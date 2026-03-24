Δύο χρόνια μετά (2ο μέρος) | του Αντώνη Ζερβού

Όταν δημοσίευσα το πρώτο άρθρο με αυτό τον τίτλο για να επισημάνω το πάγωμα όλων των μεγάλων θεμάτων που είχαν δρομολογηθεί την προηγούμενη δημοτική περίοδο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα η πραγματικότητα θα με ξεπερνούσε.

Και είχα αποφασίσει να μην προχωρήσω σε άλλη ανάρτηση.

Όμως οι εξελίξεις στον ΒΟΑΚ, στην Σπιναλόγκα, στην Υγεία, στο παράρτημα Αμέα Λασιθίου, στη σχολική στέγη του Δήμου, στις πολεοδομήσεις, κλπ. με κάνουν να πάρω θέση και να αναδείξω την ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής στα μεγάλα θέματα του Δήμου που θεωρητικά δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητας των ΟΤΑ αλλά έχουν άμεσες και τεράστιες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας αλλά και στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας. Απαραίτητη – δυστυχώς – η συνεχής και πιεστική παρακολούθησή τους αλλά και η πίεση προς τα αρμόδια υπουργεία με συνεχείς οχλήσεις. Αλλά η απάντηση της νωχελικής δημοτικής αρχής είναι : ‘‘δεν είναι δική μας αρμοδιότητα’’ . Και τέλος . Απλοί παρατηρητές για να μην δυσαρεστήσουμε τη δική μας κυβέρνηση.

Για την ακύρωση των δύο κόμβων Αγίου Νικολάου και Νεάπολης, την απώλεια της προαίρεσης (19 εκ. €) για την βελτίωση του παλαιού εθνικού δρόμου, την καθυστέρηση καταβο-λής του τιμήματος των απαλλοτριώσεων και αντ’ αυτής την καταβολή 20 εκ. € αποζημίωσης του εργολήπτη και τελικά την απώλεια των 38 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑ) για το τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη ουδεμία αντίδραση . Ουδεμία. Μα ουδεμία. Ούτε καν μια ανοιχτή επιστολή στον τοπικό τύπο για τα μάτια του κόσμου.

Για την πορεία του ΤΠΣ δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση. Πως εξελίσσεται, τι προβλέπεται τελικά, σιγή ασυρμάτου. Ή μάλλον μια ανοιχτή επιστολή – για τοπική κατανάλωση – και κάποια γενικά και αόριστα δημοσιεύματα. Και διαμορφώνεται ερήμην μας η προοπτική του τόπου. Αλήθεια η χρηματοδότηση που είχε υποσχεθεί η δημοτ. αρχή για σύνταξη ΤΠΣ της δημοτ. ενότητας Βραχασίου που βρίσκεται; Μάλλον στα αζήτητα. Και ας υπάρχουν λιμνάζοντα ταμιακά διαθέσιμα πάνω από 15 εκατ. €!!!

Στην Σπιναλόγκα θα ολοκληρωθεί η μεταφορά του ρεύματος – 2 χρόνια μετά την πόντηση του δίδυμου υποθαλάσσιου καλωδίου από την ΔΕΔΗΕ !!! – γύρω στο Πάσχα. Και στην συνέχεια θα περιμένουμε ως θεατές να αποφασίσει το ΥΠ.ΠΟ. να κινηθεί με τους γνωστούς ρυθμούς χελώνας που κινείται για όλα τα υπόλοιπα (ένταξη στην UNESCO, εσωτερ. ηλεκτρικό δίκτυο, επέκταση μολίσκου πρόσδεσης, νυκτερινός φωτισμός, χρηματοδότηση της καθαριότητας, κλπ). Να θυμίσω ότι η χρηματοδότηση της ρευματοδότησης διασφαλίστηκε μέσω της παρέμβασης της κας Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη από πόρους του Υπ. Εσωτερικών (Πρόγραμμα ‘’Αντ. Τρίτσης’’ των δήμων) μετά από αίτημα του Δήμου. Και τότε έμμεση αρμοδιότητα του Δήμου ήταν. Πιέσαμε όμως γιατί υπήρχε όραμα και στόχος.

Το τεράστιο ζήτημα της σχολικής στέγης επίσης στα αζήτητα. Παρ’ ότι αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων. Ουδεμία νύξη για τον σχεδιασμό τους αφού ακύρωσαν τον υφιστάμενο. Φαίνεται μάλιστα να συμφωνεί και η Ομοσπονδία Γονέων του Δήμου αφού δεν υπάρχει καμιά διαμαρτυρία. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ήδη – χωρίς απόφαση του ΔΣ – την ακύρωση της κατασκευής σύγχρονου εκπαιδευτηρίου στο ραγδαία αναπτυσσόμενο Σίσσι. ‘‘Αποφασίζομεν και διατάζομεν’’ στην κυριολεξία . Και μετά παίρνουμε και μια απόφαση του ΔΣ, έτσι ως δημοκρατικό φερετζέ !!!

