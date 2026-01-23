Δύο χρόνια μετά … Μέρος 1ο | του Αντώνη Ζερβού

Αφορμή για την σημερινή μου παρέμβαση αποτελεί η δημοπράτηση των δικτύων ύδρευσης της παραλιακής ζώνης του Δήμου από το ΦΡΑΓΜΑ Αποσελέμη .

Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί η εργώδης προσπάθεια 9 χρόνων απέδωσε καρπούς.

Έργο εξαιρετικής σημασίας στην διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων αλλά και το έργο με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από όλα τα έργα του Δήμου που έχει δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα από σύστασης του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε : 14.800.000 € + ΦΠΑ = 18.350.000 € για το φυσικό αντικείμενο αλλά και επιπλέον 2.000.000 € περίπου, για απαλλοτριώσεις, αμοιβές επιβλεπόντων από την αρχαιολογία και λειτουργικά έξοδα του ΟΑΚ .

Επομένως συνολικός προϋπολογισμός έργου: 20.000.000 € . Το ποσό αυτό είχε διασ-φαλιστεί με εγγραφή στο ΟΠΣ από το 2023.

Ο τρόπος όμως που παρουσιάζεται η εξέλιξη του έργου, προσωπικά από τον Δήμαρχο αλλά και συνολικά από την δημοτική αρχή, με υποχρεώνει να αναφερθώ στο πως φτάσαμε στη δημοπράτηση του έργου.

Πριν την ανάλυση του θέματος θεωρώ ότι πρέπει να καταθέσω την άποψη μου για την 2ετή πορεία της δημοτικής αρχής που θα εξηγήσει πολλά ζητήματα από όσα θα θέσω στην συνέχεια.

Θα ζητήσω επίσης δημόσια ενημέρωση για μια σειρά από τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν παραδώσαμε την δημοτική αρχή και για τα οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία του πως εξελίσσονται.

Δυστυχώς η πολιτική πρακτική της δημοτ. αρχής αυτά τα δύο χρόνια έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Εξακολουθούν να διατηρούν αμείωτο το προεκλογικό τοξικό κλίμα στην κοινωνία αλλά και στο στελεχιακό δυναμικό του δήμου κατηγοριοποιώντας του σε δικούς και απέναντι, συμβάλλοντας έτσι στην αδρανοποίηση του και στην δυσλειτουργία του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε δικαστική αίθουσα, όπου στους ρόλους Προέδρου και Εισαγγελέα εναλλάσσονται ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του ΔΣ. Έχει εκμηδενισθεί ο δημοκρατικός διάλογος η δυνατότητα κατάθεση διαφορετικών απόψεων και της άσκησης κριτικής, ακυρώνοντας τον ρόλο της αντιπολίτευσης για έλεγχο της διοίκησης και κατάθεση οποιασδήποτε διαφορετικής άποψης. Το ΔΣ σήμερα, με δεδομένη την πλειοψηφία έχει απλώς τον ρόλο της επικύρωσης των δια του τύπου και των ΜΜΕ αποφάσεων του Δημάρχου.

Μέσω δελτίων τύπου ή προσωπικών αναρτήσεων της πλειοψηφίας στα social media, παραπληροφορεί όχι μόνο για την νομιμότητα των πράξεων της σημερινής δημοτικής αρχής αλλά συνεχίζει να κατηγορεί την προηγούμενη δημοτική αρχή. Στόχος τους, προφανώς, η δικαιολόγηση της αδράνειας και της αδυναμίας τους για παραγωγή έργου .

Καπηλεύονται ενέργειες για έργα και δράσεις που είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, χωρίς αναγνώριση της συνέχειας των δημοτ. αρχών, θέλοντας να δώσουν την εικόνα ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου άρχισε να υπάρχει μόνο μετά την εκλογή τους .

Στην λογική αυτή είναι το πρόσφατα δημοσιοποιημένο δελτίο τύπου για την δημοπράτηση του έργου – πρώτα στον προσωπικό λογαριασμό στο fb του Δημάρχου (λες και αφορά προσωπικό του θέμα) και μετά στο fb του Δήμου όπου υπάρχει απόλυτη παραποίηση της πραγματικότητας.

Όμως ο Δήμαρχος ήταν παρών στην ενημέρωση που έγινε από τον ΟΑΚ , στις 25 του Οκτώβρη του 2023 στο Δημαρχείο μετά τις δημοτικές εκλογές για το έργο, παρουσία του προέδρου του οργανισμού κ. Θεοδ. Νίνου, του Διευθύνοντος συμβούλου κ. Αρ. Παπαδογιάννη και των στελεχών του οργανισμού και απέκτησε άμεση πληροφόρηση.

Δεν δικαιούται λοιπόν να κρύβει την πραγματικότητα και να προβάλει την δική του ‘’αλήθεια’’.

