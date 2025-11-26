4 ρόλοι, μία πόλη: Πώς σώζουμε τις γιορτές στον Άγιο Νικόλαο!

Οι γιορτές πλησιάζουν. Τα φώτα αρχίζουν να ανάβουν, οι στολισμοί να στήνονται, τα παιδιά να ανυπομονούν…

Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το γιορτινό σκηνικό, στα «καφενεία» της πόλης ακούγεται όλο και πιο συχνά μια φράση που κανείς μας δεν θα ήθελε να πει: «Φέτος θα έχουμε μαύρα Χριστούγεννα».

Και δεν μιλούν για τον καιρό, ούτε για την τσέπη. Μιλούν για την εστίαση. Για τα μαγαζιά που εδώ και χρόνια κράταγαν ζωντανή την πόλη τις γιορτές με μουσικές, events, live, χαμόγελα, κόσμο, παρέες, ζωή.

Μιλούν για ένα φετινό Δεκέμβρη που, όπως όλα δείχνουν, απειλεί να είναι ο πιο «σιωπηλός» των τελευταίων χρόνων.

Η σκιά των ανώνυμων καταγγελιών

Η πραγματικότητα είναι γνωστή: Οι ανώνυμες καταγγελίες έχουν γίνει «όπλο» που χρησιμοποιείται συχνά και άδικα. Και η εστίαση, ο κλάδος που έχει στηρίξει όσο λίγοι αυτή την πόλη, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο.

Πολλά μαγαζιά φοβούνται να διοργανώσουν events. Κάποιοι επιχειρηματίες έχουν ήδη ακυρώσει προγραμματισμένες βραδιές, άλλοι δεν τολμούν καν να ανακοινώσουν τι είχαν προγραμματίσει.

Το κλίμα είναι βαρύ. Και αν δεν αλλάξει κάτι, ο Δεκέμβρης κινδυνεύει να είναι ένας μήνας χωρίς φωνές, χωρίς μουσικές, χωρίς χαμόγελα. Ένας μήνας που δεν μοιάζει με Χριστούγεννα.

Αλλά υπάρχει κι άλλη πλευρά. Η δική μας.

Μπορεί η πόλη να ζει ένταση. Μπορεί η εστίαση να πιέζεται. Μπορεί το κλίμα να είναι δύσκολο.

Όμως, οι γιορτές δεν πρέπει να είναι μόνο θέμα events και πάρτι.

Είναι πάνω απ’ όλα θέμα ανθρώπων, στήριξης, παρουσίας.

Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να μην περάσουμε «μαύρα Χριστούγεννα», τότε αυτή είναι η στιγμή να αναλάβουμε όλοι έναν μικρό ρόλο:

1. Να στηρίξουμε τα μαγαζιά μας

Ακόμα κι αν δεν έχουν events, ακόμα κι αν δεν πέφτουν πυροτεχνήματα,

η στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις είναι πιο σημαντική από ποτέ.

2. Να γεμίσουμε την πόλη με την παρουσία μας

Να βγούμε μια βόλτα στο κέντρο.

Να πιούμε έναν καφέ, ένα ποτό, ένα γλυκό.

Να κάνουμε τις αγορές μας τοπικά.

Η παρουσία μας είναι η μεγαλύτερη «εκδήλωση» που μπορεί να γίνει.

3. Να δώσουμε στους επαγγελματίες ένα σήμα αισιοδοξίας

Όσο νιώθουν μόνοι, θα συνεχίσουν να φοβούνται.

Όσο νιώθουν ότι η πόλη είναι μαζί τους, θα ξαναβρούν τη δύναμη να δημιουργήσουν.

4. Να μπούμε σε γιορτινούς ρυθμούς από εμάς, για εμάς

Τα Χριστούγεννα δεν τα καθορίζουν οι περιορισμοί. Τα καθορίζει η διάθεση, η ενέργεια, η κοινότητα.

Κι αν κάτι έχει αυτή η πόλη, είναι άνθρωποι που μπορούν να τη γεμίσουν φως ακόμη κι όταν γύρω επικρατεί σκοτάδι.