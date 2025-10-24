Είναι αργά για δάκρυα Στέλλα… | του Βασίλη Ορφανάκη

Όταν φιλοξενείς στο σπίτι σου τον Υπουργό Παιδείας (επίσκεψη κ. Πιερρακάκη στον Δήμο Αγίου Νικολάου στις 13-05-2024) παρουσία και του κυβερνητικού βουλευτή και Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Πλακιωτάκη, με κύριο μέλημά σου να κατηγορήσεις τους προηγούμενους από την πρώτη κιόλας παράγραφο του υπομνήματος που καταθέτεις, «μετά την χρόνια εγκατάλειψη και μη έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις σχολικές υποδομές» και ταυτόχρονα δεν κάνεις καμία αναφορά στο ΤΕΦΑΑ και στην ΑΣΤΕΚ, τότε δίνεις τον χώρο σε άλλους (Ρέθυμνο) να δουλέψουν και να διεκδικήσουν, κάτι που έκαναν από τότε.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Μια εβδομάδα αργότερα και στις 20/05/2024 σε δημοσίευμά μου στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, μεταξύ άλλων, είχα επισημάνει σχετικά με το υπόμνημα του κ. Δημάρχου:

«Επίσης, για την ΑΣΤΕΚ καμία αναφορά!!! Είναι δυνατόν στο υπόμνημά που δόθηκε στον Υπουργό Παιδείας να μην υπάρχει ούτε μια λέξη για την ΑΣΤΕΚ; Να ενημερώσουμε εδώ, ότι στην αντίστοιχη συνάντηση που έγινε στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με τον Υπουργό, ήταν παρόντες η Αντιπεριφερειάρχης και οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ!!! Τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα ίδρυσης Τουριστικής Σχολής και Σχολής Κτηνοτροφίας. Εμείς εδώ, σιγή…. Το, επίσης πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα για την ίδρυση ΤΕΦΑΑ στον τόπο μας, γιατί ξεχάστηκε στο υπόμνημά σας;»

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να παραφράσω το γνωστό τραγούδι του Μιχάλη Βιολάρη «Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα, παίξε τις κούκλες σου και γέλα» γιατί πλέον φαίνεται να είναι αργά.

Με εκτίμηση,

Ορφανάκης Βασίλης

YΓ1. Για του λόγου το αληθές, παραθέτω το Υπόμνημα του κ. Δημάρχου και το δημοσίευμά μου.

Υπόμνημα Δημάρχου Αγίου Νικολάου στον Υπουργό Παιδείας κ. Πιερρακάκη – Δήμος Αγίου Νικολάου

Νέα Δημοτική Αρχή – Ερωτήσεις Χωρίς Απαντήσεις… | του Βασίλη Ορφανάκη

ΥΓ2. Παρά τις τεκμηριωμένες μας παρεμβάσεις υπέρ του κοινού συμφέροντος, αντιμετωπιζόμαστε συχνά με τον χαρακτηρισμό της «στείρας αντιπολίτευσης». Ωστόσο, η στάση μας παραμένει υπεύθυνη και προσανατολισμένη στο καλό του τόπου, ακόμη κι αν, δυστυχώς, οι εκκλήσεις μας δεν βρίσκουν ευήκοα ώτα στους τοπικούς και κυβερνητικούς άρχοντες.