Η ΔΕΥΑΝ δεν είχε συμμετοχή στην σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης παρά μόνο παροχή στοιχείων στους εκάστοτε μελετητές.

Η μελέτη ανατέθηκε το 1999, κατά την 1η μου δημαρχία, από το τότε Υπουργείο Δημ. Έργων σε ιδιώτη μελετητή (Παυλ. Παυλάκης) που ήταν από τους συντάκτες και της μελέτης του φράγματος.

Το 2007 κατατέθηκε αίτημα υλοποίησης του έργου ως κοινή πρόταση Αγ. Νικολάου-Νεάπολης (Δήμαρχοι Δημ. Κουνενάκης, Νικ. Καστρινάκης).

Το Υπουργείο ανέθεσε σε νέα μελετητική ομάδα την τροποποίηση της μελέτης Παυλάκη που όμως παρέμενε στα συρτάρια του Υπουργείου μέχρι το 2014.

Από το 2014 έως το 2023 έγινε συνεχής, συστηματική διεκδίκηση με συνεχή υπομνήματά και παραστάσεις στα υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αποτέλεσμα : η μελέτη να εγκριθεί το 2020, οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) το 2022 και η χρηματοδότηση να διασφαλισθεί το 2023.

Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε στον ΟΑΚ λόγω γνώσης και εμπειρίας σε παρόμοια έργα και ήταν πρόταση του Δήμου, σε συνεννόηση με την ΔΕΥΑΑΝ, την Περιφέρεια και το Υπουργείο.

Στην προσπάθεια αυτή των 9 χρόνων η στήριξη από τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας και σημερινό Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του νομού κ. Ιωαν. Πλακιωτάκη αλλά και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη ήταν συνεχής και καθοριστική.

Κι όμως φτάσαμε στο σημείο να απευθύνονται σήμερα ευχαριστίες στον σημερινό πρόεδρο της ΔΕΥΑΑΝ για την δημοπράτηση του έργου !!!

Η στοιχειώδης πολιτική ηθική δυστυχώς ελλείπει. Ούτε λόγος για αναγνώριση της συνέχειας των δημόσιων και δημοτικών αρχών . Η απόκρυψη, η παραπληροφόρηση και ο τοξικός λαϊκισμός είναι η μόνη πολιτική πρακτική της σημερινής δημοτικής αρχής .

Και η συνέχεια …

Στο υπόμνημα παράδοσης/παραλαβής περιλαμβάνονται και άλλα σοβαρά ζητήματα που έχουν βαλτώσει, όπως τα θέματα της Σπιναλόγκα, η σχολική στέγη (‘’Μεσοράχη’’ και ‘’Σίσσι’’), το κτίριο Πυροσβεστικής /ΕΛ.ΑΣ., το στέγαστρο του γηπέδου στην Νεάπολη, ο δρόμος ανατολικά του σχολ. Συγκροτήματος Νεάπολης, αλλά και άλλα που εξελίσσονται, με απόκρυψη της προεργασίας που υπήρχε όπως η αστική συγκοινωνία, η ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών, κλπ. Υπάρχουν όμως και νέα ζητήματα αυτής της 2ετίας, όπως η κατανομή δημοτ. αστυνομικών στους Δήμους, ο δανεισμός της ΔΑΕΑΝ και άλλα για τα οποία η δημοτική αρχή πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες.

Με επόμενα δημοσιεύματα θα θέσω αυτά τα θέματα για να ενημερωθουν οι συμπολίτες για τα τεκταινόμενα .

Στόχος αυτών των δημοσιευμάτων δεν είναι να θεωρηθούν όλα αυτά τα έργα και οι δράσεις ‘’δικά’’ μου, αλλά να φανεί καθαρά η συνέχεια των δημοτικών αρχών και ο απαιτούμενος σεβασμός των προσπαθειών των προηγουμένων αρχών.

Τα έργα ανήκουν στους δημότες . Σε κανένα δήμαρχο.

Άγιος Νικόλαος 19/01/2026

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μη/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος

ΥΓ. 1. Για τα στοιχεία (έγγραφα με πρωτόκολλο, υπομνήματα, δημοσιεύματα, κλπ) που επιβεβαιώνουν όσα αναφέρω παραπάνω είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΥΓ. 2 Η 2ετία που διέρρευσε διατέθηκε για την απαλλοτρίωση και τα συμβόλαια των γεωτεμαχίων για τα αντλιοστάσια, φρεάτια, δεξαμενές, κλπ.

ΥΓ. 3 Η δημοπράτηση του έργου, στην ποδοσφαιρική ή μπασκετική ορολογία λέγεται ασίστ . Και το γκόλ χρεώνεται φυσικά ο παίκτης που το βάζει. Αλλά επίσης πάντα μνημονεύεται και ο … πασαδόρος που δίνει την πάσα για το γκολ.