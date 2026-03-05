Ερευνάτε τας γραφάς | του Αντώνη Ζερβού

Ο δήμαρχος απάντησε στο δημοσίευμά μου για τα ζητήματα της μαρίνας του Δήμου με τον προσφιλή του τρόπο. Δηλαδή δεν απάντησε.

Βέβαια και μόνο ο τίτλος που χρησιμοποίησε δείχνει καταφανώς την πολιτική του πρακτική.

Ως απάντηση στην μη απάντησή του θα παραθέσω δύο αποσπάσματα από επίκαιρες αναγνώσεις μου του τελευταίου καιρού.

Το πρώτο είναι από δημοσίευμα της κ. Βέρας Τίκα* στην Καθημερινή της περασμένης Κυριακής 1ης Μαρτίου, σελ. 33 :

‘’… Η δημοκρατία αντλεί δύναμη από την σύγκρουση επιχειρημάτων και από την αμοιβαία αναγνώριση των αντιπάλων ως ισότιμων φορέων πολιτικής νομιμότητας. Αποδυναμώνεται όταν ο αντίπαλος παύει να αντιμετωπίζεται ως θεμιτός συνομιλητής και αρχίζει να παρουσιάζεται ως πρόβλημα προς απομόνωση. …’’

Το δεύτερο είναι από τα προλεγόμενα του νέου βιβλίου (2025) του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη με τίτλο ‘’14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας.’’

‘’… Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις μέρες μας δεν είναι η μεροληψία – αυτή κάποτε αποκαλύπτεται. Η πραγματική απειλή είναι η απλοϊκότητα. Η ψευδαίσθηση πως η πραγματικότητα είναι μόνο αυτό που εμείς βλέπουμε.

Η ευφορία της άγνοιας.

Δημοσιογράφοι, ερευνητές, πολιτικοί, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, θεσμοί – όλοι μας, λίγο πολύ – έχουμε παραιτηθεί από το καθήκον να εξηγούμε πόσο σύνθετος και αλληλένδετος είναι ο κόσμος γύρω μας.

Έτσι αφήσαμε χώρο στους συντηρητικούς ιεροκήρυκες του ‘’πίστευε και μη ερεύνα’’ και στους άλλους που επαγγέλλονται ‘’πρόοδο’’ με τσιτάτα του προ-προηγούμενου αιώνα. …’’

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μηχ/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος.

* H κ .Βέρα Τρίκα είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Πολιτικών ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου, εμπειρογνώμων ζητημάτων δημοκρατίας και ακροδεξιάς ριζο-σπαστικοποίησης.