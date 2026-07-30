Δεν αρκεί να τους αποκαλούμε ήρωες | της Άννας Βαρνακιώτη

Η Ελλάδα βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Στο Ρέθυμνο, στη Σητεία και στο Πλωμάρι της Λέσβου, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μια άνιση μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Ολόκληροι οικισμοί εκκενώνονται, περιουσίες χάνονται και το φυσικό περιβάλλον παραδίδεται στη φωτιά.

Αυτή τη φορά, όμως, η καταστροφή έχει ακόμη βαρύτερο απολογισμό. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος: δύο στη μεγάλη πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου και ένας κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γύθειο. Στο Ρέθυμνο, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες, ενώ ο τρίτος πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της επιχείρησης στη Λακωνία.

Η χώρα τούς αποκαλεί ήρωες. Και αναμφίβολα ήταν. Ωστόσο, ο ηρωισμός δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνιμη απάντηση μιας οργανωμένης πολιτείας απέναντι σε κάθε μεγάλη καταστροφή. Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να περιμένουμε από ανθρώπους να υπερβαίνουν τα όριά τους, να περνούν μέσα από τις φλόγες και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, επειδή η πρόληψη, η στελέχωση και η προετοιμασία εξακολουθούν να μην επαρκούν απέναντι στη νέα πραγματικότητα.

Οι φωτιές δεν είναι πλέον ένα έκτακτο καλοκαιρινό φαινόμενο. Η κλιματική κρίση, η παρατεταμένη ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν συνθήκες μέσα στις οποίες μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο μέτωπο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Στο Ρέθυμνο, η πυρκαγιά έλαβε τεράστιες διαστάσεις, οδηγώντας σε διαδοχικές εκκενώσεις, ενώ ενεργά μέτωπα συνέχισαν να απασχολούν τις δυνάμεις και στη Σητεία και στη Λέσβο.

Γι’ αυτό και δεν αρκεί να μετράμε αεροσκάφη και πυροσβεστικά οχήματα όταν η φωτιά έχει ήδη ξεσπάσει. Η πραγματική μάχη πρέπει να αρχίζει τον χειμώνα: με καθαρισμούς, αντιπυρικές ζώνες, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, επιτήρηση των επικίνδυνων περιοχών και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών. Χρειάζεται, επίσης, μόνιμο και επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονος εξοπλισμός, αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ατομική ευθύνη υπάρχει και είναι σημαντική. Δεν μπορεί, όμως, να μετατρέπεται σε άλλοθι για τη συλλογική και κρατική αδράνεια. Οι πολίτες οφείλουν να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους, να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη εργασία και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες εκκένωσης. Παράλληλα, η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διαμορφώνει ένα σύστημα που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στην αυτοθυσία των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Μετά την κατάσβεση θα ακολουθήσουν, όπως πάντα, οι απολογισμοί, οι δηλώσεις και οι υποσχέσεις. Όμως οι τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν δεν πρέπει να γίνουν ακόμη τρία ονόματα σε έναν μακρύ κατάλογο θυμάτων. Η μνήμη τους δεν τιμάται μόνο με ενός λεπτού σιγή και λόγια ευγνωμοσύνης. Τιμάται με πράξεις που θα προστατεύσουν εκείνους που συνεχίζουν να επιχειρούν.

Γιατί μια χώρα που αποκαλεί τους πυροσβέστες της ήρωες οφείλει, πρώτα απ’ όλα, να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να επιστρέφουν ζωντανοί στις οικογένειές τους.