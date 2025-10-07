Η διάλυση της δημόσιας υγείας στο Λασίθι, έχει ονοματεπώνυμο | του Μιχάλη Βασιλάκη

Η κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία του Λασιθίου δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συγκυριακή. Πρόσφατα γεγονότα φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση, και κυρίως, το πως οι πελατειακές σκοπιμότητες υπερισχύουν των συμφερόντων των πολιτών και των δομών υγείας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Πριν λίγες ημέρες, ελήφθη μια απόφαση από το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, παρά τις αρνητικές έγγραφες εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, που βλάπτει τα συμφέροντα του φορέα.

Η κοινή διοικήτρια, όχι μόνο είχε δεσμευτεί, πως δεν θα ενεργήσει χωρίς συναίνεση, αλλά προέβη σε παραπλανητική ενημέρωση και απόκρυψη καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Τα μέλη του ΔΣ ήταν γνώστες για το σοβαρό πρόβλημα που θα δημιουργούσε η απόφαση στη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά επέλεξαν να στηρίξουν μια πελατειακή λογική.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το θέμα ερχόταν στο ΔΣ. Στο παρελθόν υπήρξαν επανειλημμένες πιέσεις, ιδιαίτερα από τον βουλευτή Λασιθίου κ. Πλακιωτάκη.

Κανείς δεν θέλει να είναι δυσάρεστος, και αν κάτι μπορούσε να γίνει, δεν υπήρχε λόγος να μην βοηθηθεί ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή να παραβλεφθεί κάτι μη ουσιώδες.

Το προηγούμενο ΔΣ είχε αντέξει σε πιέσεις τόσο του κ. Πλακιωτάκη και του ευρύτερου περιβάλλοντος του. Υπήρξαν ακόμη και απειλές. Ολα αυτά δείχνουν πως πρόκειται για παρέμβαση με ξεκάθαρη αλλότρια σκοπιμότητα. Στοιχεία μπορώ να παραθέσω αν κριθεί απαραίτητο.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Αυτουργοί, τα μέλη του ΔΣ που στήριξαν. Λειτούργησαν ως πειθήνια όργανα, και όχι διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των ασθενών και του φορέα.

Μοναδικές εξαιρέσεις ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο εκπρόσωπος της Αντιπεριφέρειας, που δεν συναίνεσαν, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του προβλήματος.

ΤΟ ΕΥΡΎΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Είχε προηγηθεί απόφαση αρχειοθέτησης υπόθεσης με ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το νοσοκομείο, που όταν το έθεσα στο ΔΣ, είχε αποδεχθεί το πρόβλημα ομόφωνα, αλλά η υπόθεση αρχειοθετήθηκε από το παρόν ΔΣ. Για το ζήτημα έχουν ενημερωθεί αρμόδιες αρχές και η 7η ΥΠΕ.

Παράλληλα, έχω δεχθεί ακόμα και μήνυση από πολιτική φίλη του βουλευτή, επειδή δεν ενέδωσα σε πιέσεις για παράνομο επίδομα και παράτυπη εξέλιξη υπαλλήλου. Ακόμα και απειλές κατά της ζωής μου σε άλλη περίπτωση.

Ολα αυτά δείχνουν ένα παγιωμένο σύστημα πιέσεων, αλληλοεξυπηρετήσεων και εκφοβισμού. Ενα τοξικό κλίμα που συνέβαλε στην απαξίωση των δομών υγείας, αλλά και σε αποχωρήσεις. Είναι η κορυφή του παγόβουνου…

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

Είναι πλέον σαφές ότι η νοσηρή κατάσταση έχει σημείο αναφοράς. Ο βουλευτής Λασιθίου, κ. Πλακιωτάκης, φέρει ακέραιη ευθύνη για πολλά από τα προβλήματα που προκύπτουν. Πιέζει και ανέχεται συμπεριφορές, με κριτήριο μόνο το στενά πολιτικό του όφελος.

Η δημόσια υγεία στον νομό αντιμετωπίζεται σαν φέουδο, χωρίς να νοιάζεται για τις συνέπειες και για τα προβλήματα των νοσοκομείων.

