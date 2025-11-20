Αγιος Νικόλαος: Οι λίγοι θέλουν ησυχία… οι πολλοί να κάνουν ησυχία!

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν και μπορεί ακόμα να είναι μια πόλη γεμάτη παλμό, μουσική, χαμόγελα, events, βραδιές που έδιναν νόημα στον χειμώνα και κρατούσαν ζωντανή την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή. Αλλά τα τελευταία χρόνια, κάτι αλλάζει… και όχι προς το καλύτερο.

Μαγαζιά που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι όμορφο, να φέρουν καλλιτέχνες, να προσφέρουν ψυχαγωγία, να γεμίσουν την πόλη κόσμο… βρίσκονται αντιμέτωπα με καταγγελίες πριν καν ξεκινήσει το event.

Mουσικές κλείνουν, βραδιές διαλύονται. Και όλα αυτά, όχι επειδή η πόλη αντιδρά, αλλά επειδή οι λίγοι “θέλουν ησυχία”.

Αυτοί οι λίγοι όμως, ξεχνούν κάτι πολύ βασικό: Οι πολλοί, όταν δεν βρίσκουν ζωή… φεύγουν.

Η απόγνωση των επαγγελματιών

Οι επαγγελματίες της πόλης βρίσκονται σε αδιέξοδο. Προσπαθούν να κρατήσουν προσωπικό τον χειμώνα, να πληρώσουν φόρους, να προσφέρουν ποιότητα, να επενδύσουν στη δουλειά τους… αλλά πώς να το κάνουν όταν κάθε προσπάθεια για πολιτισμό και διασκέδαση αντιμετωπίζεται σαν “ενόχληση”;

Το αποτέλεσμα;

Μια πόλη που βουλιάζει στην σιωπή.

Μια αγορά που δυσκολεύεται να επιβιώσει.

Νέα παιδιά που δεν έχουν πού να πάνε.

Επαγγελματίες που νιώθουν ότι πολεμούνται από το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο επενδύουν τη ζωή τους.

Πόση ντροπή μπορεί να αντέξει αυτή η πόλη;

Ντροπή είναι να ακυρώνεις ένα event πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα.

Ντροπή είναι να φοβούνται οι επιχειρηματίες να φέρουν μουσικούς, να διοργανώσουν κάτι όμορφο, να δώσουν πνοή στον τόπο.

Ντροπή είναι να πνίγεις τον πολιτισμό, όταν όλοι φωνάζουν ότι αυτή η πόλη χρειάζεται ζωή, χρειάζεται δημιουργία, χρειάζεται κάτι για να κρατήσει τον κόσμο της εδώ.

Ο Άγιος Νικόλαος δεν πέφτει από τον τουρισμό πέφτει από την έλλειψη τόλμης, στήριξης και λογικής.

Αν συνεχίσουμε έτσι, τι θα μείνει;

Μια πόλη χωρίς ήχο, χωρίς δραστηριότητα, χωρίς νεολαία.

Μια πόλη που θα δουλεύει 3 μήνες το καλοκαίρι

και θα ερημώνει 9 μήνες τον χειμώνα.

Μια πόλη που αντί να αγκαλιάζει όσους προσπαθούν,

τους τιμωρεί.

Και τότε θα έχουμε χάσει κάτι πολύ πιο μεγάλο από ένα event: Θα έχουμε χάσει τον χαρακτήρα της πόλης μας.

Οι λίγοι θέλουν ησυχία… αλλά οι πολλοί θέλουν ζωή, μουσική, δημιουργία, παρέα, χαμόγελα, πολιτισμό, ανάπτυξη. Αν συνεχίσουμε να ακούμε μόνο τους λίγους, σε λίγο δεν θα έχει μείνει κανείς να ακούσει τίποτα.

Ο Άγιος Νικόλαος αξίζει καλύτερα.

Οι επαγγελματίες της πόλης αξίζουν στήριξη.

Και η ζωή αυτής της πόλης πρέπει να προστατευτεί – πριν χαθεί για πάντα.