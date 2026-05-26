Απού θυμάται χαίρεται… | του Αντώνη Ζερβού

Στην ΑΝΑΤΟΛΗ της 20ης Μαίου ο πρώην Δήμαρχος κ. Δ. Κουνενάκης θυμήθηκε και επανέφερε το ‘’Κολυμβητήριο των 50 μ.’’ (σελ. 10) με σωρεία ανακριβιών . Ένα ζήτημα που έχει κλίσει από το 2014 με την 313 / 9-10-2014 απόφαση του ΔΣ. Δηλ. μόλις ένα μήνα μετά την ανάληψη της διοίκησης από το ‘’ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ’’. Εφαρμόζοντας την λογική του Κων. Μητσοτάκη ‘’… μετά από 10 χρόνια ποιος θα το θυμάται…’’ το επαναφέρει παρουσίαζοντας το όπως τον βολεύει. Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε οπότε σκέφτηκε ότι είναι καιρός να αμολήσει ξανά μελάνι.

Η απόφαση είχε ως σκεπτικό κυρίως την αδυναμία του Δήμου να στηρίξει οικονομικά την λειτουργία 50άρας πισίνας σε κλειστό κολυμβητήριο λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους (προσωπικό, θέρμανση πισίνας, κλπ) έχοντας εικόνα από την λειτουργία της 25άρας πισίνας μας.

Στην σελ. 4 της απόφασης – βλέπε δίπλα – καταγράφεται η θέση του κ. Κουνενάκη.

Στην συνέχεια το 2017 έγινε ειδική συνε-δρίαση του ΔΣ στις 2/8/2017 με θέμα την ύπαρξη ή όχι ώριμων μελετών κατά την 01/09/2024 που άλλαξε η δημοτική αρχή παρουσία όλων των υπηρεσιακών παραγό-ντων. Ο Δντης Κατασκευών κ. Βασ. Κοζυράκης δήλωσε κατά την συνεδρίαση ότι : ’’… Κάθε μελέ-τη η οποία ήταν ώριμη εδημοπρατείτο. Δεν υπήρχε μελέτη ώριμη …’’ την 1η Σεπτ. 2014 !!!

Στο δημοσίευμα επισης αναφέρει ότι μπορούσε να ενταχθεί στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για χρηματοδότηση. Όμως οι ‘’προδιαγραφές του προγράμματος (‘’…ΦιλόΔημος ΙΙ … Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Αναβάθμιση γηπέδων, κλειστών γυμναστηρίων και λοιπών ανοιχτών ή κλειστών χώρων άθλησης… ‘’ ), δεν έδιναν την δυνατότητα εξ αρχής κατασκευής αθλητικών χώρων αλλά αναβάθμισή υπαρχόντων.

Αξιοποιώντας όμως αυτό το πρόγραμμα και με την βοήθεια του τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαν. Θραψανιώτη, ανακατασκευάστηκε το ταρτάν του γηπέδου της πόλης, οι πλαστικοί χλοοτάπητες Κριτσάς και Ελούντας και ο ηλεκτροφωτισμός Αμμούδας και του σταδίου της Νεάπολης, που μετά από αρκετές ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις ολοκληρώνονται από την σημερινή δημοτική αρχή. Έτσι μαζί με το γήπεδο Βραχασίου που κατασκευάσαμε και τον πλαστικό χλοοτάπητα που χρηματοδότησε η Περιφέρεια αναβαθμίστηκαν αξιοπρεπώς οι αθλητικοί χώροι όλου του Δήμου πλην του Καλού Χωριού όπου υπάρχου διάφορα ζητήματα (κυριότητα χώρου, νομιμότητα δαπανών, κλπ).

Άρα ο κ. Κουνενάκης έχει πάρει απαντήσεις εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δείχνει να ξεχνά… Και δεν είναι η πρώτη φορά.

Καταλαβαίνω βέβαια πολύ καλά γιατί κατά διαστήματα εμφανίζεται με σκόπιμη παραπλη-ροφόρηση. Πρέπει να στηρίξει την σημερινή επιλογή του . Ένα λάθος όμως δεν διορθώνεται με ένα άλλο λάθος.

Γι’ αυτό και δεν διαμαρτύρεται που στον υποτιθέμενο ‘’… νέο Στρατηγικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό…‘’ η σημερινή πρόταση επαναλαμβάνει την ήδη υπάρχουσα πρόταση στο ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκε το 2010 επί δημαρχίας του και μάλιστα – σήμερα – με μειωμένη έκταση πολεοδόμησης. Τα προβλεπόμενα 3.000 στρ. του ΣΧΟΟΑΠ μειώνεται στο 2.000 στρ. (κατά το 1/3 δηλαδή) !!!

Λυπάμαι για την στάση του αλλά ο καθένας μας πληρώνει τις επιλογές του .

Αντ. Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μηχ/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος

