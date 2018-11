Σεμινάριο: «Πώς να δημιουργήσετε εντυπωσιακές Χριστουγεννιάτικες βιτρίνες καταστημάτων» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Θέλετε να δημιουργήσετε μία μαγική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κατάστημά σας για να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες κατά την διάρκεια των εορτών; Θέλετε ν΄ αυξήσετε τις πωλήσεις, μέσω της γιορτινής διακόσμησης, μαθαίνοντας τις βασικές αρχές και μεθόδους του Visual Merchandise; Εάν ναι, τότε αυτό είναι το κατάλληλο σεμινάριο για εσάς.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες υπεύθυνους διακόσμησης καταστημάτων, αλλά και σε όσους θέλουν να μάθουν να διακοσμούν, γιορτινές βιτρίνες και καταστήματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, που θ’ αυξήσει τις πωλήσεις τους κατά την διάρκεια των εορτών.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες, πώς να δημιουργούν εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες βιτρίνες, που ταιριάζουν στο ύφος του καταστήματός τους, δημιουργώντας παράλληλα μία ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία στους πελάτες τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

να μάθουν τη σημασία και τη δύναμη του Visual Merchandise

να γνωρίσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και διακόσμησης βιτρινών

να χρησιμοποιούν το χρώμα (τονική αρμονία, ένταση, κοντράστ, κλπ) και τις αρχές της σύνθεσης (αναλογίες, ισορροπία, ρυθμός, κλπ)

να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στην εορταστική διακόσμηση

να μάθουν τη σημασία της ολοκληρωμένης αγοραστικής εμπειρίας και πώς να την εφαρμόσουν

να επιλέξουν το κατάλληλο στιλ διακόσμησης που ταιριάζει περισσότερο στο κατάστημά τους και στο κοινό στο οποίο απευθύνονται

να μάθουν τον τρόπο αποτύπωσης της ιδέας τους και πώς να την υλοποιήσουν

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 διδακτικές ώρες.

Κόστος σεμιναρίου: 60€* ανά συμμετοχή

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Τετάρτη 12/11/2018 και ώρα 17:00μμ-22:00μμ

Χώρος υλοποίησης: Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Αλικαρνασός.

Εισηγήτρια: Χριστίνα Χατζηντεβέ, εικαστικός, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Ουτρέχτης Ολλανδίας στην Ζωγραφική (ΒΑ in Visual Arts and Design, Utrecht School of Arts, The Netherlands). Παράλληλα με τις βασικές της σπουδές, παρακολούθησε σεμινάρια φωτογραφίας, γλυπτικής και χαρακτικής. Το 2009 ολοκλήρωσε κύκλο σεμιναρίων “Art Therapy” στην Αθήνα και το 2011 “Art Management” στην Ολλανδία. Έχει εκθέσει δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ην. Βασίλειο, ενώ έργα της έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους τέχνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και έργα της ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και της Ολλανδίας. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, ασχολείται με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και τη διδακτική σχεδίου και ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες.