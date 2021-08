Swell Experience | Μία μελωδία του βιολιού… αρκεί για να σας μαγέψει!

To Swell Experience πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά μαγεύοντας τα βράδια της Κυριακής!

Βράδια γεμάτα μελωδίες, διασκευές, classic, lounge και house music, συνοδευόμενες με τον μοναδικό ήχο του βιολιού.

Ενας εντυπωσιακός ήχος με συνδυασμό live βιολιού και house μουσικής από τους Μιχάλη Θεοδωράκη και Γιώργο Κουρούπη.

Online Booking: https://theodorakis.events/

Ένα από τα κομμάτια τους όμως – το «Take me to infinity» – ξεχείλισε από συναίσθημα και ξεχώρισε λόγω της μελωδίας του από το βιολί που περιείχε.