Από την ευκαιρία στην παρακμή – Ο Δήμος στο κατώφλι της διάλυσης | του Μιχάλη Βασιλάκη

Είναι πραγματικά απύθμενο το πολιτικό θράσος του Δημάρχου Μενεγάκη στην υπόθεση ανάπλασης του παραλιακού. Ακύρωσε ένα έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και μετά από δημόσια διαβούλευση που κατέληξε σε έγκριση. Ολοι οι φορείς, ακόμα και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, διαφωνούν με την άμεση μετατροπή. Ολοι βάζουν προϋποθέσεις.

Από την άλλη, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε παγώσει το χρονοδιάγραμμα, παράνομα και αυθαίρετα, οδηγώντας στο τέλμα το έργο και φέρνοντας προ τετελεσμένων τους δημοτικούς του συμβούλους. Χωρίς καμία διαβούλευση όπως ο ίδιος είχε δημόσια δεσμευτεί, με έναν δρόμο προβληματικό, που ανάγκασε ακόμα και τον στενό του αντιδήμαρχο, με αφορμή καθίζηση στον δρόμο, να δηλώσει ότι είχε προτείνει την σύνταξη γεωλογικής μελέτης. Την ίδια στιγμή, λόγων έλλειψης προϋποθέσεων, θα βάλουν φανάρια στο ενδιάμεσο της οδού. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται για το ότι δεν επαρκεί το πλάτος και πρέπει να προηγηθούν άλλα έργα;

Είπε μήπως πόσα χρόνια θα είναι εκεί, τα “προσωρινά φανάρια”; Το θέμα είναι η εμμονή στη διπλή κυκλοφορία , γιατί έτσι πιστεύει ο σύμβουλος του καθώς και κάποιοι παρατρεχάμενοι. Χαντακώνουν το μεγαλύτερο έργο, το σημαντικότερο εδώ και δεκαετίες για την πόλη, για τα συμφέροντα κάποιων. Και οι παρόδιοι, κυρίως επαγγελματίες, σιωπούν φοβούμενοι την εκδικητικότητα που μπορεί να υπάρξει.

Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στον Δήμο. Τίποτα δεν προχωρά. Ακόμα και στο θέμα δακτυλίου, που είναι σε ΦΕΚ, αμέσως μετά την νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον ακύρωσε αφ εαυτού. Από που αντλεί αυτή την εξουσία;

Δεν είναι θέμα αν συμφωνείς ή όχι, αλλά ζήτημα θεσμικής τάξης, νομιμότητας και σεβασμού των αποφάσεων. Εχει μετατρέψει τους δημοτικούς του συμβούλους σε πειθήνιες μαριονέτες . Σε αντιπερισπασμό, ανακοίνωσε πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας. Εφτασε στο σημείο να αναφέρεται στην απομάκρυνση των υπόγειων κάδων πίσω από Αγία Τριάδα. Ρουσφέτι στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ασχολούμαστε με τον αντιδήμαρχο που αποτυπώθηκε σε video να βιαιοπραγεί και να φωνάζει σε πολίτη που πέταξε μπουκάλι σε αστυνομικούς, και από την άλλη, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέχει νομική στήριξη σε διαδηλωτές. Δεν κρίνω δίκιο ή άδικο, σωστό ή λάθος. Εστιάζω στην αντίφαση που υπάρχει ακόμα και μέσα στη δημοτική παράταξη του Δημάρχου. Πατούν σε δύο, πέντε, δέκα βάρκες.

Παράλληλα, έχουμε και τις φιλοδοξίες μέσα στην παράταξη του, για την διαδοχή του, μόλις δύο χρόνια μετά την ανάληψη καθηκόντων. Είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει. Πολλά τα γεγονότα, την ίδια στιγμή που υπάρχει ανυπαρξία έργου. Λόγια, λόγια, λόγια. Παραμύθια και απίστευτα ψέματα, που οι πολίτες δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ο Δήμαρχος μπορεί να λέει τόσο χονδροειδή ψέματα. Προ ημερών σε συζήτηση με ρώτησε φίλος αν υπάρχει άλλος δήμαρχος που να έχει δεχθεί τόσες επιθέσεις στην αρχή της θητείας του. Η απάντηση ήταν: Οχι, αλλά δεν υπήρξε και ποτέ άλλος Δήμαρχος, που να έχει κάνει τόσες πολλές μαλ@@@@ς σε τόσο λίγο χρόνο! Δεν είναι εικόνα δημοτικής αρχής αυτή. Και το λέει κάποιος που υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής και ψηφοφόρος. Ομως δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Είναι τραγικά καταστροφική η θητεία του. Μετρούν τα σχόλια ακόμα και τα Like σε δημοσιεύματα και κάνουν παρατηρήσεις. Φτάσανε στο σημείο να ζητούν και παραίτηση! Εχουν ξεφύγει τελείως.