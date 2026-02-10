Δύο χρόνια τέλμα και παραποίηση/απόκρυψη πραγματικότητας (Μέρος 2ο) | του Αντώνη Ζερβού

Η γιαλατζί διαβούλευση για την αλλαγή των αναπλάσεων αλλά και ο απολογισμός (;;;) του Δημάρχου για την διαρρεύσασα διετία με υποχρέωσαν να αναστείλω τις επόμενες δημοσιεύσεις που πιστοποιούν την απόλυτη παραπλάνηση των δημοτών αλλά και την απόκρυψη του ότι εξελίσσεται σήμερα στον Δήμο δεν είναι παρά η ολοκλήρωση των όσων έργων και δράσεων που βρισκόταν σε εξέλιξη στις 31/12/2023 .

Θα συνεχίσω λοιπόν με την παράθεση των θεμάτων που έχουν βαλτώσει και για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει οραματικό σχέδιο από την δημοτική αρχή.

Το επόμενο μεγάλο θέμα, αφορά τα ζητήματα που συνδέονται με την Σπιναλόγκα.

Πρώτο ερώτημα φυσικά είναι αν έχει ξανασυζητηθεί με το ΥΠ.ΠΟ. η ένταξη του μνημείου στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO ως μεμονωμένο μνημείο ανθρώπινου πόνου και όχι σε σειριακή εγγραφή με τα υπόλοιπα μεσαιωνικά φρούρια της Μεσογείου όπως θέλουν οι Ιταλοί.

Δεύτερο ερώτημα ποια είναι η πορεία των έργων ηλεκτροδότησης που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα 2.500.000 € που είχαν διασφαλισθεί με παρέμβαση της κας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη από το πρόγραμμα ‘’Αντ. Τρίτσης’’.

Από τα προβλεπόμενα έργα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα. Για την ηλεκτροδότηση του νησιού έχει ποντιστεί το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτροδότησης της νήσου και ο υποσταθμός επί της νησίδας για το οποίο έχει διατεθεί ποσό της τάξεως των 1.800.000 € που σημαίνει ότι παραμένουν αδιάθετα άλλα 700.000 €. Το δύσκολο έργο της πόντισης υλοποιήθηκε μέσα σε 6 μήνες, ξεκίνησε τον Νοέμβρη 2023 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2024!!!

Για την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης ο δήμος έπρεπε να κατασκευάσει κτίσμα 50Μ2, δίπλα στο νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνας, προϋπολογισμού της τάξεως των 100.000 € ως αφετηρία του υποθαλάσσιου αγωγού. Δημοπρατήθηκε φθινόπωρο του 2023 και χρειάστηκαν 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί !!! Δύο χρόνια !!!

Η ΔΕΔΗΕ πιστεύω ότι θα ‘’τρέξει’’ να ολοκληρώσει την το έργο και να ηλεκτροδοτηθεί το νησί.

Για την ηλεκτροδότηση βέβαια πρέπει να γίνει αίτηση για σύνδεση (τοποθέτηση μετρητή) με το δίκτυο της ΔΕΗ. Ελπίζω να έχει γίνει ενημέρωση/συνεννόηση με το ΥΠ.ΠΟ. όπως και για την κάλυψη της δαπάνης του ηλεκτρ. ρεύματος.

Εκκρεμεί και το θέμα της ύδρευσης του νησιού μέσω υποθαλάσσιου αγωγού με διασφαλισμένη χρηματοδότηση 465.000 €. Δεν γνωρίζω αν η σχετική μελέτη που είχε ανατεθεί Ιούλιο του 2021 έχει εγκριθεί. Ούτε αν υπάρχει απαλλαγή περιβαλλοντικών όρων η έκδοση ΑΕΠΟ. Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Έχει διασφαλισθεί η υφιστάμενη χρηματοδότηση;

Εκκρεμεί ακόμα και η δημοπράτηση του βιολογικού καθαρισμού η οποία έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ. Στην αρχική έγκριση είχε εγγραφεί και η πίστωση για τον βιολογικό. Αλλά η καθυστέρηση υλοποίησης και η αύξηση των τιμών προφανώς οδηγεί σε ανάγκη για αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης της τάξης των 200.000 € – 300.000 €. Ποσό όχι ιδιαίτερα δύσκολο να εξευρεθεί.

Για την μελέτη ηλεκτροφωτισμού του μνημείου όπως του αρμόζει, είχε εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας το 2023, επί υπουργίας του κ. Ιωαν. Πλακιωτάκη (ΑΔΑ: Ω8ΛΖ4653Π8-ΓΩ8), ποσού 150.000 €. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης από την Αναπτυξιακή ΔΑΙΔΑΛΟΣ ( Αρ. πρωτ. 6796/04-05-2023), στην μελετήτρια η κ. Ελευθ. Ντεκώ που έχει μελετήσει και τον φωτισμό της Ακρόπολης). Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και αν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Φυσικά υπάρχει ανάγκη και για την μελέτη και υλοποίηση του εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου του νησιού, που αποτελεί υποχρέωση του ΥΠ.ΠΟ.. Και γι’ αυτό όμως πρέπει να υπάρξει πίεση προς το υπουργείο διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα.

Υπάρχει εκκρεμότητα και με την βελτίωσης της προσβασιμότητας με την επισκευή του υφιστάμενου μολίσκου και η επέκτασή του επί πασσάλων. Υπάρχει ήδη εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΣ. Για την υλοποίησή του έργου όμως απαιτείται η διασφάλιση χρηματοδότησης.

Η παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ δίνει την δυνατότητα να απορροφηθεί η εναπομείνασα χρηματοδότηση αλλά να αναζητηθούν και οι πιστώσεις για τα υπολειπόμενα έργα αν υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς Δήμου.

Τέλος η 3ετής σύμβαση ΥΠ.ΠΟ. – Δήμου για την καθαριότητα του νησιού που υπεγράφει το 2022, ύψους 105.000 € και έληξε δεν είναι γνωστό αν ανανεώθηκε ή αν έχει ζητηθεί η παράτα-σή της.

Η ολοκλήρωση των εν εξελίξει ενεργειών και δράσεων θα συμπληρώσει τις απαιτούμενες υποδομές για ένα μνημείο της σημασίας της Σπιναλόγκα.

Ένα ειλικρινές πληροφοριακό δελτίο τύπου για όλα τα παραπάνω θέματα θα ήταν πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι το μνημείο της Σπιναλόγκα, 2ο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη, είναι από τους σοβαρότερους αιμοδότες του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μη/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος