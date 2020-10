Επιδότηση 80.000 ευρώ για συμμετοχή παραγωγών και ελαιοτριβέων στο πρόγραμμα Artolio

Στο ποσό των 80.000 ευρώ θα ανέλθουν οι επιχορηγήσεις σε αγρότες και ελαιοτριβείς για τη συμμετοχή τους στο Διαμεσογειακό Πρόγραμμα (ENICBC MED) ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean).

Σύμφωνα με το Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας του ΕΛΓΟ Δήμητρα το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν συνολικά 10 φορείς από 7 μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρο, Παλαιστίνη, Ιορδανία, και Ισραήλ).

Για τα επόμενα 3 έτη θα διοργανωθούν δράσεις σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες, καθώς και στη Μεσσηνία. Μεταξύ των δράσεων προβλέπονται και επιχορηγήσεις 80.000 ευρώ σε αγρότες και ελαιοτριβείς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας.

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή αγροτών και ελαιοτριβέων στο εν λόγω πρόγραμμα.