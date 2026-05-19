Αλλες χώρες προβάλλουν τη σημαία τους – Στην Ελλάδα τι συμβαίνει; | της Άννας Βαρνακιώτη

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου σε γειτονική χώρα, ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησα ήταν η έντονη παρουσία της εθνικής τους ταυτότητας.

Στους δρόμους, στα δημόσια κτίρια, ακόμη και σε κεντρικά σημεία των πόλεων, κυμάτιζαν αποκλειστικά οι σημαίες της ίδιας της χώρας. Η εικόνα αυτή έδινε το μήνυμα μιας κοινωνίας που, ανεξάρτητα από πολιτικές ή κοινωνικές διαφορές, διατηρεί ισχυρό το στοιχείο της εθνικής συνοχής και της προβολής των συμβόλων της.

Επιστρέφοντας όμως στην Ελλάδα, η εικόνα που αντίκρισα ήταν διαφορετική. Σε αρκετές περιοχές, και κυρίως δημόσιους χώρους, κυριαρχούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, στο πλαίσιο εκδηλώσεων αλληλεγγύης και κινητοποιήσεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό γεννά εύλογους προβληματισμούς σε ένα μέρος της κοινωνίας: πώς γίνεται σε άλλες χώρες να προβάλλεται κατά κύριο λόγο το δικό τους εθνικό σύμβολο, ενώ στην Ελλάδα βλέπουμε όλο και συχνότερα ξένες σημαίες σε δημόσια θέα;

Η παρουσία παλαιστινιακών σημαιών συνδέεται ασφαλώς με την επιθυμία πολλών πολιτών να εκφράσουν στήριξη προς έναν λαό που βιώνει τις συνέπειες του πολέμου και της ανθρωπιστικής κρίσης. Για αρκετούς, πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, χωρίς πολιτική ή εθνική σκοπιμότητα. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η συνεχής προβολή ξένων συμβόλων δημιουργεί την αίσθηση υποβάθμισης της ελληνικής ταυτότητας και της παρουσίας της ελληνικής σημαίας στον δημόσιο χώρο.

Το ζήτημα έχει πλέον περάσει και στη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου πολίτες εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι υποστηρίζουν πως η αλληλεγγύη προς άλλους λαούς αποτελεί στοιχείο δημοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης, ενώ άλλοι αναρωτιούνται γιατί η ελληνική σημαία δεν έχει την ίδια προβολή και παρουσία στη χώρα μας.

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων και κοινωνικών εντάσεων, το θέμα των σημαιών φαίνεται πως ξεπερνά τον συμβολισμό και αγγίζει βαθύτερα ζητήματα ταυτότητας, πατριωτισμού και συλλογικής συνείδησης. Και ίσως τελικά το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό να μην αφορά μόνο τις σημαίες της Παλαιστίνης, αλλά το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη θέση και την εικόνα της ίδιας της Ελλάδας μέσα στον δημόσιο χώρο της.