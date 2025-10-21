ΕΣΥ. Υπάρχει ; | του Αντώνη Ζερβού

Η αιτία του παρόντος άρθρου ήταν η ανακοίνωση – πριν λίγες μέρες – της οδηγίας από το Υπουργείο Υγείας για σύνταξη νέων οργανισμών λειτουργείας των νοσοκομείων μας. Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πικρόχολα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Είναι δυνατόν Πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας να μιλάνε στα ΜΜΕ για βελτίωση του ΕΣΥ στην χώρα μας; Μάλλον ζουν σε παράλληλο σύμπαν.

Όλοι πιστεύαμε ότι μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη αντιμετώπιση του κορωνοϊού από τα στελέχη του ΕΣΥ όλων των βαθμίδων με κεντρική καθοδήγηση αλλά και τις υποσχέσεις των υπευθύνων για στήριξη των δημόσιων δομών υγείας ότι το σύστημα υγείας της χώρας θα στηριζόταν πραγματικά για να βοηθήσει όλους του Έλληνες.

Πέρασε όμως η πανδημία και οι υποσχέσεις ρίχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν κράτησαν ούτε την περίοδο της 10ετίας που είχε θέσει ο πατήρ Μητσοτάκης ως όριο απώλειας μνήμης.

Κατά τους κυβερνώντες λοιπόν, πρώτο βήμα για την βελτίωση του ΕΣΥ ήταν –από το 2023 !!! – η αύξηση των μισθών των διοικητών των νοσοκομείων και των 13 διοικητών των ΠΕΣΥ !!! Όχι αύξηση μισθού του προσωπικού των δημόσιων ιατρικών μονάδων , ούτε προκήρυξη νέων θέσεων αλλά αύξηση του μισθού των ημετέρων.

Ως δεύτερο βήμα προφανώς θεωρούν σήμερα την σύνταξη νέων οργανισμών των νοσοκομείων. Με ποιες προδιαγραφές όμως; Με την πρόβλεψη όλων των οργανικών θέσεων που πραγματικά απαιτούνται για την σωστή και σύγχρονη λειτουργία τους ή περιοριζόμενοι στις υφιστάμενες σήμερα θέσεις που για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι της τάξης του 50% !!! – μόνο – του προβλεπόμενου από τον ισχύοντα οργανισμό θέσεων; Θα ακολουθηθεί και εδώ η οδηγία που δόθηκε και στους ΟΤΑ να αναμορφώσουν τους οργανισμούς τους περιοριζόμενοι στο υπάρχον προσωπικό με ελαχιστότατες προσθήκες;

Αν συμβεί αυτό προφανέστατα θα σημαίνει τραγική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας Υγείας .

Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία που αφορούν το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου που τα ζούμε στο πετσί μας καθημερινά και δεν δείχνουν αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας όπως ισχυρίζονται οι κυβερνώντες..

Το 2023 υπήρχε πλήρης στελέχωση του τμήματος των αναισθησιολόγων με λειτουργεία ιατρείου πόνου και πλήρη ανάπτυξη της λειτουργείας των χειρουργείων . Σήμερα υπηρε-τούν μόνο 2 αναισθησιολόγοι με αποτέλεσμα ο αριθμός των επεμβάσεων – ιατρικών πράξεων να έχει περιορισθεί σε ποσοστό πάνω από το 30%.

Το 2023 λειτουργούσαν και οι 6 κλίνες της ΜΕΘ, με σχετικά αξιοπρεπή στελέχωση . Σήμερα λειτουργούν μόνο οι 4 και αυτές με ανεπαρκέστατο προσωπικό.

Το 2023 υπηρετούσε γαστερντερολόγος, με μηχάνημα που είχε δωρηθεί από πολίτες. Πρόσφατα όμως αποχώρησε. Οπότε μας έμεινε μόνο το μηχάνημα.

Το 2023 τα κενά στις εφημερίες ήταν ελάχιστα . Σήμερα έχουμε – μηνιαίως – 15 κενές στο Ακτινολογικό, 15 στο Αναισθησιολογικό, 7-8 εφημερίες στο χειρουργικό, και πάει λέγοντας.

Στις προκηρύξεις που γίνονται σπάνια εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι – όπως σε όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία – λόγω αδυναμίας επιβίωσης (χαμηλοί μισθοί, υψηλό κόστος ζωής, κλπ) .

Στην πρόσφατη προκήρυξη για 9 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών, οι 5 θέσεις καλύφθηκαν από ήδη υπηρετούντες συμβασιούχους. Άρα καμία αύξηση προσωπικού .

. Το 2022 υπηρετούσαν 114 επικουρικοί εργαζόμενοι που τώρα είναι μόλις 70, δηλαδή μείωση 39,50% !!!

