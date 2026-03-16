Η αλήθεια δεν είναι συκοφαντία – Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν τον λόγο | του Μιχάλη Βασιλάκη

Με έκπληξη, αλλά χωρίς ιδιαίτερη απορία, ανέγνωσα ανακοίνωση-απάντηση σε άρθρο μου. Είναι φαίνεται πάγια τακτική, όταν τα επιχειρήματα στερεύουν και οι αποκαλύψεις καίνε, να επιστρατεύεται η “συκοφαντία” ως άμυνα και η “συναδελφική αλληλεγγύη” ως ασπίδα. Οφείλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω προς κάθε κατεύθυνση και να ενημερώσω τους πολίτες του Λασιθίου.

Δεν υπάρχει στοχοποίηση – Υπάρχει έρευνα: Η ρητορική περί δήθεν στοχοποίησης των υγειονομικών είναι ατυχής και παραπλανητική. Οι έντιμοι λειτουργοί της δημόσιας υγείας δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αντιθέτως, οι μόνοι που θα έπρεπε να ανησυχούν είναι όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα και θέσεις ευθύνης με τρόπους που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ποινικού και πειθαρχικού ελέγχου.

Η Δικαιοσύνη και το ΣΔΟΕ έχουν τον λόγο: Ενημερώνω τους συντάκτες ότι για το οικονομικό σκάνδαλο και σειρά ζητημάτων που έχω θέσει, έχουν ενημερωθεί εγγράφως εδώ και μήνες το ΣΔΟΕ, η 7η ΥΠΕ, οι Εισαγγελικές Αρχές, ενώ πρόσφατα υπήρξε νέο υλικό προς την Δικαιοσύνη και το Υπουργείο Υγείας, που αφορά ακόμα και θανάτους.

Μιλώ με στοιχεία και εμπειρία: Ως πρώην μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, γνωρίζω διαδικασίες, αποφάσεις, στοιχεία και αριθμούς, περιστατικά που αποσιωπήθηκαν ή “διαχειρίστηκαν” με παρεμβάσεις. Αρκετά ζητήματα δε, έχουν περιέλθει έκτοτε σε γνώση μου.

Η προσπάθεια παρουσίασης της κριτικής μου ως “προσωπικής επίθεσης” καταρρέει μπροστά στον όγκο εγγράφων και πρωτοκόλλων. Ενα από αυτά, αφορά υπογράφοντα την ανακοίνωση, ενώ και ο ίδιος δημόσια αναφέρονταν σε ευθύνες ιατρών της Ιεράπετρας για θάνατο. Μήπως να αυτοκαταγγελθεί;

Δεν είμαι ο μόνος που διαπιστώνει προβλήματα: Οταν ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλλει την κατάσταση, οι δικές τους αιτιάσεις περί “συκοφαντίας” φαντάζουν εκτός πραγματικότητας. Οπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, “η αλήθεια πονάει, αλλά η σιωπή σκοτώνει”.

Οι συλλογικές σφραγίδες δεν προσφέρουν θεσμική κάλυψη: Προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι επιλέγουν να κρυφτούν πίσω από συλλογικές σφραγίδες, όταν είναι τοις πάσι γνωστό ότι δύο εκ των συλλόγων που υπογράφουν, προεδρεύονται από συζύγους. Αυτή η ιδιότυπη “αλληλεγγύη” δεν αποτελεί θεσμική απάντηση, αλλά απροκάλυπτη προσπάθεια αυτοπροστασίας.

Από όσους αποκαλύπτουν, σε όσους διώκονται: Είναι οξύμωρο να μιλούν για στοχοποίηση, όταν ένας πολίτης που καταγγέλλει τεκμηριωμένα τη σήψη του συστήματος καταλήγει ο ίδιος διωκόμενος.

Ανάλογη μεθόδευση και δίωξη υπέστην όταν αποκάλυψα τα ζητήματα του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου. Και τότε, όπως και τώρα, είχα ενημερώσει εγγράφως τις Εισαγγελικές Αρχές και το αρμόδιο Υπουργείο. Σήμερα, οι εξελίξεις και τα στοιχεία με δικαιώνουν, αποδεικνύοντας ότι το σύστημα “εκδικείται” όποιον αρνείται να σιωπήσει.

Ομως, η εποχή της συγκάλυψης στο Λασίθι τελείωσε. Το “άπλετο φως” δεν είναι πια ευχή, είναι πραγματικότητα που εκθέτει όσους προσπάθησαν να κρύψουν την αλήθεια πίσω από μηνύσεις. Τα εξώδικα και οι πιέσεις σε ΜΜΕ δεν θα βοηθήσουν.

Ευθύνες υπάρχουν και θα αναζητηθούν: Οσα κείμενα “στήριξης” κι αν εκδοθούν, όσες ανακοινώσεις κι αν γραφτούν, κανένα δεκανίκι της διοίκησης, δεν θα μπορέσει να ξεπλύνει τις ευθύνες εκείνων που μετέτρεψαν τη δημόσια υγεία σε προσωπικό φέουδο. Η ώρα που θα κληθεί ο καθένας να αναλάβει το βάρος των πράξεων και των ευθυνών του, θα έρθει.