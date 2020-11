Lockdown: Επιτρέπονται όλες οι αγροτικές δραστηριότητες

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης διευκρίνησε ότι επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και φυσικά οι μετακινήσεις όσων απαιτούνται για να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή ελαιοκάρπου και άλλων αγροτικών προϊόντων.

Από το Σάββατο ισχύουν τα παρακάτω για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού:

Τέλος, επιτρέπονται όλες οι βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες.

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα

Επίσης, επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα

– Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κ.λπ.) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

– Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

– Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

– Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

– Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

– Καθαριστήρια

– Περίπτερα (24ώρο)

– Φαρμακεία

– Πρατήρια καυσίμων

– Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

– Pet shops

– Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου

– Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

– Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Αρχές Ελέγχου επιτήρησης των μέτρων

ΕΛΑΣ

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς

Λιμενικό Σώμα

Δημοτική Αστυνομία

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Περιφερειών

Ενημέρωση κοινού και επιχειρήσεων

Τηλεφωνικό κέντρο (1520)