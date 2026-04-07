Επενδύοντας στη Σκελετική μας Υγεία – Η «Σιωπηλή» Πρόκληση | Του Ιωάννη Γ. Ρουκουνάκη

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 07 Απριλίου, αποτελεί το ετήσιο ορόσημο για να αναλογιστούμε τη σημασία της ποιότητας της ζωής μας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας αποτελεί κάθε χρόνο μια υπενθύμιση ότι η ευεξία μας δεν είναι δεδομένη, αλλά το αποτέλεσμα μιας διαρκούς φροντίδας. Ως ορθοπαιδικός, συχνά διαπιστώνω πως ενώ μεριμνούμε για την καρδιά ή το βάρος μας, τείνουμε να παραμελούμε το “πλαίσιο” που μας στηρίζει, δηλαδή τον σκελετό μας.
Στον τομέα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο γνωστή πάθηση και παραμένει ο “σιωπηλός εχθρός” μας. Η επιστήμη της ορθοπαιδικής, μας προσφέρει πλέον τα εργαλεία να δούμε το μέλλον. Είναι μια πάθηση που δεν πονάει, μέχρι τη στιγμή που θα οδηγήσει σε ένα κάταγμα. Στην περιοχή μας, με τον ενεργό πληθυσμό που διαθέτουμε και την καλύτερη ποιότητα ζωής που επιδιώκουμε, η πρόληψη της οστεοπόρωσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ένας έγκαιρος έλεγχος της οστικής πυκνότητας ή μια αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου μπορεί να αποτρέψει περιπέτειες που επιβαρύνουν δραματικά την καθημερινότητα μας.
Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ας εστιάσουμε σε τρεις απλές αλλά καθοριστικές κινήσεις:
1. Έγκαιρος Έλεγχος: Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας και ο εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για να προλάβουμε τη μείωση της οστικής πυκνότητας πριν αυτή γίνει μη αναστρέψιμη.
2. Διατροφή και Ήλιος: Η Κρήτη, μας προσφέρει το προνόμιο της μεσογειακής διατροφής και της ηλιοφάνειας. Η επάρκεια σε ασβέστιο και η ενεργοποίηση της βιταμίνης D είναι οι δομικοί λίθοι της οστικής αντοχής.
3. Κίνηση με Ασφάλεια: Η άσκηση ενδυναμώνει τα οστά και βελτιώνει την ισορροπία, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο πτώσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία καταγμάτων στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, αλλά η δυνατότητα να παραμένουμε αυτόνομοι και δραστήριοι σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Ένα κάταγμα ευθραυστότητας μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου και της οικογένειάς του μέσα σε μια στιγμή.
Ως μέλη αυτής της κοινωνίας, έχουμε χρέος να ενημερωνόμαστε και να δρούμε προληπτικά. Η επιστήμη της ορθοπαιδικής σήμερα, διαθέτει τα μέσα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όχι μόνο για να αντιμετωπίσει το κάταγμα, αλλά κυρίως για να το προλάβει.
Η Υγεία του Σκελετού μας αποτελεί το Θεμέλιο της Αυτονομίας μας.
Ιωάννης Ρουκουνάκης MD, MSc Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Εξειδικευμένος στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Φιλελλήνων 21, Άγιος Νικόλαος Κρήτης. iroukounakis.gr
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