Το 2μηνο Αύγουστος – Σεπτέμβριος του 2025 παραιτήθηκαν 5 διοικητικοί υπάλληλοι.

Και δεν μπαίνει καν σε συζήτηση η απόδοση οφειλόμενων αδειών και ρεπό . Με τα ήδη οφειλόμενα – αν δωθούν στους εργαζόμενους – θα πρέπει να κλείσει το Νοσοκομείο για ένα χρόνο !!!

Προφανώς με όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει συνολικά σημαντική μείωση ιατρικών πράξεων που αποτελεί το κριτήριο χρηματοδότησης των νοσοκομείων από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό προϋπολογισμό. Τι πόρους θα εισπράξει λοιπόν το ΓΝΑΝ για το 2026; Μειωμένους κατά το ποσοστό μείωσης των ιατρικών πράξεων; Άρα μαθηματικά οδηγείται σε κλείσιμο !!!

Με τα παραπάνω πραγματικά στοιχεία η κυβέρνηση επιμένει ότι αναβαθμίζει η υγεία στον Λασιθίου; Ποιους προσπαθουν να πείσουν; Κρίμα.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, μονάδα Β’βάθμιας Υγείας του ΕΣΥ, λειτουργεί σε οριακή κατάσταση , με τραγικές ελλείψεις στο δυναμικό του σε όλα τα πόστα, από ιατρούς μέχρι βοηθητικό προσωπικό. Η ίδια εικόνα/λογική ισχύει για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αλλά και για όλα τα νοσοκομεία απανταχού της χώρας. Δυστυχώς.

Αντί για αυξήσεις μισθών στους γιατρούς το Υπουργείο Υγείας τους έδωσε τη δυνατότητα να έχουν και παράλληλη εργασία είτε σε ιατρεία ή σε ιδιωτικές δομές!!! Και το θεωρούν μέτρο ενίσχυσης του ΕΣΥ!!! Χρωματιστά γυαλάκια στους ιθαγενείς !!! Ξανά δυστυχώς.

Στην ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, ακολουθώντας την προσφιλή – και εύκολη διοικητικά – επιδοματική πολιτική, ανακοίνωσε μικροαυξήσεις για πολλές κοινωνικές ομάδες. Επειδή όπως είπε η οικονομία πάει καλά και θα αρχίσουν να αποδίδουν το ‘’περίσσευμα’’ στους πολίτες.

Αλήθεια για ποιο περίσσευμα μιλάνε; Το χρέος της χώρας μας είναι σήμερα περίπου στο 145% του ΑΕΠ και μιλάμε για περίσσευμα; Πρόκειται για ταμειακά διαθέσιμα, άρα προσωρινά στο ταμείο μας, που πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν . Έχει τεράστια σημασία λοιπόν η διαχείριση αυτών των ταμειακών διαθεσίμων ώστε να αποδώσουν όσο γίνεται περισσότερο και να αρχίσουμε επιτέλους να γινόμαστε ευρωπαϊκή χώρα.

Αντί λοιπόν για μικροαυξήσεις, τα ποσά αυτά – που συνολικά όμως συμποσούνται σε αξιόλογα μεγέθη – θα έπρεπε να διατεθούν για την ενίσχυση του ΕΣΥ και των κοινωνικών δομών της χώρας . Το τελικό όφελος για τους Έλληνες από μια τέτοια πολιτική θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις μικροαυξήσεις που δίνονται. Δυστυχώς, οι κυβερνώντες δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον μας αλλά μόνο για το πως θα κερδίσουν τις μελλοντικές εκλογές !!! Πλειοψηφία έχουν όπως λέει ο Υπουργός Υγείας άρα κάνουν ότι και όπως τους εξυπηρετεί κομματικά .

Στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν και η υγεία. Ανενδοίαστα.

Θα πρέπει να σταματήσουν να διαχειρίζονται εμβαλοματικά την προοπτική της χώρας και ας σχεδιάσουν για το μέλλον ανθρωποκεντρικά.

Ας κοιτάξουν το μέλλον των παιδιών μας για να σταματήσουν να ξενιτεύονται οι επιστήμονες που αποφοιτούν δαπανώντας πολύτιμους εθνικούς μας πόρους.

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος Αγ. Νικολάου

Υ.Γ. : Μακροοικονομικά πράγματι δεν πάμε άσχημα. Αλλά η τσέπη του Έλληνα – που ‘’έχει βάλει πλάτη’’ δυστυχώς στενάζει αφού τα έσοδα της κάθε οικογένειας (ειδικά νέων, μέσων και χαμηλόμισθων) δεν αρκούν για την αξιοπρεπή επιβίωση ενώ και οι παρεχόμενες υπηρεσίες (υγεία, συγκοινωνίες, κλπ) συνεχώς υποβαθμίζονται.