Οι υπογειώσεις των δικτύων της ΔΕΗ με χρηματοδότηση από το ΤΑ (Ταμείο Ανάκαμψης) θα γίνουν τελικά; Ή λόγω μη αρμοδιότητας τα παρατήσαμε; Η απομάκρυνση των μαύρων θεόρατων στύλων μάλλον δεν μας ενοχλεί. Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει η βελτίωση του αστικού μας περιβάλλοντος που θα επέβαλε να αντικατασταθούν οι μαύροι στύλοι της ΔΕΗ με κομψά επιστύλια φωτιστικά. Και εδώ έλλειψη πόρων …

Οι υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Φινοκαλιά; Θα ολοκληρωθούν; Η μοναδικότητα του συγκεκριμένου παραρτήματος στην Ελλάδα είναι ψιλά γράμματα.

Και βέβαια να επισημάνω ότι το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν ιδρύθηκε τώρα στην Νεάπολη. Έχει ιδρυθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα απλώς άλλαξε έδρα με την μεταφορά της στην Νεάπολη. Ψιλά γράμματα και εδώ. Εδώ κάνουμε την τρίχα τριχιά, και θα σκεπτόμαστε τέτοια ζητήματα ηθικής τάξης;

Αλλά ας επανέλθω στον ΒΟΑΚ . Όχι μόνο δεν φτάνει στην Σητεία -ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις με υπερώριμα τμήματα για το τμήμα αυτό (Καλό χωριό – Παχεία Άμμος, Παράκαμψη παχείας Άμμου) – αλλά κουτσουρεύεται και το εντός Λασιθίου τμήμα του με την ακύρωση υλοποίησης των κόμβων Νεαπόλεως και Αγ. Νικολάου . Έδωσαν 20 εκ. € αποθετική ζημία στον εργολάβο αντί να πληρώσουν 9 εκ. € αποζημιώσεις και να παραχωρήσουν εγκαίρως τα απαλλοτριούμενα ακίνητα στην εργολήπτρια εταιρεία για να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Ημιτελές έργο λοιπόν . Κουτσουρεμένο. Πάλι στο Λασίθι.

Στα δυτικά, ενεργοποιήθηκε άμεσα η προαίρεση του αντίστοιχου έργου (Χανιά – Χερσόνησος), για ναυλοποιηθεί ο ΒΟΑΚ στο κομμάτι Χανιά – Κίσσαμος που δενέχει καμία μελέτη!!!. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα μου πείτε : ‘’μα είναι ο πρωθυπουργός από τα Χανιά’’, οπότε …. Κρίμα.

Και εμείς εδώ στο Λασίθι απλά κοιτάμε. Οι εκπρόσωποι μας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο τι έχουν να πουν; Έχουν;

Πρόχειροι σχεδιασμοί, στο πόδι, όπου κόβουμε και ράβουμε κατά το δοκούν για ‘’υλοποίηση’’ έργων που πρέπει να εξυπηρετούν κυρίως προεκλογικές σκοπιμότητες. Η ολοκλη-ρωμένη σχεδίαση για την ανάπτυξη του τόπου πάει στις καλένδες.

Με την κατάργηση των κόμβων βέβαια εξυπηρετούνται και άλλα αλλότρια ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με απαλλοτριούμενες επιχειρήσεις (ονόματα δεν λέμε) που πλέον δεν θα απαλλοτριωθούν. Έτσι ήρθε και έδεσε η σούπα. Ανύπαρκτη κοινωνική αντίδραση. Βολεύει και την δημοτική αρχή αλλά και την κυβέρνηση. Η πρόοδος του τόπου πρέπει να συμβαδίζει με τα ιδιωτικά και τα εκλογικά μας συμφέροντα. Τον 21ο αιώνα !!!

Αλήθεια θα έρθει ο ίδιος ο πρωθυπουργός να παραδώσει το κουτσουρεμένο έργο εν όψει των επόμενων εκλογών ; Αιδώς Αργείοι !!!

Η μικροπολιτκή σε όλο της το μεγαλείο !!!

Αλλά μάλλον τέτοιους πολιτικούς θέλουμε, όπως τον Υπουργό Υγείας, τους πρώην Υπουρ-γούς Γεωργίας και πάει λέγοντας.

Εμείς τους επιλέγουμε. Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι .

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μηχ/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος

Υ.Γ. Προαίρεση στα δημόσια έργα : η δυνατότητα του εργολήπτη – εφ’ όσον το επιθυμεί – να υλοποιήσει πρόσθετα έργα με extra προϋπολογισμό το ύψος του οποίου γνωρίζει. Για την προαίρεση του τμήματος Αγ. Νικόλαος – Νεάπολη , και εμείς ως Δήμος και η Περιφέρεια Κρήτης είχαμε εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους και εξ όσων γνωρίζω είχε εκδοθεί και ΑΕΠΟ (Απόφαση Ειδικών Περιβαλλοντικών Όρων), και τουλάχιστον σε εμένα ως Δήμαρχο τότε η εργοληπτική εταιρεία δήλωσε ότι ήθελε να εξαντλήσει και την προαίρεση των 19. Εκ. € . Τι άλλαξε; Μήπως και αυτή η προαίρεση πήγε δυτικά για συμπλήρωση των απαιτούμενων πόρων;