ζητήματα της υγείας, βλέποντας την κατάρρευση της δημόσιας υγείας στο Λασίθι.

Η κοινή διοικήτρια επεδίωξε και δικαστική δίωξη για να φιμώσει την κριτική, ενώ σε άλλα ΜΜΕ έγιναν παρεμβάσεις για να κατέβουν άρθρα, ακόμα και με εξώδικα.

Η προσπάθεια να κρυφτούν τα προβλήματα των νοσοκομείων κάτω από το χαλί, απέτυχε.

Η πελατειακή λογική και το ρουσφέτι έχουν μετατρέψει την υγεία στο Λασίθι σε ένα προσωπικό φέουδο, που αδιαφορούν αν βουλιάζει, αρκεί να εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα. Τα παζάρια και οι επιλογές, ήταν γνωστά αρκετά πριν την ανακοίνωση. Αλλά και σε επίπεδο στελεχών δεν γίνονται με γνώμονα την αξία, αλλά είναι συχνά επιλογές αναξιοκρατικές, προσωπικές, που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των ίδιων των δομών υγείας. Που κοστίζουν ακόμα και ζωές!

Δεν μηδενίζω τις προσπάθειες όσων πραγματικά και ανιδιοτελώς αγωνίζονται. Δεν ξεπουλούν όλοι τη συνείδηση και τις αρχές τους, με ανταλλάγματα όπως αυτοί που θέλουν να ικανοποιήσουν τον ναρκισσισμό και την αρχομανία τους. Υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, ακόμα και αν δεν αρέσει, ακόμα και αν αυτό τους κοστίσει. Δεν είναι όλοι ίδιοι, δεν είναι όλα πολιτική.

Επειδή μπορεί να ακουστεί πάλι το επιχείρημα περί “πικρίας”, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η μοναδική μου πικρία, είναι να βλέπω τον τόπο μου να υποβαθμίζεται. Ούτε φιλοδοξίες έχω, ούτε συμφέροντα να εξυπηρετήσω. Αν έχουν απαντήσεις για τα προβλήματα, ας τις δώσουν. Αν έχουν μόνο λάσπη και ψέματα, τότε επιβεβαιώνουν ότι τα επιχειρήματα τους τελείωσαν.

Καταγγέλλω ως κύριο υπεύθυνο για την διάλυση της υγείας στο Λασίθι τον βουλευτή. Σε αγαστή συνεργασία με φερόμενο συνδικαλιστή, δεκανίκι και υπερασπιστή της διοίκησης. Σε αυτό το σκηνικό, η ανοχή από το Υπουργείο Υγείας είναι προκλητική.

Η συνέντευξη τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, αποτελεί την πλήρη δικαίωση για την αγωνία και την δημόσια εκφορά του λόγου. Δυστυχώς, γιατί θα προτιμούσα να είχα διαψευστεί.

Ομως, η πραγματικότητα συμφωνεί. Ολα τα ζητήματα που έβαλα, όλοι οι φόβοι, είχαν βάση. Τα πράγματα παρουσιάστηκαν ακόμα μελανότερα απ ότι είχα φανταστεί.

Η δικαίωση αυτή, όμως, έχει τη γεύση της στάχτης. Δεν πανηγυρίζω.

Πως θα μπορούσα άλλωστε, όταν το αποτύπωμα της αλήθειας μεταφράζεται σε κλειστές κλινικές, παραιτημένους γιατρούς, διώξεις, ρουσφέτια, μια ΜΕΘ που ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση, νοσοκομεία στο χείλος του λουκέτου και ζωές που χάνονται άδικα;

Ομως, η αλήθεια είναι σαν το νερό. Οσο κι αν προσπαθείς να τη σταματήσεις, θα βρει πάντα τον δρόμο να ξεχυθεί. Και τώρα, η κραυγή του Ιατρικού Συλλόγου έρχεται να γκρεμίσει και το τελευταίο οχυρό της επικοινωνιακής ωραιοποίησης. Λέει ψέματα, λαϊκίζει και η ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου; Είναι μήπως και οι γιατροί “πικραμένοι”;

Οσα γράφονταν τόσο καιρό, δεν ήταν φαντασιώσεις. Ηταν η αγωνία για τον γείτονα, τον φίλο, τον συγγενή, τον καθένα που αύριο μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια κλειστή πόρτα νοσοκομείου.

Είναι οδυνηρό να ακούς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους γιατρούς μας, να εύχονται να γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω για να σωθούμε!

Είναι προσβολή για την αξιοπρέπεια κάθε Λασιθιώτη να αντιμετωπίζεται η ζωή του ως ένας αριθμός σε έναν ισολογισμό υποστελέχωσης, μπαλωμάτων και κακοδιοίκησης, που πέρα από κίνητρα, αποτρέπει νέους επιστήμονες να στελεχώσουν τα νοσοκομεία μας.

Η διοίκηση μπορεί να συνεχίσει να στέλνει εξώδικα. Η εξουσία μπορεί να συνεχίσει να στρέφει το βλέμμα αλλού και ο βουλευτής να λειτουργεί ως υπερασπιστής της σήψης που προκάλεσε. Αλλά η αλήθεια δεν φιμώνεται, γιατί η φωνή τρέφεται από το δίκαιο ενός ολόκληρου νομού που απαιτεί το δικαίωμα στη ζωή.

Αν σταματήσουμε να μιλάμε, αν σιωπήσουμε, θα ακούγεται μόνο ο θόρυβος της κατάρρευσης. Και αυτό, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Το χρωστάμε στους γιατρούς που λυγίζουν από την εξάντληση, το χρωστάμε στους ασθενείς που ελπίζουν σε ένα θαύμα, το χρωστάμε στον τόπο μας. Η αλήθεια πονάει, αλλά η σιωπή σκοτώνει. Επιλέγουμε την αλήθεια, γιατί η υγεία ενός ολόκληρου νομού δεν παζαρεύεται σε βουλευτικά γραφεία, ούτε πρέπει να ορίζεται από την ανοχή.