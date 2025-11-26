CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΑΠΟΨΕΙΣ

4 ρόλοι, μία πόλη: Πώς σώζουμε τις γιορτές στον Άγιο Νικόλαο!

του Γιώργου Βαρνακιώτη

ΜΗΛΟ
Photo of Stream+ Stream+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Οι γιορτές πλησιάζουν. Τα φώτα αρχίζουν να ανάβουν, οι στολισμοί να στήνονται, τα παιδιά να ανυπομονούν…
Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το γιορτινό σκηνικό, στα «καφενεία» της πόλης ακούγεται όλο και πιο συχνά μια φράση που κανείς μας δεν θα ήθελε να πει: «Φέτος θα έχουμε μαύρα Χριστούγεννα».

Και δεν μιλούν για τον καιρό, ούτε για την τσέπη. Μιλούν για την εστίαση. Για τα μαγαζιά που εδώ και χρόνια κράταγαν ζωντανή την πόλη τις γιορτές με μουσικές, events, live, χαμόγελα, κόσμο, παρέες, ζωή.

ΧΡΥΣΟΣ

Μιλούν για ένα φετινό Δεκέμβρη που, όπως όλα δείχνουν, απειλεί να είναι ο πιο «σιωπηλός» των τελευταίων χρόνων.

Η σκιά των ανώνυμων καταγγελιών

Η πραγματικότητα είναι γνωστή: Οι ανώνυμες καταγγελίες έχουν γίνει «όπλο» που χρησιμοποιείται συχνά και άδικα. Και η εστίαση, ο κλάδος που έχει στηρίξει όσο λίγοι αυτή την πόλη, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο.

NOVA

Πολλά μαγαζιά φοβούνται να διοργανώσουν events. Κάποιοι επιχειρηματίες έχουν ήδη ακυρώσει προγραμματισμένες βραδιές, άλλοι δεν τολμούν καν να ανακοινώσουν τι είχαν προγραμματίσει.
Το κλίμα είναι βαρύ. Και αν δεν αλλάξει κάτι, ο Δεκέμβρης κινδυνεύει να είναι ένας μήνας χωρίς φωνές, χωρίς μουσικές, χωρίς χαμόγελα. Ένας μήνας που δεν μοιάζει με Χριστούγεννα.

Αλλά υπάρχει κι άλλη πλευρά. Η δική μας.

Μπορεί η πόλη να ζει ένταση. Μπορεί η εστίαση να πιέζεται. Μπορεί το κλίμα να είναι δύσκολο.
Όμως, οι γιορτές δεν πρέπει να είναι μόνο θέμα events και πάρτι.

Είναι πάνω απ’ όλα θέμα ανθρώπων, στήριξης, παρουσίας.

Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να μην περάσουμε «μαύρα Χριστούγεννα», τότε αυτή είναι η στιγμή να αναλάβουμε όλοι έναν μικρό ρόλο:

1. Να στηρίξουμε τα μαγαζιά μας

Ακόμα κι αν δεν έχουν events, ακόμα κι αν δεν πέφτουν πυροτεχνήματα,
η στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις είναι πιο σημαντική από ποτέ.

2. Να γεμίσουμε την πόλη με την παρουσία μας

Να βγούμε μια βόλτα στο κέντρο.
Να πιούμε έναν καφέ, ένα ποτό, ένα γλυκό.
Να κάνουμε τις αγορές μας τοπικά.
Η παρουσία μας είναι η μεγαλύτερη «εκδήλωση» που μπορεί να γίνει.

3. Να δώσουμε στους επαγγελματίες ένα σήμα αισιοδοξίας

Όσο νιώθουν μόνοι, θα συνεχίσουν να φοβούνται.
Όσο νιώθουν ότι η πόλη είναι μαζί τους, θα ξαναβρούν τη δύναμη να δημιουργήσουν.

4. Να μπούμε σε γιορτινούς ρυθμούς από εμάς, για εμάς

Τα Χριστούγεννα δεν τα καθορίζουν οι περιορισμοί. Τα καθορίζει η διάθεση, η ενέργεια, η κοινότητα.

Κι αν κάτι έχει αυτή η πόλη, είναι άνθρωποι που μπορούν να τη γεμίσουν φως ακόμη κι όταν γύρω επικρατεί σκοτάδι.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Stream+ Stream+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Stream+

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Πρόταση για την αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού Στ. Κούνδουρου | του Βασίλη Ορφανάκη

26/11/2025

Ο επιθανάτιος ρόγχος της δημόσιας υγείας στο Λασίθι!!! | του Δημήτρη Βλασσάκη

25/11/2025

Ο Άγιος Νικόλαος σε mute – Η πόλη βρίσκεται σε black out πριν τις γιορτές!

22/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Οι λίγοι θέλουν ησυχία… οι πολλοί να κάνουν ησυχία! | του Γιώργου Βαρνακιώτη

21/11/2025
kafetzakis george

Η Κρήτη που μορφώθηκε και η Κρήτη που πληγώνει | του Γιώργου Καφφετζάκη

10/11/2025
vagelis

Δημόσιος διάλογος ή διασυρμός; – Η λεπτή γραμμή που καθορίζει την ποιότητα της δημόσιας ζωής | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

06/11/2025

DW: Γιατί έχουν όπλα στην Κρήτη; | της Μαρίας Ρηγούτσου

05/11/2025

Εγκληματικότητα στην Κρήτη: Μύθος ή σκληρή πραγματικότητα;

03/11/2025

Το Halloween αμερικανοποιεί την Ελλάδα; – Ξενόφερτο έθιμο ή νέα αστική παράδοση; | του Β.Βαρνακιώτη

01/11/2025

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

31/10/2025
Back to top button