ΓΝΑΝ: «Παιχνίδια» θανάτου | του Μιχάλη Βασιλάκη

Την ώρα που η ΜΕΘ του κεντρικού νοσοκομείου βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, αποκαλύπτεται μια ζοφερή αλήθεια. Η διοίκηση και ο συνδικαλιστικός της βραχίονας γνώριζαν μήνες τώρα για την αποχώρηση και το πρόβλημα των μετακινήσεων. Αντί να δράσουν έγκαιρα, επέλεξαν τη σιωπή. Η ευθύνη δεν μπορεί να μετακυλίεται πάντα στο Υπουργείο. Εχει ευθύνες, αλλά όχι σε όλα. Υπήρχε η θεσμική δυνατότητα ανανέωσης των μετακινήσεων στην ΜΕΘ, μέσω της επίκλησης εξαιρετικής ανάγκης και δέσμευσης πίστωσης. Δεν έγινε χρήση αυτού του εργαλείου. Ποιος φέρει την ευθύνη για την ολιγωρία που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της μοναδικής ΜΕΘ του νομού;

Πόσες φορές προσπάθησε ο Διευθυντής της ΜΕΘ να μιλήσει με την κοινή διοικήτρια; Πόσες φορές τον κάλεσε στο γραφείο της να συζητήσουν για λύση; Πόσες φορές κάλεσε για το ίδιο θέμα τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας; Ποιος δημιουργεί “κενά” λογοδοσίας σε όλο αυτό το χάος που ακουμπά πολλούς τομείς λειτουργίας του νοσοκομείου;

Το ζήτημα του ΤΕΠ είναι επίσης πολύ σοβαρό λόγω έλλειψης ιατρών, που συχνά αναγκάζει ασθενείς να φεύγουν πριν λάβουν την απαιτούμενη φροντίδα.

Και βεβαίως σε όλο αυτό τίθεται το ζήτημα έλλειψης αναισθησιολόγων αλλά και ακτινολόγων, που στραγγαλίζει την λειτουργία των χειρουργείων.

Πρόσφατος θάνατος

Οταν το Επιστημονικό Συμβούλιο σου λέει ότι η λειτουργία του νοσοκομείου είναι επισφαλής, όταν ενημερώνεσαι ότι “η ακτινολόγος είναι επικίνδυνη χωρίς εκπαίδευση” και εσύ παρά την αντίθετη εισήγηση, ως Διοίκηση, την βάζεις να εφημερεύσει, αντί να την στείλεις άμεσα για εκπαίδευση, τότε για την όποια απώλεια, δεν φταίει η κακιά στιγμή. Οι συνέπειες για τους ασθενείς είναι πραγματικές και βαριές και οι ευθύνες δεν πρέπει να παραβλέπονται.

Ενας ασθενής από περιοχή της Ιεράπετρας, λόγω μη εφημερίας χειρουργού, διακομίστηκε στον Αγιο Νικόλαο. Μια αξονική έμεινε ουσιαστικά αδιάγνωστη επί ώρες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος δεν είχε καμία ευκαιρία να ζήσει. Ηταν θέμα χρόνου να υπάρξει και θάνατος. Η πρόσφατη απώλεια ζωής απαιτεί πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών.

Η διασπάθιση κονδυλίων και η αδιαφάνεια

Και ενώ το νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη αναισθησιολόγων και ακτινολόγων, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή τακτικών χειρουργείων, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν άνθρωποι, ένα άλλο σύστημα φαίνεται να λειτουργεί ρολόι. Σοβαρές ενδείξεις κακής διαχείρισης πόρων, που χρίζουν οικονομικού και πειθαρχικού έλεγχου. Οι καταγγελίες για το διαχρονικό σκάνδαλο του 9% σε συγκεκριμένη κλινική, παραμένουν αναπάντητες. Πρόκειται για μια οικονομική ζημία που δεν κατευθύνεται στις λειτουργικές ανάγκες και ανακύπτει υπόνοια κακής διαχείρισης.

