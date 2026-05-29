Χαμένα όνειρα και έργα !!! | του Δημήτρη Κουνενάκη

Από μία παλιά δημοσίευση για το κολυμβητήριο, ο κ Ζερβός βρήκε ευκαιρία να εμφανιστεί στη δημοσιότητα ανακατεύοντας διάφορα άσχετα θέματα!!

Όμως τα παλαιά θέματα δεν αφορούν την κοινωνία μας, και προφανώς δεν συμπλέκονται με την παρούσα Δημοτική περίοδο όπως φαντάζεται ο κ Ζερβός. Κατά τα λοιπά η προσωπική μας στάση ,οι αρχές, οι αξίες μας, η τακτική μας, οι συνήθειες και το έργο που προχωρήσαμε είναι γνωστά στις μικρές μας κοινωνίες.

Η δημοσίευση αφορά σε μια μελέτη για ένα κολυμβητήριο 50 μέτρων που είχαμε αναθέσει στον ΟΑΝΑΚ που συνεργάστηκε με τους τοπικούς μηχανικούς τον Καναβάκη Στ και τον κ Δαμιανάκη Γ. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και πληρώθηκε

Μελέτες ανάλογες υπήρξαν, αρκετές πλήρεις η σε προχωρημένο στάδιο που αγνοήθηκαν από την Δημαρχία του κ Ζερβού. ‘Όπως του κολυμβητηρίου, η μελέτη για την ανάπλαση της γειτονιάς «Αράπικα», της γειτονιάς «Μύλος», της Γειτονιάς ‘Κεφάλι» (Νομαρχία). Είχαμε επίσης τη μελέτη για τη γειτονιά «Λάκκος» , που οδηγεί στη Δεξαμενή και το Γ Δημοτικό που προλάβαμε και την υλοποιήσαμε. Οι υπόλοιπες παρέμειναν από το2014 στο συρτάρι. Φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα στ Αράπικα κι ελπίζω στην εφαρμογή της.

Όμως παράλληλα υπάρχουν μελέτες σε διάφορα στάδια όπως η γέφυρα που ολοκληρώνει τον περιφερειακό που φτιάξαμε και ενώνει τη γειτονιά Σταυρό. Επίσης μελέτη για την πλατεία Ελούντας που έγινε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, το παραλιακό μέτωπο Ελούντας, η μελέτη για το παραλιακό Σισίου – Μιλάτου που την πήραμε από την Κοινότητα Βραχασίου και την προχωρήσαμε αλλά μετά σταμάτησε. Επίσης ορισμένα έργα παραδόθηκαν στη φάση της εκτέλεσης που ολοκληρώθηκαν , όπως η ανάπλαση του Σταυρού, η αποχέτευση της Νεάπολης κλπ. Γράφω τα πιο σημαντικά όχι για τον κ Ζερβό που τα ξέρει αλλά κυρίως για την παρούσα Δημοτική Αρχή, πλειοψηφία και μειοψηφία αν επιθυμούν την αξιοποίηση τους.

Όσον αφορά το κολυμβητήριο, υπηρετούσε ένα σχέδιο για υποδομές αθλητισμού ώστε ν αναπτυχθεί χειμερινός αθλητικός τουρισμός που διευκολύνεται από το κλίμα μας. ‘Άλλωστε πάντα μας απασχολεί η παράταση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Προσωπικά βλέπω πως ο αθλητισμός στη χειμερινή περίοδο με τη φιλοξενία αθλητών και εκδηλώσεων. Επίσης θα βοηθούσε η ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑ ώστε ν αναπτυχθεί παραγωγική δραστηριότητα με εξωστρέφεια και ανάπτυξη τη απασχόλησης. Εδώ προλάβαμε και κάναμε το δρόμο προς το ΒΙΟΠΑ και την αποχέτευση. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα.

Παράλληλα προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τη μεταφορά του Γηπέδου, μια πάγια και παλιά ιδέα, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα σύγχρονο Γήπεδο, με παράλληλη ανάπτυξη της μεγαλύτερης παραλίας στην Άμμο και μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. Είχαμε και μια θετική εξέλιξη με την δημιουργία ΑΕ Σχολής αθλητισμού ΤΕΦΑΑ. Σημαντικό ότι όλη Κρήτη στήριξε την πρόταση στην οποία είχε βοηθήσει και ο κ Θραψανιώτης Μ. Δυστυχώς η νέα Κυβέρνηση ακύρωσε τη σχολή και στη συνεδρίαση του ΔΣ όπου συζητήθηκε το θέμα, είχα ζητήσει την αντίδραση, όπως κάναμε με τη σχολή του ΕΛΜΕΠΑ που καταφέραμε και τη σώσαμε.

Όμως οκ Ζερβός μετέφερε την άποψη του κ Πλακιωτάκη που τον είχε στηρίξει στην εκλογή του στο Δήμο, να μην προχωρήσουμε σε αντιδράσεις και αυτός θα φρόντιζε. Πέρασαν 12 και πλέον χρόνια!!. Όμως χάσαμε και τα όνειρα και τα σχέδια αλλά και το κολυμβητήριο.

Τα υπόλοιπα που αναφέρει ο κ Ζερβός και συνδέουν το κολυμβητήριο με την σημερινή κατάσταση στο Δήμο, μόνο αυτός ξέρει γιατί το λέει. Εμάς φυσικά δεν μας αφορά και φυσικά δεν συμμετέχουμε σε σεμινάρια και σε φαντασίες αυτού του είδους.

Δημήτρης Κουνενάκης

Πρ Δήμαρχος