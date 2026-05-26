Η αλήθεια που εκθέτει την πολιτική υποκρισία του κ. Μπελούκα | του Μανόλη Λεμπίδη

Η απέλπιδα προσπάθεια του αρμόδιου Αντιδημάρχου να λειτουργήσει ως πολιτική ασπίδα του Δημάρχου, καλύπτοντας τις ασυγχώρητες καθυστερήσεις της δημοτικής αρχής, έπεσε στο κενό.

Αντί να προσφέρει προστασία στον πολιτικό του προϊστάμενο, οι ισχυρισμοί του για το Αρρεναγωγείο Βραχασίου τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα, αποδεικνύοντας το μέγεθος της διοικητικής τους ανεπάρκειας.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι επιχειρείται μια απροκάλυπτη συγκάλυψη του ίδιου του Δημάρχου, ο οποίος έχει την αποκλειστική και προσωπική ευθύνη για το Βραχάσι από την πρώτη μέρα της θητείας του.

Μια θητεία κατά την οποία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για τον τόπο μας, επιδεικνύοντας πλήρη άγνοια για τα πραγματικά του προβλήματα.

Όλα τα επιχειρήματα που επιστρατεύει ο Αντιδήμαρχος κ.Μπελούκας αποτελούν πολιτικάντικες αρλούμπες που καταρρέουν μπροστά στην αλήθεια.

Τα γεγονότα είναι αμείλικτα και κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα δεν μπορεί να σβήσει το χρονικό της υπόθεσης.

Η έτοιμη τεχνική μελέτη βρισκόταν στα χέρια των υπηρεσιών του Δήμου εδώ και χρόνια, ενώ η τελική διοικητική έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού είχε εκδοθεί, ήδη, από τον Μάρτιο του 2025. Επί έναν ολόκληρο χρόνο, η παρούσα διοίκηση είχε στα συρτάρια της έναν πλήρη, εγκεκριμένο φάκελο και δεν έπραξε απολύτως τίποτα, αφήνοντας το κτίριο ανυπεράσπιστο στη λεηλασία και την κλοπή των παραδοσιακών πελεκιών. Αν δεν υπήρχε η άμεση κινητοποίηση και η οργή της τοπικής κοινωνίας, το μνημείο θα παρέμενε ξεχασμένο από μια δημοτική αρχή που δεν γνωρίζει καν τα βασικά για την περιοχή που έχει υπό την ευθύνη της.

Οι υπεκφυγές τελείωσαν. Το Βραχάσι δεν ζητά άλλες δικαιολογίες, ζητά καθαρές απαντήσεις. Απαιτούμε να μας πουν εδώ και τώρα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αν και πώς σκοπεύουν να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση του έργου. Είναι στις άμεσες προθέσεις τους η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στο πρόγραμμα Leader; Θα δεσμευτούν για την άμεση τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου; Οι πολίτες απαιτούν να μάθουν το «πότε» και το «πώς» θα βρεθούν οι πόροι για να σωθεί το Αρρεναγωγείο. Η ανοχή στην αδράνεια εξαντλήθηκε.

Αποτελεί όμως περίσσιο θράσος να μας κουνάνε σήμερα το δάχτυλο και να παραδίδουν μαθήματα διοίκησης εκείνοι που κατάφεραν να βαλτώσουν κάθε ζωτικό έργο για την περιοχή. Μιλούν υποκριτικά για ενδιαφέρον, όταν οι δικές τους πράξεις και οι εγκληματικές παραλείψεις έχουν καθηλώσει τον τόπο σε μια πρωτοφανή στασιμότητα.

Αντί για κηρύγματα, οφείλουν να απαντήσουν ξεκάθαρα στους πολίτες.

Ποιοι είναι αυτοί που φρέναραν το νέο Δημοτικό Σχολείο στο Σίσι, ένα έργο που είχε ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης η μελέτη του;

Ποιοι άφησαν το γήπεδο ημιτελές;

Ποιοι έταξαν μελέτη και ανάπλαση για το παραλιακό μέτωπο, για να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι επί δυόμισι ολόκληρα χρόνια δεν κουνήθηκε ούτε φύλλο και δεν υπάρχει η παραμικρή προοπτική για μιατέτοια μελέτη με την παρούσα δημοτική αρχή;

Ποιοι αμέλησαν επιδεικτικά τον βρεφονηπιακό σταθμό και ποιοι παραμένουν ανίκανοι να ξεπερδέψουν το τέλμα των βιολογικών στο Σίσι και στη Μίλατο;

Αυτές οι υποδομές είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Η τωρινή παταγώδης αποτυχία, ακόμη και στην απλή παρακολούθησή τους, φανερώνει βαθιά ασέβεια προς την κοινωνία και μια ασύγνωστη άγνοια που αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας.

Τα γεγονότα είναι αμείλικτα και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.

Τόσο εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι όσο και το Τοπικό Συμβούλιο Βραχασίου ξέρουμε πολύ καλά την αλήθεια. Συνένοχοι σε αυτή την καταστροφική απραξία δεν πρόκειται να γίνουμε. Όσοι παροικούν στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν άριστα το μέγεθος της ευθύνης σας ως Δημοτική Αρχή.

Μανόλης Λεμπίδης

Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Νικολάου