Την ίδια στιγμή, στην ίδια κλινική, σε ένα άλλο ζήτημα ζημιάς του νοσοκομείου εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η διοίκηση το έκλεισε χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, με διαδικασίες που χρίζουν έλεγχου νομιμότητας, ενώ και η 7η ΥΠΕ δεν ενδιαφέρεται φαίνεται για το δημόσιο συμφέρον.

Σύλλογος μακρύ χέρι της διοίκησης

Για όσους γνωρίζουν την πραγματικότητα που βιώνει το νοσοκομείο, η στάση του προέδρου του Συλλόγου, είναι προκλητικά υποκριτική.

Είναι απορίας άξιο πως ένας Σύλλογος Εργαζομένων αδυνατεί, εδώ και πολλούς μήνες, να εντοπίσει έστω και ένα μεμπτό σημείο στη διοίκηση του νοσοκομείου την ώρα που πεθαίνει κόσμος. Η ταύτιση είναι απόλυτη.

Ποια σκοπιμότητα επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο να παραμένει σε θέση που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας λόγω υγείας; Οταν η διοίκηση αδιαφορεί μπροστά στον κίνδυνο για τους ασθενείς, είναι φανερό πως τα αδιόρατα νήματα της διαπλοκής με τον Σύλλογο υπερισχύουν του καθήκοντος. Ρισκάρεται η υγεία των ασθενών για να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες και τα ρουσφέτια μεταξύ Συλλόγου, Διοίκησης, Βουλευτή.

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι τα αδιόρατα νήματα της διαπλοκής έχουν μετατραπεί σε γερά καραβόσχοινα.

Η υγεία στο Λασίθι δεν είναι φέουδο

Το ΓΝΑΝ ήταν η τελευταία ελπίδα των πολιτών του Λασιθίου ότι θα έχουν έστω ένα κάπως αξιόπιστο νοσοκομείο.

Η τακτική των ρουσφετιών, της ανοχής και της συγκάλυψης, έχει μετατρέψει το νοσοκομείο σε φέουδο, την ώρα που ασθενείς αφήνονται στο έλεος της τύχης τους και σκάνδαλα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ θάβονται χωρίς να παρεμβαίνει κανείς.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει να παρέμβει άμεσα. Χρειάζεται κάθαρση, διαφάνεια και στελέχωση της ΜΕΘ, των χειρουργείων, του ΤΕΠ. Ανάλογη εικόνα και στα άλλα νοσοκομεία. Η σιωπή και η σύμπλευση είναι συνενοχή.

Πίσω από τους αριθμούς, τις ανακοινώσεις και τα παιχνίδια εξουσίας, υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε, που φοβούνται, που περιμένουν σε μια λίστα ή σε ένα κρεβάτι.

Η δημόσια υγεία στο Λασίθι είναι σε αποσύνθεση. Και όταν η ώρα της ανάγκης έρθει για τον καθένα μας, κανένα ρουσφέτι, κανένα καραβόσχοινο και κανένας βουλευτής δεν θα μπορεί να καλύψει το κενό μιας χαμένης ζωής.

Δυστυχώς, ο θάνατος ενός ανθρώπου, και αμέσως μετά ο σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή μιας νέας γυναίκας, που μεταφέρθηκε για αξονική στην Ιεράπετρα, και επέστρεψε στον Αγιο Νικόλαο για επέμβαση, δεν φαίνεται να ενεργοποιούν αντανακλαστικά. Αλλά και πόσα δεν είδαν ποτέ το φως. Αραγε τι άλλο πρέπει να γίνει;

Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη αφασία, η σιωπή των θεσμικών φορέων είναι εκκωφαντική. Η ευθύνη της αφύπνισης έχει πέσει στις πλάτες των ελάχιστων εκείνων που με κίνδυνο να χαρακτηριστούν γραφικοί, επιμένουν να αναδεικνύουν τη σήψη, που κοστίζει ακόμα και ζωές. Είναι οι μόνοι που παλεύουν ακόμα να ανατρέψουν ένα νοσηρό παιχνίδι εξουσίας, το οποίο γκρεμίζει ανεύθυνα όσα χτίζονταν με κόπο επί δεκαετίες. Κρίμα…