Που είναι το Κέντρο Αποθεραπείας στη Νεάπολη;

Που είναι η επέκταση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου;

Γιατί από το 2019 που είναι κυβέρνηση, δεν έχει επισκεφθεί ούτε μια φορά το νοσοκομείο Ιεράπετρας; Γιατί κρύβεται;

Πως γίνεται το νοσοκομείο Σητείας να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε μια απλή σκωληκοειδίτιδα;

Γιατί δεν μπορούν να συντονιστούν οι εφημερίες μεταξύ των νοσοκομείων;

Γιατί αρνούνται τη λειτουργία δωρεάν απογευματινών χειρουργείων;

Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί προτεραιότητα δεν είναι οι ασθενείς. Δεν μπορεί 21 χρόνια μετά, να πλασάρεται ακόμα ως το “καλό παιδί”. Ούτε καλός είναι πια, ούτε παιδί. Αλλοτριώθηκε, του περισσεύει η αλαζονεία, αδιαφορεί για τις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Αλλωστε, τι το θέλει το Λασίθι; Δεν χωρά πια τις φιλοδοξίες του.

ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

Η πορεία μου, πάνω από 40 χρόνια στην παράταξη, δεν είχε σκοπό τη συντήρηση πελατειακών λογικών, αλλά μια καλύτερη Ελλάδα. Δεν υπήρχε πιθανότητα να υποκύψω σε πιέσεις που αντιβαίνουν στα συμφέροντα των δομών υγείας. Ο κ. Πλακιωτάκης οφείλει να κατανοήσει ότι δεν είναι όλα πολιτική, πως υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συνείδηση κάποιων, που δεν φοβούνται να πουν το “όχι” ακόμα και αν δεν του αρέσει. Που δεν υποκύπτουν ακόμα και σε απειλές από το περιβάλλον του.

Αυτό είχε το τίμημα του, αλλά ήταν επιλογή μου. Μαριονέτα δεν υπήρξα ποτέ.

ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ, ΠΟΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

Ποιος κερδίζει από την διάλυση ενός νοσοκομείου; Από την απώλεια γιατρών; Από τη μη λειτουργία των εργαστηρίων, αν όχι ιδιωτικοί φορείς; Ποιος ωφελείται που δεν εφημερεύει πχ συνεχώς το ακτινολογικό; Ποιος θα ωφεληθεί αν αύριο δεν βγαίνουν οι βάρδιες σε άλλα εργαστήρια;

Το ποιος ζημιώνεται, το γνωρίζουμε καλά.

Δεν είμαι αντίθετος με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτό δεν μπορεί να περνά μέσα από την υποβάθμιση και την διάλυση του ΕΣΥ.

Αν συνεχιστεί η κατάσταση, σύντομα θα δούμε ιδιωτικές κλινικές να ανοίγουν στο Λασίθι.

Και όλοι αυτοί που δήθεν κόπτονται για τη δημόσια υγεία, αυτουργοί αυτού που θα έρθει ως ανάγκη, θα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα. Ηδη πληροφορίες ενισχύουν αυτό το ενδεχόμενο. Κάποιοι θεωρούν πως όσα συμβαίνουν, αποτελούν μεθόδευση. Ο χρόνος θα δείξει.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η κατάσταση που βιώνουμε δεν είναι απλώς ζήτημα διοίκησης. Είναι ζήτημα συνείδησης. Οσο το προσωπικό παλεύει να κρατήσει όρθια τα νοσοκομεία, άλλοι τα αποδυναμώνουν με πολιτικά παιχνίδια, αλαζονικές συμπεριφορές και σκοπιμότητες.

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να είναι φέουδο του οποιουδήποτε βουλευτή και συμπλέοντα εργατοπατέρα, για να εξυπηρετούν αλλότρια από της κοινωνίας συμφέροντα. Οι πολίτες αξίζουν αξιοπρεπή περίθαλψη. Ο Υπουργός Υγείας, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει την κατάσταση που επικρατεί στο Λασίθι. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Αν στόχος είναι να κλείσουν νοσοκομεία, ας το πει. Αν όχι, ας λάβει τα αναγκαία μέτρα για να τα στηρίξει. Εκτός και περιμένει να δώσει γραμμή ο κ. Πλακιωτάκης, όπως κάνει και με τις διοικήσεις.