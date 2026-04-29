Elounda Hills: Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει την πορεία της περιοχής | του Γιώργου Γουναλάκη

Με αφορμή την ανακοίνωση για το έργο Elounda Hills και τη συνεργασία με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες μέσω του μοντέλου ECI (Early Contractor Involvement), αξίζει να δούμε την ουσία πίσω από τους τίτλους, με έναν απλό και κατανοητό τρόπο.

Το ECI δεν σημαίνει απλά ότι «βρέθηκε εργολάβος και ξεκινάει το έργο». Σημαίνει ότι οι κατασκευαστές μπαίνουν από πολύ νωρίς στη διαδικασία, πριν ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή, ώστε να βοηθήσουν στον σωστό σχεδιασμό, στον ρεαλιστικό υπολογισμό του κόστους και στην αποφυγή λαθών που συνήθως εμφανίζονται στην πορεία και κοστίζουν χρόνο και χρήμα. Με απλά λόγια, δεν πάμε να χτίσουμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Πάμε να σχεδιάσουμε σωστά για να χτίσουμε σωστά.

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί δείχνει ότι το έργο δεν είναι απλά μια ιδέα ή μια μακέτα, αλλά έχει μπει σε πραγματική πορεία υλοποίησης. Παράλληλα, φυσικά, υπάρχουν και ρίσκα, όπως το ότι το κόστος δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο από την αρχή ή ότι περιορίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ εργολάβων. Ωστόσο, όταν το μοντέλο εφαρμόζεται σωστά, βοηθά σημαντικά στο να μειωθούν καθυστερήσεις, λάθη και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Για την Ελούντα και τον Αγιο Νικόλαο, όμως, το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν μιλάμε απλά για ένα ακόμη έργο. Μιλάμε για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει συνολικά την εικόνα και τη δυναμική της περιοχής. Ένα τέτοιο project φέρνει μαζί του αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ανεβάζει τις αξίες, δημιουργεί νέες απαιτήσεις και σταδιακά αλλάζει το επίπεδο του τουρισμού.

Αν όλα εξελιχθούν σωστά, η Ελούντα και ο Αγιος Νικόλαος μπορεί να μετατραπούν σε προορισμό υψηλού επιπέδου, με διεθνή χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο τον επενδυτή ή τις εταιρείες που συμμετέχουν. Αφορά όλους μας.

Και εδώ είναι το πιο σημαντικό σημείο. Η τοπική κοινωνία πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται. Δεν μπορεί να έρθει μια τέτοια επένδυση και εμείς να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τις ίδιες συνθήκες. Οι υποδομές πρέπει να βελτιωθούν, οι δρόμοι, οι κοινόχρηστοι χώροι, η καθαριότητα, η οργάνωση και συνολικά η εικόνα της περιοχής πρέπει να αναβαθμιστούν. Γιατί το επίπεδο που έρχεται θα είναι διαφορετικό και θα απαιτεί αντίστοιχη προσαρμογή.

Η επένδυση αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά κάθε ευκαιρία χρειάζεται προετοιμασία για να αξιοποιηθεί. Αν δεν υπάρξει προσαρμογή, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η ανάπτυξη να περάσει δίπλα μας χωρίς να την αξιοποιήσουμε πραγματικά.

Στο τέλος της ημέρας, το Elounda Hills δεν είναι απλά ένα project. Είναι ένα σημείο καμπής. Αν προχωρήσει σωστά, μπορεί να αλλάξει όχι μόνο ένα κομμάτι γης, αλλά ολόκληρη την πορεία της περιοχής. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το δούμε με καθαρό μυαλό, σοβαρότητα και κυρίως με διάθεση να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα.